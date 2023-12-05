https://ria.ru/20231205/sotsraskhody-1913943494.html

Две трети бюджета Приангарья в 2024-2026 годах направят на соцрасходы

Две трети бюджета Приангарья в 2024-2026 годах направят на соцрасходы - РИА Новости, 05.12.2023

Две трети бюджета Приангарья в 2024-2026 годах направят на соцрасходы

Почти две трети расходов бюджетов Иркутской области в 2024-2026 годах будут направлены на финансирование социальной сферы, сообщил журналистам губернатор... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T17:22

2023-12-05T17:22

2023-12-05T17:22

иркутская область

иркутская область

игорь кобзев

россия

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ИРКУТСК, 5 дек - РИА Новости. Почти две трети расходов бюджетов Иркутской области в 2024-2026 годах будут направлены на финансирование социальной сферы, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. На сессии законодательного собрания региона принят бюджет Иркутской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. По словам губернатора региона, принятый документ является сбалансированным и социально направленным. "Почти две трети всех расходов бюджета в ближайшие годы планируются на финансирование социальной сферы. Это поддержка семей с детьми, пенсионеров и участников СВО, увеличение зарплаты бюджетников и прочие значимые для жителей региона направления", - сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Объем доходов на 2024 год составит 270,6 миллиарда рублей, на плановый период 2025 года – 271,2 миллиарда рублей и 2026 года - 284,6 миллиарда рублей. Расходная часть областного бюджета на 2024 год утверждена в объеме 299 миллиарда рублей, на 2025 год – 278,1 миллиарда рублей, на 2026 год – 288,7 миллиарда рублей. Ранее при рассмотрении проекта бюджета дополнительное распределение межбюджетных трансфертов позволило увеличить объем доходов и расходов в 2024 году более чем на 306 миллионов рублей, на плановый период 2025 года – почти на 800 миллионов рублей, а на 2026 год - на 14,2 миллиарда рублей. За счет целевых средств из федерального бюджета дополнительно предусмотрено финансирование на модернизацию школьных систем образования, лекарственное обеспечение, профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, модельные библиотеки, обеспечение жильем детей-сирот, создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, повышение эффективности службы занятости, благоустройство сельских территорий, дорожное хозяйство и иные направления. Также на сессии внесли изменения в Закон "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", увеличив расходную часть. Источниками увеличения являются прогнозируемые дополнительные поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета, специальный казначейский кредит, бюджетный кредит на опережающее финансирование расходных обязательств, иные поступления.

https://ria.ru/20231205/priangare-1913925042.html

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иркутская область, игорь кобзев, россия