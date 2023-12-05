https://ria.ru/20231205/rusofobiya-1913967823.html

Путин призвал бороться с русофобией в учебных программах в Донбассе

Путин призвал бороться с русофобией в учебных программах в Донбассе - РИА Новости, 05.12.2023

Путин призвал бороться с русофобией в учебных программах в Донбассе

Надо целенаправленно бороться с ситуацией, когда в учебные программы в Донбассе внедряли русофобию, исторические фейки и корежили сознание населения, заявил... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T18:48

2023-12-05T18:48

2023-12-05T19:04

донбасс

владимир путин

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Надо целенаправленно бороться с ситуацией, когда в учебные программы в Донбассе внедряли русофобию, исторические фейки и корежили сознание населения, заявил президент России Владимир Путин."Очень важно, чтобы те возможности, которые дает "Движение первых" были доступны повсеместно: и в больших городах, и в маленьких поселках, и, конечно же, для ребят из регионов Донбасса и Новороссии… Там действительно многое нужно сделать. Вместе преодолевать разрушительное наследие сначала ползучей, а потом открытой агрессивной националистической политики, которой следовали сменяющие друг друга власти в Киеве, когда в учебные программы внедряли русофобию, исторические фейки, сеяли рознь между людьми, целенаправленно корежа сознание населения", - отметил Путин в ходе заседания Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

https://ria.ru/20231204/rusofobiya-1913765339.html

донбасс

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донбасс, владимир путин