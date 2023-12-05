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ИРИ открыл прием заявок на III Национальную премию интернет-контента - РИА Новости, 05.12.2023
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05:05 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/premiya-1913785425.html
ИРИ открыл прием заявок на III Национальную премию интернет-контента
ИРИ открыл прием заявок на III Национальную премию интернет-контента - РИА Новости, 05.12.2023
ИРИ открыл прием заявок на III Национальную премию интернет-контента
Институт развития интернета (АНО "ИРИ") открыл прием заявок для соискателей III Национальной премии интернет-контента, которая вручается за создание лучших... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T05:05
2023-12-05T05:05
технологии
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Институт развития интернета (АНО "ИРИ") открыл прием заявок для соискателей III Национальной премии интернет-контента, которая вручается за создание лучших социально значимых онлайн-проектов, он продлится до 29 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Институт развития интернета (АНО "ИРИ") начал прием заявок на соискание III Национальной премии интернет-контента, которая вручается за создание лучших социально значимых онлайн-проектов. Церемония награждения премии пройдет в два этапа и запланирована на весну 2024 года. Сбор заявок продлится до 29 декабря 2023 года (18.00 по московскому времени)", - говорится в сообщении. Свои работы можно представить в 25 номинациях. Среди них есть новые - это проект "Года учителя", игровой сериал до 25 минут, игровой сериал более 25 минут, non-scripted проект. Также награды будут вручаться в специальных номинациях, их объявят позже. Финалистов определит экспертный совет, а победителей – профессиональное жюри. Согласно обновленным условиям участия, заявитель должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, обладать исключительным или неисключительным правом на выдвигаемый на награду проект или иметь согласие правообладателя на выдвижение проекта. К участию не допускаются трейлеры, тизеры и другие промо-материалы, за исключением социальных роликов. Стать соискателями премии могут авторы блогов, подкастов, сериалов, коротких видео, музыкальных треков и другого вида контента. Цифровой релиз проектов должен состояться в период с 1 января по 29 декабря 2023 года на площадках, которые не запрещены российским законодательством, а блоги и Telegram-каналы должны регулярно обновляться в течение этого периода и обладать определенным количеством подписчиков: не менее 100 тысяч подписчиков для авторских видеоблогов и не менее 10 тысяч подписчиков для публичного Telegram-канала. "Подать проект на соискание премии могут все игроки индустрии, заявка которых соответствует условиям. Общие правила и требования в каждой категории обновились, а также добавились новые номинации. Мы следим за тем, что актуально для аудитории в интернете, и охватываем все возможные форматы онлайн-контента, который позитивно влияет на зрителей: вдохновляет, поддерживает, побуждает задуматься, узнать новое, в чем-то даже поменять свою жизнь к лучшему", - отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии
Технологии
ИРИ открыл прием заявок на III Национальную премию интернет-контента

АНО "ИРИ" открыл прием заявок III Национальной премии интернет-контента

© Фото : ИРИИнститут развития интернета
Институт развития интернета - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Фото : ИРИ
Институт развития интернета. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Институт развития интернета (АНО "ИРИ") открыл прием заявок для соискателей III Национальной премии интернет-контента, которая вручается за создание лучших социально значимых онлайн-проектов, он продлится до 29 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
«
"Институт развития интернета (АНО "ИРИ") начал прием заявок на соискание III Национальной премии интернет-контента, которая вручается за создание лучших социально значимых онлайн-проектов. Церемония награждения премии пройдет в два этапа и запланирована на весну 2024 года. Сбор заявок продлится до 29 декабря 2023 года (18.00 по московскому времени)", - говорится в сообщении.
Свои работы можно представить в 25 номинациях. Среди них есть новые - это проект "Года учителя", игровой сериал до 25 минут, игровой сериал более 25 минут, non-scripted проект. Также награды будут вручаться в специальных номинациях, их объявят позже. Финалистов определит экспертный совет, а победителей – профессиональное жюри.
Согласно обновленным условиям участия, заявитель должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, обладать исключительным или неисключительным правом на выдвигаемый на награду проект или иметь согласие правообладателя на выдвижение проекта. К участию не допускаются трейлеры, тизеры и другие промо-материалы, за исключением социальных роликов.
Стать соискателями премии могут авторы блогов, подкастов, сериалов, коротких видео, музыкальных треков и другого вида контента. Цифровой релиз проектов должен состояться в период с 1 января по 29 декабря 2023 года на площадках, которые не запрещены российским законодательством, а блоги и Telegram-каналы должны регулярно обновляться в течение этого периода и обладать определенным количеством подписчиков: не менее 100 тысяч подписчиков для авторских видеоблогов и не менее 10 тысяч подписчиков для публичного Telegram-канала.
"Подать проект на соискание премии могут все игроки индустрии, заявка которых соответствует условиям. Общие правила и требования в каждой категории обновились, а также добавились новые номинации. Мы следим за тем, что актуально для аудитории в интернете, и охватываем все возможные форматы онлайн-контента, который позитивно влияет на зрителей: вдохновляет, поддерживает, побуждает задуматься, узнать новое, в чем-то даже поменять свою жизнь к лучшему", - отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.
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От кванта до сети. Ученый рассказал об интернете будущего
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