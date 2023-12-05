https://ria.ru/20231205/sneg-1913853193.html

В Москве обновлен максимум высоты снежного покрова

В Москве обновлен максимум высоты снежного покрова - РИА Новости, 05.12.2023

В Москве обновлен максимум высоты снежного покрова

Максимум высоты снежного покрова обновлен в Москве, теперь он составляет 37 сантиметров, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T12:48

2023-12-05T12:48

2023-12-05T12:59

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Максимум высоты снежного покрова обновлен в Москве, теперь он составляет 37 сантиметров, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В Москве обновлен максимум высоты снежного покрова нынешней зимы - за прошедшие сутки сугробы подросли еще на 1 сантиметр, и теперь (максимум) составляет 37 сантиметров", - написал Леус. При этом синоптик отметил, что высота снежного покрова на метеостанциях Тушино и МГУ не изменилась, а в центре столицы, на метеостанции Балчуг, - уменьшилась сразу на 5 сантиметров.

https://ria.ru/20231205/morozy-1913846749.html

москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, михаил леус, погода