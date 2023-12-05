https://ria.ru/20231205/putin-1913833477.html

Путин проведет заседание набсовета "Движения первых"

Путин проведет заседание набсовета "Движения первых" - РИА Новости, 05.12.2023

Путин проведет заседание набсовета "Движения первых"

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T11:47

2023-12-05T11:47

2023-12-05T11:47

владимир путин

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Сегодня День волонтёра. Сегодня Путин будет заниматься делами молодежи, делами детей и молодежи. Он проведёт заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20231107/vystavka-1908016304.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, дмитрий песков, общество