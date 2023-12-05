https://ria.ru/20231205/ssha-1913782221.html

Лидер демократов в сенате США запросил голосование по помощи Украине

Лидер демократов в сенате США запросил голосование по помощи Украине - РИА Новости, 05.12.2023

Лидер демократов в сенате США запросил голосование по помощи Украине

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер подал ходатайство о назначении голосования по запросу президента страны Джо Байдена на выделение дополнительных средств... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T03:28

2023-12-05T03:28

2023-12-05T03:38

украина

россия

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джо байден

чак шумер

сергей лавров

нато

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер подал ходатайство о назначении голосования по запросу президента страны Джо Байдена на выделение дополнительных средств на цели национальной безопасности, включая поддержку Украины, заявил он в ходе слушаний."Несколько минут назад я подал ходатайство о закрытии дебатов по законопроекту о дополнительных мерах национальной безопасности", - сообщил он в сенате, трансляцию слушаний вел телеканал C-SPAN.Согласно установленной процедуре работы сената, после завершения дебатов у сенаторов есть до 30 часов на рассмотрение законопроекта, после чего по нему проводится голосование. Таким образом, голосование в сенате американского конгресса по выделению дополнительных средств на помощь Киеву может пройти в среду, 6 декабря.Ранее агентство Блумберг сообщало, что сенат США может проголосовать по пакетному запросу Байдена на помощь Украине и Израилю и другие цели нацбезопасности не раньше 11 декабря, хотя голосование может задержаться еще сильнее из-за разногласий между законодателями. В ноябре Шумер сообщил, что сенат проведет голосование 4 декабря.Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу.Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ, а республиканцы в палате представителей настаивают на отдельном обсуждении запроса о поддержке Киева, который еще и необходимо подкрепить отчетом администрации о целях и дальнейшем плане действий по Украине.Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента. Выделенные ранее для помощи Киеву средства тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20231204/kontrnastuplenie-1913706192.html

https://ria.ru/20231204/kongress-1913585484.html

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украина, россия, израиль, джо байден, чак шумер, сергей лавров, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире