Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет заседание набсовета "Движения первых" - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/putin-1913833477.html
Путин проведет заседание набсовета "Движения первых"
Путин проведет заседание набсовета "Движения первых" - РИА Новости, 05.12.2023
Путин проведет заседание набсовета "Движения первых"
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T11:47
2023-12-05T11:47
владимир путин
дмитрий песков
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848404482_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_b98c05e7e21f8254d3fa76551212425e.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Сегодня День волонтёра. Сегодня Путин будет заниматься делами молодежи, делами детей и молодежи. Он проведёт заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20231107/vystavka-1908016304.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848404482_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_b91586a1a5527277e9ad583e421b5b93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, дмитрий песков, общество
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общество
Путин проведет заседание набсовета "Движения первых"

Путин во вторник проведет заседание наблюдательного совета "Движения первых"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сегодня День волонтёра. Сегодня Путин будет заниматься делами молодежи, делами детей и молодежи. Он проведёт заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи", - сказал Песков журналистам.
Павильон АНО Россия — страна возможностей и Движения первых на выставке-форуме Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Тысячи гостей посетили павильон "Движения первых" на выставке "Россия"
7 ноября, 20:18
 
Владимир ПутинДмитрий ПесковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала