https://ria.ru/20231205/sneg-1913853193.html
В Москве обновлен максимум высоты снежного покрова
В Москве обновлен максимум высоты снежного покрова - РИА Новости, 05.12.2023
В Москве обновлен максимум высоты снежного покрова
Максимум высоты снежного покрова обновлен в Москве, теперь он составляет 37 сантиметров, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T12:48
2023-12-05T12:48
2023-12-05T12:59
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Максимум высоты снежного покрова обновлен в Москве, теперь он составляет 37 сантиметров, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В Москве обновлен максимум высоты снежного покрова нынешней зимы - за прошедшие сутки сугробы подросли еще на 1 сантиметр, и теперь (максимум) составляет 37 сантиметров", - написал Леус. При этом синоптик отметил, что высота снежного покрова на метеостанциях Тушино и МГУ не изменилась, а в центре столицы, на метеостанции Балчуг, - уменьшилась сразу на 5 сантиметров.
https://ria.ru/20231205/morozy-1913846749.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, михаил леус, погода
Москва, Михаил Леус, Погода
В Москве обновлен максимум высоты снежного покрова
В Москве обновлен максимум высоты снежного покрова, он составил 37 сантиметров
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Максимум высоты снежного покрова обновлен в Москве, теперь он составляет 37 сантиметров, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос"
Михаил Леус.
"В Москве обновлен максимум высоты снежного покрова нынешней зимы - за прошедшие сутки сугробы подросли еще на 1 сантиметр, и теперь (максимум) составляет 37 сантиметров", - написал Леус.
При этом синоптик отметил, что высота снежного покрова на метеостанциях Тушино и МГУ не изменилась, а в центре столицы, на метеостанции Балчуг, - уменьшилась сразу на 5 сантиметров.
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