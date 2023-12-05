https://ria.ru/20231205/putin-1913833477.html
Путин проведет заседание набсовета "Движения первых"
Путин проведет заседание набсовета "Движения первых" - РИА Новости, 05.12.2023
Путин проведет заседание набсовета "Движения первых"
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T11:47
2023-12-05T11:47
2023-12-05T11:47
владимир путин
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Сегодня День волонтёра. Сегодня Путин будет заниматься делами молодежи, делами детей и молодежи. Он проведёт заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дмитрий песков, общество
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общество
Путин проведет заседание набсовета "Движения первых"
Путин во вторник проведет заседание наблюдательного совета "Движения первых"
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сегодня День волонтёра. Сегодня Путин будет заниматься делами молодежи, делами детей и молодежи. Он проведёт заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи", - сказал Песков журналистам.
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