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Турция запросила у Литвы информацию о подозреваемом в убийстве россиянок - РИА Новости, 05.12.2023
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18:38 05.12.2023 (обновлено: 18:40 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/podozrevaemyy-1913965443.html
Турция запросила у Литвы информацию о подозреваемом в убийстве россиянок
Турция запросила у Литвы информацию о подозреваемом в убийстве россиянок - РИА Новости, 05.12.2023
Турция запросила у Литвы информацию о подозреваемом в убийстве россиянок
Турецкая сторона провела переписку с литовскими спецслужбами для поимки находящегося, по предварительным данным, в Литве подозреваемого в убийстве двух... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T18:38
2023-12-05T18:40
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АНКАРА, 5 дек – РИА Новости. Турецкая сторона провела переписку с литовскими спецслужбами для поимки находящегося, по предварительным данным, в Литве подозреваемого в убийстве двух россиянок в Бодруме, пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники. Как ранее передавал телеканал Haberturk, тела двух человек "русской национальности" нашли в турецком курортном районе Бодрум, они были завернуты в простыни и связаны веревкой. Одно из тел принадлежит женщине, а другое - девочке. По данным телеканала Kent TV, ими оказались проживавшие в Бодруме Ирина Двизова и ее дочь, вероятным подозреваемым в их убийстве является бывший супруг женщины. "Бывший муж Ирины Двизовой Андрей Кушлевич, который разыскивается как подозреваемый в двойном убийстве, как было установлено, находится в Литве. Сообщается, что для поимки Кушлевича была проведена необходимая переписка с литовскими спецслужбами", - пишет издание. Также уточняется, что правоохранительные органы проанализировали записи камер. "Двадцать восьмого ноября около 16.00 на крутом склоне у обочины дороги были обнаружены тела матери и дочери, завернутые в простыню на расстоянии 3 метров друг от друга. После прокурорской проверки тела были доставлены в государственную больницу Бодрума, а затем в морг Института судебной медицины Муглы для установления точной причины смерти. Было установлено, что мать и дочь были убиты бывшим мужем Ирины Двизовой Андреем Кушлевичем. Было установлено, что после инцидента Кушлевич вместе с маленьким сыном бежал в Литву", - отмечает издание.
https://ria.ru/20231129/kriminal-1912664177.html
https://ria.ru/20231129/ubiystvo-1912684677.html
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мугла (провинция)
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в мире, бодрум, литва, мугла (провинция), турция
В мире, Бодрум, Литва, Мугла (провинция), Турция
Турция запросила у Литвы информацию о подозреваемом в убийстве россиянок

Hürriyet: Турция просит Литву помочь найти подозреваемого в убийстве россиянок

Полиция в районе Бодрум, где обнаружены два тела
Полиция в районе Бодрум, где обнаружены два тела
Полиция в районе Бодрум, где обнаружены два тела
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АНКАРА, 5 дек – РИА Новости. Турецкая сторона провела переписку с литовскими спецслужбами для поимки находящегося, по предварительным данным, в Литве подозреваемого в убийстве двух россиянок в Бодруме, пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники.
Как ранее передавал телеканал Haberturk, тела двух человек "русской национальности" нашли в турецком курортном районе Бодрум, они были завернуты в простыни и связаны веревкой. Одно из тел принадлежит женщине, а другое - девочке. По данным телеканала Kent TV, ими оказались проживавшие в Бодруме Ирина Двизова и ее дочь, вероятным подозреваемым в их убийстве является бывший супруг женщины.
Полиция в районе Бодрум, где обнаружены два тела
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«
"Бывший муж Ирины Двизовой Андрей Кушлевич, который разыскивается как подозреваемый в двойном убийстве, как было установлено, находится в Литве. Сообщается, что для поимки Кушлевича была проведена необходимая переписка с литовскими спецслужбами", - пишет издание.
Также уточняется, что правоохранительные органы проанализировали записи камер.
«
"Двадцать восьмого ноября около 16.00 на крутом склоне у обочины дороги были обнаружены тела матери и дочери, завернутые в простыню на расстоянии 3 метров друг от друга. После прокурорской проверки тела были доставлены в государственную больницу Бодрума, а затем в морг Института судебной медицины Муглы для установления точной причины смерти. Было установлено, что мать и дочь были убиты бывшим мужем Ирины Двизовой Андреем Кушлевичем. Было установлено, что после инцидента Кушлевич вместе с маленьким сыном бежал в Литву", - отмечает издание.
Полиция в районе Бодрум, где обнаружены два тела
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В миреБодрумЛитваМугла (провинция)Турция
 
 
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