https://ria.ru/20231205/spetsoperatsiya-1913786922.html
Российские силы остановили попытку ВСУ прорваться на Ореховском направлении
Российские силы остановили попытку ВСУ прорваться на Ореховском направлении - РИА Новости, 05.12.2023
Российские силы остановили попытку ВСУ прорваться на Ореховском направлении
Бойцы мотострелкового полка Южного военного округа (ЮВО) предотвратили попытку ВСУ прорваться на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T05:44
2023-12-05T05:44
2023-12-05T09:10
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
южный военный округ
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908709418_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_fbd08d6a950fb954eceaec44f359e9ba.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Бойцы мотострелкового полка Южного военного округа (ЮВО) предотвратили попытку ВСУ прорваться на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны."Накануне вечером точными ударами артиллерии полка было нанесено огневое поражение бронетехнике и живой силе противника на подступах к серой зоне при попытке атаки в сторону наших позиций", — заявил офицер полка с позывным Химик.За действиями противника постоянно следят разведчики с помощью БПЛА, они же корректируют огонь артиллерии."Благодаря непрерывной боевой работе военнослужащих мотострелкового полка 58-й армии в зоне ответственности подразделения на Ореховском направлении удается пресекать все попытки ВСУ вклиниться в линию обороны российских подразделений с целью ее прорыва", — добавили в ведомстве.На Угледарском направлении мобильные группы комплексов ПТУР и автоматических гранатометов на квадроциклах и багги помогают штурмовым подразделениям группировки войск "Восток". Вооруженные противотанковыми комплексами "Корнет" и гранатометами "Пламя" бойцы 68-го армейского корпуса оказывают эффективную огневую поддержку в районе Новомихайловки и Елизаветовского лесничества.Подобные мобильные группы помогают пехоте избежать потерь и работают как по тяжелым бронированным целям ВСУ (танкам, артустановкам, бронетранспортерам), так и по облегченным, но не менее опасным целям, уточнили в Минобороны.Зачастую российские военные используют в качестве средств передвижения трофейную автомобильную технику ВСУ, на которую устанавливают комплексы ПТУР или автоматических гранатометов АГС-17. На счету таких мобильных групп 68-го армейского корпуса группировки войск "Восток" — десятки пораженных целей.
https://ria.ru/20231205/tankisty-1913785713.html
https://ria.ru/20231205/desantniki-1913784710.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908709418_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_6ec6664c0864b2acd7ff19e93327437d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, южный военный округ, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Южный военный округ, Россия
Российские силы остановили попытку ВСУ прорваться на Ореховском направлении
Бойцы ЮВО остановили противника при попытке прорваться на Ореховском направлении
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Бойцы мотострелкового полка Южного военного округа (ЮВО) предотвратили попытку ВСУ прорваться на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны.
«
"Накануне вечером точными ударами артиллерии полка было нанесено огневое поражение бронетехнике и живой силе противника на подступах к серой зоне при попытке атаки в сторону наших позиций", — заявил офицер полка с позывным Химик.
За действиями противника постоянно следят разведчики с помощью БПЛА, они же корректируют огонь артиллерии.
"Благодаря непрерывной боевой работе военнослужащих мотострелкового полка 58-й армии в зоне ответственности подразделения на Ореховском направлении удается пресекать все попытки ВСУ вклиниться в линию обороны российских подразделений с целью ее прорыва", — добавили в ведомстве.
Российские танкисты сорвали ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении
На Угледарском направлении мобильные группы комплексов ПТУР и автоматических гранатометов на квадроциклах и багги помогают штурмовым подразделениям группировки войск "Восток". Вооруженные противотанковыми комплексами "Корнет" и гранатометами "Пламя" бойцы 68-го армейского корпуса оказывают эффективную огневую поддержку в районе Новомихайловки и Елизаветовского лесничества.
Подобные мобильные группы помогают пехоте избежать потерь и работают как по тяжелым бронированным целям ВСУ (танкам, артустановкам, бронетранспортерам), так и по облегченным, но не менее опасным целям, уточнили в Минобороны.
Зачастую российские военные используют в качестве средств передвижения трофейную автомобильную технику ВСУ, на которую устанавливают комплексы ПТУР или автоматических гранатометов АГС-17. На счету таких мобильных групп 68-го армейского корпуса группировки войск "Восток" — десятки пораженных целей.
Бойцы ВДВ уничтожают под Артемовском пехоту ВСУ с помощью FPV-дронов