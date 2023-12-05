https://ria.ru/20231205/raisi-1913904579.html

В Кремле рассказали о формате будущих переговоров Путина и Раиси

В Кремле рассказали о формате будущих переговоров Путина и Раиси - РИА Новости, 05.12.2023

В Кремле рассказали о формате будущих переговоров Путина и Раиси

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси проведут переговоры в присутствии членов делегаций, а далее пообщаются в формате рабочего обеда,... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:35

2023-12-05T15:35

2023-12-05T15:35

россия

иран

владимир путин

политика

ибрахим раиси

юрий ушаков

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси проведут переговоры в присутствии членов делегаций, а далее пообщаются в формате рабочего обеда, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Путин 6 декабря посетит с визитами ОАЭ и Саудовскую Аравию, а 7 декабря примет в Кремле главу Ирана. "В начале будет, как мне представляется, достаточно продолжительная беседа президентов, в ходе которой их будут сопровождать по несколько человек из состава делегаций. То есть формат примерно "один плюс четыре". А после этого состоятся переговоры в формате рабочего обеда", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20230920/iran-1897448931.html

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иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, иран, владимир путин, политика, ибрахим раиси, юрий ушаков