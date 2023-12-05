https://ria.ru/20231205/premiya-1913785425.html

ИРИ открыл прием заявок на III Национальную премию интернет-контента

ИРИ открыл прием заявок на III Национальную премию интернет-контента - РИА Новости, 05.12.2023

ИРИ открыл прием заявок на III Национальную премию интернет-контента

Институт развития интернета (АНО "ИРИ") открыл прием заявок для соискателей III Национальной премии интернет-контента, которая вручается за создание лучших... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T05:05

2023-12-05T05:05

2023-12-05T05:05

технологии

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Институт развития интернета (АНО "ИРИ") открыл прием заявок для соискателей III Национальной премии интернет-контента, которая вручается за создание лучших социально значимых онлайн-проектов, он продлится до 29 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Институт развития интернета (АНО "ИРИ") начал прием заявок на соискание III Национальной премии интернет-контента, которая вручается за создание лучших социально значимых онлайн-проектов. Церемония награждения премии пройдет в два этапа и запланирована на весну 2024 года. Сбор заявок продлится до 29 декабря 2023 года (18.00 по московскому времени)", - говорится в сообщении. Свои работы можно представить в 25 номинациях. Среди них есть новые - это проект "Года учителя", игровой сериал до 25 минут, игровой сериал более 25 минут, non-scripted проект. Также награды будут вручаться в специальных номинациях, их объявят позже. Финалистов определит экспертный совет, а победителей – профессиональное жюри. Согласно обновленным условиям участия, заявитель должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, обладать исключительным или неисключительным правом на выдвигаемый на награду проект или иметь согласие правообладателя на выдвижение проекта. К участию не допускаются трейлеры, тизеры и другие промо-материалы, за исключением социальных роликов. Стать соискателями премии могут авторы блогов, подкастов, сериалов, коротких видео, музыкальных треков и другого вида контента. Цифровой релиз проектов должен состояться в период с 1 января по 29 декабря 2023 года на площадках, которые не запрещены российским законодательством, а блоги и Telegram-каналы должны регулярно обновляться в течение этого периода и обладать определенным количеством подписчиков: не менее 100 тысяч подписчиков для авторских видеоблогов и не менее 10 тысяч подписчиков для публичного Telegram-канала. "Подать проект на соискание премии могут все игроки индустрии, заявка которых соответствует условиям. Общие правила и требования в каждой категории обновились, а также добавились новые номинации. Мы следим за тем, что актуально для аудитории в интернете, и охватываем все возможные форматы онлайн-контента, который позитивно влияет на зрителей: вдохновляет, поддерживает, побуждает задуматься, узнать новое, в чем-то даже поменять свою жизнь к лучшему", - отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

https://ria.ru/20231120/internet-1909895277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии