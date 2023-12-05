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В украинском Ужгороде военкомы раздали мужчинам повестки в тренажерном зале - РИА Новости, 05.12.2023
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22:06 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/povestki-1913995782.html
В украинском Ужгороде военкомы раздали мужчинам повестки в тренажерном зале
В украинском Ужгороде военкомы раздали мужчинам повестки в тренажерном зале - РИА Новости, 05.12.2023
В украинском Ужгороде военкомы раздали мужчинам повестки в тренажерном зале
Сотрудники военкомата пришли с рейдом в один из тренажерных залов Ужгорода на западе Украины, где вручили посетителям и сотрудникам спортзала повестки, сообщает РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T22:06
2023-12-05T22:06
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Сотрудники военкомата пришли с рейдом в один из тренажерных залов Ужгорода на западе Украины, где вручили посетителям и сотрудникам спортзала повестки, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В тренажерных залах Ужгорода состоялся рейд ТЦК (территориальной центр комплектования – военкомат – ред.). Повестки выдали и мужчинам, которые тренировались, и тренерам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Издание также опубликовало фото и видео рейда. На кадрах видно, как в тренажерный зал заходят люди в военной форме с оружием. Они группами обступают мужчин призывного возраста, занимающихся в зале, и о чем-то беседуют. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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в мире, украина, ужгород, владимир зеленский, страна.ua
В мире, Украина, Ужгород, Владимир Зеленский, Страна.ua
В украинском Ужгороде военкомы раздали мужчинам повестки в тренажерном зале

Страна.ua: в Ужгороде военкомы раздали мужчинам повестки в тренажерном зале

© iStock.com / CarmianГород Ужгород, Украина
Город Ужгород, Украина - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© iStock.com / Carmian
Город Ужгород, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Сотрудники военкомата пришли с рейдом в один из тренажерных залов Ужгорода на западе Украины, где вручили посетителям и сотрудникам спортзала повестки, сообщает украинское издание "Страна.ua".
«
"В тренажерных залах Ужгорода состоялся рейд ТЦК (территориальной центр комплектования – военкомат – ред.). Повестки выдали и мужчинам, которые тренировались, и тренерам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Издание также опубликовало фото и видео рейда. На кадрах видно, как в тренажерный зал заходят люди в военной форме с оружием. Они группами обступают мужчин призывного возраста, занимающихся в зале, и о чем-то беседуют.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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