https://ria.ru/20231205/stroyka-1913963144.html

Свыше 70 спортобъектов построили в Удмуртии за шесть лет

Свыше 70 спортобъектов построили в Удмуртии за шесть лет - РИА Новости, 05.12.2023

Свыше 70 спортобъектов построили в Удмуртии за шесть лет

За последние шесть лет в Удмуртской Республике построили 25 новых стадионов, пять бассейнов, 15 физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), 26 хоккейных... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T18:27

2023-12-05T18:27

2023-12-05T18:27

удмуртская республика

россия

строительство

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. За последние шесть лет в Удмуртской Республике построили 25 новых стадионов, пять бассейнов, 15 физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), 26 хоккейных коробок, сообщила журналистам первый зампред правительства региона Ольга Абрамова. Заявление прозвучало в ходе Дня региона на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Во время выступления Абрамова отметила, что Удмуртия - очень спортивный регион. "За шесть лет в Удмуртии построено 25 новых стадионов, пять бассейнов, открылось 15 ФОК, построено 26 хоккейных коробок. Почти в каждом дворе устанавливают площадки ГТО. В итоге на 13% больше жителей стали массово заниматься физкультурой и спортом", - отметила Абрамова. Также она рассказала про реализацию нацпроектов в республике, инициированных президентом РФ. В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", который инициировал президент РФ Владимир Путин, за эти годы было обновлено 1,7 тысячи километров дорожного полотна. А нацпроект "Здравоохранение" позволил заметно изменить качество жизни людей. В 2019 году была запущена санавиация. Всего пилоты сделали 760 вылетов и спасли немало жизней. В ходе презентации региона поговорили про реализацию культурных проектов, достижения в образовании и экологии. Кроме того, Абрамова рассказала про развитие сферы туризма в регионе. Она отметила, что сейчас загрузка гостиниц составляет 70%. "Запрос есть и сейчас правительство и предприниматели прилагают все усилия, чтобы сделать больше предложений в этом секторе. По текущему году мы ожидаем, что Удмуртию посетит миллион туристов. И мы верим, что это количество далеко не предел. Потому что региону есть, что предложить. Сейчас, например, мы работаем над включением нашего турмаршрута в перечень национальных маршрутов РФ. Я думаю, это даст нам дополнительный туристический поток", - уточнила Абрамова. Также она рассказала про развитие экономики в республике. По ее словам, в этом году предприниматели стали больше инвестировать, чем в 2022 году. "Если в первом полугодии индекс инвестиций был на уровне 95%, то сейчас мы уже отыграли этот показатель. Здесь мы идем с приростом. По валовому региональному продукту полагаю, что мы прогнозно вырастем в текущем году, прибавим в пределах 2%. И это не может не отражаться на уровне доходов населения. В том числе и по причине качественного развития промышленного производства и именно обрабатывающей промышленности. В этом году средняя зарплата населения по всем трудовым категориям приближается к 50 тысячам рублей", - пояснила Абрамова.

https://ria.ru/20231205/vystavka-1913955637.html

https://ria.ru/20231205/stroyka-1913962740.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, строительство, выставка-форум "россия"