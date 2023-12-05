https://ria.ru/20231205/skotomogilniki-1913903099.html

Госдума запретила строительство новых скотомогильников

Госдума запретила строительство новых скотомогильников - РИА Новости, 05.12.2023

Госдума запретила строительство новых скотомогильников

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который упорядочивает обращение биологических отходов и запрещает строительство новых скотомогильников в... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:32

2023-12-05T15:32

2023-12-05T15:34

общество

россия

госдума рф

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который упорядочивает обращение биологических отходов и запрещает строительство новых скотомогильников в России. Основной целью документа, согласно пояснительной записке, является совершенствование правового регулирования обращения с биологическими отходами, эксплуатации и ликвидации скотомогильников. Ветеринарное законодательство сейчас допускает возможность широкого трактования понятия "биологические отходы". Из-за неопределенности формулировки возникают сложности у участников оборота таких отходов. Для разграничения биологических отходов и отходов производства и потребления закон уточняет понятие "биологические отходы" и разделяет их на две категории: умеренно и особо опасные. Под биологическими отходами будут пониматься останки животных и другие объекты животного происхождения, являющиеся результатом ветеринарной деятельности; ветеринарные конфискаты; отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения. К обращению с биологическими отходами будут допущены организации и граждане, информация о которых включена в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии. Уничтожение биологических отходов будет осуществляется с использованием предназначенных для этого объектов, сведения о которых также внесены в эту информсистему. При этом будет вестись учет таких организаций, граждан и объектов для предотвращения распространения заразных болезней животных и обеспечения прослеживаемости биологических отходов. В настоящее время Минсельхоз России в целях обеспечения благополучной эпизоотической ситуации в стране ведет работу по минимизации использования существующих скотомогильников и прекращению строительства новых. В связи с этим закон запрещает создание новых скотомогильников. Скотомогильники, за исключением тех, что содержат биологические отходы, зараженные возбудителем сибирской язвы, подлежат ликвидации в течении 25 лет со дня завершения их эксплуатации. Содержание, эксплуатация и ликвидация скотомогильников будет осуществляться в соответствии с ветеринарными правилами. При этом запрещается уничтожать в них особо опасные биологические отходы. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2025 года, за исключением некоторых особенностей содержания и эксплуатации объектов уничтожения биологических отходов и ликвидации скотомогильников, которые начнут действовать с 1 сентября 2024 года. При этом эксплуатация ранее созданных скотомогильников в целях уничтожения умеренно опасных биологических отходов допускается до 1 января 2030 года.

https://ria.ru/20231116/biozaschita-1909816354.html

https://ria.ru/20230607/zatoplenie-1876664247.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)