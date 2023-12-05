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ВСУ снизили интенсивность огня западной артиллерии, заявил Марочко - РИА Новости, 05.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:20 05.12.2023
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ВСУ снизили интенсивность огня западной артиллерии, заявил Марочко
ВСУ снизили интенсивность огня западной артиллерии, заявил Марочко - РИА Новости, 05.12.2023
ВСУ снизили интенсивность огня западной артиллерии, заявил Марочко
Украинская армия снизила интенсивность артиллерийского огня из западных систем на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T08:20
2023-12-05T08:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Украинская армия снизила интенсивность артиллерийского огня из западных систем на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На сватово-кременском участке на многих участках вооруженные формирования Украины снизили интенсивность обстрелов с применением западных образцов артиллерийских орудий" - сообщил Марочко РИА Новости. Эксперт объяснил данный факт неблагоприятными погодными условиями. На данный момент для артиллеристов ВСУ затруднены доставка боекомплекта, перемещение на огневые рубежи, а также корректировка ведения огня при помощи БПЛА. В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что на краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР и Червоная Диброва ЛНР.
https://radiosputnik.ru/20231205/pvo-1913791818.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ снизили интенсивность огня западной артиллерии, заявил Марочко

Марочко: ВСУ снизили интенсивность огня на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Украинская армия снизила интенсивность артиллерийского огня из западных систем на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На сватово-кременском участке на многих участках вооруженные формирования Украины снизили интенсивность обстрелов с применением западных образцов артиллерийских орудий" - сообщил Марочко РИА Новости.
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Эксперт объяснил данный факт неблагоприятными погодными условиями. На данный момент для артиллеристов ВСУ затруднены доставка боекомплекта, перемещение на огневые рубежи, а также корректировка ведения огня при помощи БПЛА.
В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что на краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР и Червоная Диброва ЛНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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