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Россияне оказались среди лидеров по турпотоку на Шри-Ланку
Россияне оказались среди лидеров по турпотоку на Шри-Ланку - РИА Новости, 05.12.2023
Россияне оказались среди лидеров по турпотоку на Шри-Ланку
Около 25 тысяч россиян посетили Шри-Ланку в ноябре, заняв второе место среди иностранных гостей, следует из данных государственного Управления по развитию... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T18:10
2023-12-05T18:10
2023-12-05T18:10
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Около 25 тысяч россиян посетили Шри-Ланку в ноябре, заняв второе место среди иностранных гостей, следует из данных государственного Управления по развитию туризма Шри-Ланки. По данным туристического ведомства Шри-Ланки, которые приводит местная газета The Daily Mirror, в ноябре общее число иностранных путешественников на остров превысило 150 тысяч человек, что является самым высоким показателем с допандемийного 2019 года. Лидером среди стран по количеству посетителей Шри-Ланки стала Индия с общим показателем в 30 тысяч человек, второе место заняла Россия (25 тысяч), а третье – Германия (12 тысяч). Как уточняет издание, в ноябре каждый день на Шри-Ланку прибывало 5 тысяч иностранных туристов, а общий турпоток с начала года превысил 1,2 миллиона человек. В октябре кабмин Шри-Ланки одобрил выдачу бесплатных виз для туристов из России, Индии, Китая, Малайзии, Японии, Индонезии и Таиланда в качестве пилотного проекта, который будет действовать до 31 марта. Туристам из этих стран необходимо получить визу, но плата за это не взимается. Согласно данным на сайте посольства Шри-Ланки, ранее для россиян визовый сбор составлял 3050 рублей (подача через посольство), 50 долларов США (онлайн-оформление) или 60 долларов (по прилете). По словам главы министерства туризма и земель Шри-Ланки Харин Фернандо, цель решения – больше гостей из этих стран и достижение поставленной цели по привлечению пяти миллионов туристов в год.
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туризм, новости - туризм, туристы, шри-ланка, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Шри-Ланка, куда можно лететь, Отдых на море
Россияне оказались среди лидеров по турпотоку на Шри-Ланку
Шри-Ланка в ноябре приняла 25 тысяч россиян, чаще них приезжали только индийцы