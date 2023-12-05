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Госдума запретила строительство новых скотомогильников - РИА Новости, 05.12.2023
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15:32 05.12.2023 (обновлено: 15:34 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/skotomogilniki-1913903099.html
Госдума запретила строительство новых скотомогильников
Госдума запретила строительство новых скотомогильников - РИА Новости, 05.12.2023
Госдума запретила строительство новых скотомогильников
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который упорядочивает обращение биологических отходов и запрещает строительство новых скотомогильников в... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:32
2023-12-05T15:34
общество
россия
госдума рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который упорядочивает обращение биологических отходов и запрещает строительство новых скотомогильников в России. Основной целью документа, согласно пояснительной записке, является совершенствование правового регулирования обращения с биологическими отходами, эксплуатации и ликвидации скотомогильников. Ветеринарное законодательство сейчас допускает возможность широкого трактования понятия "биологические отходы". Из-за неопределенности формулировки возникают сложности у участников оборота таких отходов. Для разграничения биологических отходов и отходов производства и потребления закон уточняет понятие "биологические отходы" и разделяет их на две категории: умеренно и особо опасные. Под биологическими отходами будут пониматься останки животных и другие объекты животного происхождения, являющиеся результатом ветеринарной деятельности; ветеринарные конфискаты; отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения. К обращению с биологическими отходами будут допущены организации и граждане, информация о которых включена в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии. Уничтожение биологических отходов будет осуществляется с использованием предназначенных для этого объектов, сведения о которых также внесены в эту информсистему. При этом будет вестись учет таких организаций, граждан и объектов для предотвращения распространения заразных болезней животных и обеспечения прослеживаемости биологических отходов. В настоящее время Минсельхоз России в целях обеспечения благополучной эпизоотической ситуации в стране ведет работу по минимизации использования существующих скотомогильников и прекращению строительства новых. В связи с этим закон запрещает создание новых скотомогильников. Скотомогильники, за исключением тех, что содержат биологические отходы, зараженные возбудителем сибирской язвы, подлежат ликвидации в течении 25 лет со дня завершения их эксплуатации. Содержание, эксплуатация и ликвидация скотомогильников будет осуществляться в соответствии с ветеринарными правилами. При этом запрещается уничтожать в них особо опасные биологические отходы. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2025 года, за исключением некоторых особенностей содержания и эксплуатации объектов уничтожения биологических отходов и ликвидации скотомогильников, которые начнут действовать с 1 сентября 2024 года. При этом эксплуатация ранее созданных скотомогильников в целях уничтожения умеренно опасных биологических отходов допускается до 1 января 2030 года.
https://ria.ru/20231116/biozaschita-1909816354.html
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общество, россия, госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Общество, Россия, Госдума РФ, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Госдума запретила строительство новых скотомогильников

Госдума приняла закон, который упорядочивает обращение биологических отходов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Государственной думы РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который упорядочивает обращение биологических отходов и запрещает строительство новых скотомогильников в России.
Основной целью документа, согласно пояснительной записке, является совершенствование правового регулирования обращения с биологическими отходами, эксплуатации и ликвидации скотомогильников.
Ветеринарное законодательство сейчас допускает возможность широкого трактования понятия "биологические отходы". Из-за неопределенности формулировки возникают сложности у участников оборота таких отходов.
Для разграничения биологических отходов и отходов производства и потребления закон уточняет понятие "биологические отходы" и разделяет их на две категории: умеренно и особо опасные. Под биологическими отходами будут пониматься останки животных и другие объекты животного происхождения, являющиеся результатом ветеринарной деятельности; ветеринарные конфискаты; отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.
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К обращению с биологическими отходами будут допущены организации и граждане, информация о которых включена в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии. Уничтожение биологических отходов будет осуществляется с использованием предназначенных для этого объектов, сведения о которых также внесены в эту информсистему. При этом будет вестись учет таких организаций, граждан и объектов для предотвращения распространения заразных болезней животных и обеспечения прослеживаемости биологических отходов.
В настоящее время Минсельхоз России в целях обеспечения благополучной эпизоотической ситуации в стране ведет работу по минимизации использования существующих скотомогильников и прекращению строительства новых.
В связи с этим закон запрещает создание новых скотомогильников. Скотомогильники, за исключением тех, что содержат биологические отходы, зараженные возбудителем сибирской язвы, подлежат ликвидации в течении 25 лет со дня завершения их эксплуатации. Содержание, эксплуатация и ликвидация скотомогильников будет осуществляться в соответствии с ветеринарными правилами. При этом запрещается уничтожать в них особо опасные биологические отходы.
Закон должен вступить в силу с 1 марта 2025 года, за исключением некоторых особенностей содержания и эксплуатации объектов уничтожения биологических отходов и ликвидации скотомогильников, которые начнут действовать с 1 сентября 2024 года. При этом эксплуатация ранее созданных скотомогильников в целях уничтожения умеренно опасных биологических отходов допускается до 1 января 2030 года.
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ОбществоРоссияГосдума РФМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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