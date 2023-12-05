https://ria.ru/20231205/spetsoperatsiya-1913786922.html

Российские силы остановили попытку ВСУ прорваться на Ореховском направлении

Российские силы остановили попытку ВСУ прорваться на Ореховском направлении - РИА Новости, 05.12.2023

Российские силы остановили попытку ВСУ прорваться на Ореховском направлении

Бойцы мотострелкового полка Южного военного округа (ЮВО) предотвратили попытку ВСУ прорваться на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T05:44

2023-12-05T05:44

2023-12-05T09:10

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вооруженные силы украины

южный военный округ

россия

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Бойцы мотострелкового полка Южного военного округа (ЮВО) предотвратили попытку ВСУ прорваться на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны."Накануне вечером точными ударами артиллерии полка было нанесено огневое поражение бронетехнике и живой силе противника на подступах к серой зоне при попытке атаки в сторону наших позиций", — заявил офицер полка с позывным Химик.За действиями противника постоянно следят разведчики с помощью БПЛА, они же корректируют огонь артиллерии."Благодаря непрерывной боевой работе военнослужащих мотострелкового полка 58-й армии в зоне ответственности подразделения на Ореховском направлении удается пресекать все попытки ВСУ вклиниться в линию обороны российских подразделений с целью ее прорыва", — добавили в ведомстве.На Угледарском направлении мобильные группы комплексов ПТУР и автоматических гранатометов на квадроциклах и багги помогают штурмовым подразделениям группировки войск "Восток". Вооруженные противотанковыми комплексами "Корнет" и гранатометами "Пламя" бойцы 68-го армейского корпуса оказывают эффективную огневую поддержку в районе Новомихайловки и Елизаветовского лесничества.Подобные мобильные группы помогают пехоте избежать потерь и работают как по тяжелым бронированным целям ВСУ (танкам, артустановкам, бронетранспортерам), так и по облегченным, но не менее опасным целям, уточнили в Минобороны.Зачастую российские военные используют в качестве средств передвижения трофейную автомобильную технику ВСУ, на которую устанавливают комплексы ПТУР или автоматических гранатометов АГС-17. На счету таких мобильных групп 68-го армейского корпуса группировки войск "Восток" — десятки пораженных целей.

https://ria.ru/20231205/tankisty-1913785713.html

https://ria.ru/20231205/desantniki-1913784710.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, южный военный округ, россия