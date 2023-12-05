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В Кремле рассказали о формате будущих переговоров Путина и Раиси - РИА Новости, 05.12.2023
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15:35 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/raisi-1913904579.html
В Кремле рассказали о формате будущих переговоров Путина и Раиси
В Кремле рассказали о формате будущих переговоров Путина и Раиси - РИА Новости, 05.12.2023
В Кремле рассказали о формате будущих переговоров Путина и Раиси
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси проведут переговоры в присутствии членов делегаций, а далее пообщаются в формате рабочего обеда,... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:35
2023-12-05T15:35
россия
иран
владимир путин
политика
ибрахим раиси
юрий ушаков
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси проведут переговоры в присутствии членов делегаций, а далее пообщаются в формате рабочего обеда, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Путин 6 декабря посетит с визитами ОАЭ и Саудовскую Аравию, а 7 декабря примет в Кремле главу Ирана. "В начале будет, как мне представляется, достаточно продолжительная беседа президентов, в ходе которой их будут сопровождать по несколько человек из состава делегаций. То есть формат примерно "один плюс четыре". А после этого состоятся переговоры в формате рабочего обеда", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20230920/iran-1897448931.html
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россия, иран, владимир путин, политика, ибрахим раиси, юрий ушаков
Россия, Иран, Владимир Путин, Политика, Ибрахим Раиси, Юрий Ушаков
В Кремле рассказали о формате будущих переговоров Путина и Раиси

Ушаков: Путин и Раиси пообщаются в присутствии делегаций и на рабочем обеде

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси проведут переговоры в присутствии членов делегаций, а далее пообщаются в формате рабочего обеда, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
Путин 6 декабря посетит с визитами ОАЭ и Саудовскую Аравию, а 7 декабря примет в Кремле главу Ирана.
"В начале будет, как мне представляется, достаточно продолжительная беседа президентов, в ходе которой их будут сопровождать по несколько человек из состава делегаций. То есть формат примерно "один плюс четыре". А после этого состоятся переговоры в формате рабочего обеда", - сказал Ушаков журналистам.
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РоссияИранВладимир ПутинПолитикаИбрахим РаисиЮрий Ушаков
 
 
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