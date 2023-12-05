https://ria.ru/20231205/raketa-1913904848.html
В жилой дом на юге Израиля попала ракета, сообщают СМИ
В жилой дом на юге Израиля попала ракета, сообщают СМИ - РИА Новости, 05.12.2023
В жилой дом на юге Израиля попала ракета, сообщают СМИ
Ракета попала в жилой дом в городе Ашкелон на юге Израиля в ходе обстрела из сектора Газа во вторник днем, несколько человек пострадали, сообщает израильская... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:35
2023-12-05T15:35
2023-12-05T15:48
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ашкелон
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 дек - РИА Новости. Ракета попала в жилой дом в городе Ашкелон на юге Израиля в ходе обстрела из сектора Газа во вторник днем, несколько человек пострадали, сообщает израильская радиостанция Kan.По данным радиостанции, две женщины 60 лет получили легкие ранения осколками, а три человека испытывают состояние шока, включая двоих детей.За последний час сигнал тревоги на юге Израиля звучал пять раз. Один из ракетных залпов пришелся на Ашкелон.
https://ria.ru/20231205/izrail-1913893885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ашкелон
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ашкелон
В жилой дом на юге Израиля попала ракета, сообщают СМИ
Kan: в жилой дом в Ашкелоне на юге Израиля попала ракета, есть пострадавшие