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В жилой дом на юге Израиля попала ракета, сообщают СМИ - РИА Новости, 05.12.2023
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15:35 05.12.2023 (обновлено: 15:48 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/raketa-1913904848.html
В жилой дом на юге Израиля попала ракета, сообщают СМИ
В жилой дом на юге Израиля попала ракета, сообщают СМИ - РИА Новости, 05.12.2023
В жилой дом на юге Израиля попала ракета, сообщают СМИ
Ракета попала в жилой дом в городе Ашкелон на юге Израиля в ходе обстрела из сектора Газа во вторник днем, несколько человек пострадали, сообщает израильская... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:35
2023-12-05T15:48
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ашкелон
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 дек - РИА Новости. Ракета попала в жилой дом в городе Ашкелон на юге Израиля в ходе обстрела из сектора Газа во вторник днем, несколько человек пострадали, сообщает израильская радиостанция Kan.По данным радиостанции, две женщины 60 лет получили легкие ранения осколками, а три человека испытывают состояние шока, включая двоих детей.За последний час сигнал тревоги на юге Израиля звучал пять раз. Один из ракетных залпов пришелся на Ашкелон.
https://ria.ru/20231205/izrail-1913893885.html
израиль
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ашкелон
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ашкелон
В жилой дом на юге Израиля попала ракета, сообщают СМИ

Kan: в жилой дом в Ашкелоне на юге Израиля попала ракета, есть пострадавшие

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРакеты израильской системы "Железный купол"
Ракеты израильской системы Железный купол - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Ракеты израильской системы "Железный купол". Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 дек - РИА Новости. Ракета попала в жилой дом в городе Ашкелон на юге Израиля в ходе обстрела из сектора Газа во вторник днем, несколько человек пострадали, сообщает израильская радиостанция Kan.
По данным радиостанции, две женщины 60 лет получили легкие ранения осколками, а три человека испытывают состояние шока, включая двоих детей.
За последний час сигнал тревоги на юге Израиля звучал пять раз. Один из ракетных залпов пришелся на Ашкелон.
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Армия Израиля приостановит боевые действия в одном из районов Газы
Вчера, 15:08
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАшкелон
 
 
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