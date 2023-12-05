https://ria.ru/20231205/spetsoperatsiya-1913795926.html

ВСУ снизили интенсивность огня западной артиллерии, заявил Марочко

ВСУ снизили интенсивность огня западной артиллерии, заявил Марочко - РИА Новости, 05.12.2023

ВСУ снизили интенсивность огня западной артиллерии, заявил Марочко

Украинская армия снизила интенсивность артиллерийского огня из западных систем на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T08:20

2023-12-05T08:20

2023-12-05T08:20

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Украинская армия снизила интенсивность артиллерийского огня из западных систем на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На сватово-кременском участке на многих участках вооруженные формирования Украины снизили интенсивность обстрелов с применением западных образцов артиллерийских орудий" - сообщил Марочко РИА Новости. Эксперт объяснил данный факт неблагоприятными погодными условиями. На данный момент для артиллеристов ВСУ затруднены доставка боекомплекта, перемещение на огневые рубежи, а также корректировка ведения огня при помощи БПЛА. В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что на краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР и Червоная Диброва ЛНР.

https://radiosputnik.ru/20231205/pvo-1913791818.html

https://ria.ru/20231205/spetsoperatsiya-1913786922.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины