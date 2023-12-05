https://ria.ru/20231205/raketa-1913904848.html

В жилой дом на юге Израиля попала ракета, сообщают СМИ

В жилой дом на юге Израиля попала ракета, сообщают СМИ - РИА Новости, 05.12.2023

В жилой дом на юге Израиля попала ракета, сообщают СМИ

Ракета попала в жилой дом в городе Ашкелон на юге Израиля в ходе обстрела из сектора Газа во вторник днем, несколько человек пострадали, сообщает израильская... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:35

2023-12-05T15:35

2023-12-05T15:48

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ашкелон

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 дек - РИА Новости. Ракета попала в жилой дом в городе Ашкелон на юге Израиля в ходе обстрела из сектора Газа во вторник днем, несколько человек пострадали, сообщает израильская радиостанция Kan.По данным радиостанции, две женщины 60 лет получили легкие ранения осколками, а три человека испытывают состояние шока, включая двоих детей.За последний час сигнал тревоги на юге Израиля звучал пять раз. Один из ракетных залпов пришелся на Ашкелон.

https://ria.ru/20231205/izrail-1913893885.html

израиль

ашкелон

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Влада Копылова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ашкелон