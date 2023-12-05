Турция запросила у Литвы информацию о подозреваемом в убийстве россиянок
Hürriyet: Турция просит Литву помочь найти подозреваемого в убийстве россиянок
Полиция в районе Бодрум, где обнаружены два тела
Полиция в районе Бодрум, где обнаружены два тела
АНКАРА, 5 дек – РИА Новости. Турецкая сторона провела переписку с литовскими спецслужбами для поимки находящегося, по предварительным данным, в Литве подозреваемого в убийстве двух россиянок в Бодруме, пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники.
Как ранее передавал телеканал Haberturk, тела двух человек "русской национальности" нашли в турецком курортном районе Бодрум, они были завернуты в простыни и связаны веревкой. Одно из тел принадлежит женщине, а другое - девочке. По данным телеканала Kent TV, ими оказались проживавшие в Бодруме Ирина Двизова и ее дочь, вероятным подозреваемым в их убийстве является бывший супруг женщины.
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"Бывший муж Ирины Двизовой Андрей Кушлевич, который разыскивается как подозреваемый в двойном убийстве, как было установлено, находится в Литве. Сообщается, что для поимки Кушлевича была проведена необходимая переписка с литовскими спецслужбами", - пишет издание.
Также уточняется, что правоохранительные органы проанализировали записи камер.
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"Двадцать восьмого ноября около 16.00 на крутом склоне у обочины дороги были обнаружены тела матери и дочери, завернутые в простыню на расстоянии 3 метров друг от друга. После прокурорской проверки тела были доставлены в государственную больницу Бодрума, а затем в морг Института судебной медицины Муглы для установления точной причины смерти. Было установлено, что мать и дочь были убиты бывшим мужем Ирины Двизовой Андреем Кушлевичем. Было установлено, что после инцидента Кушлевич вместе с маленьким сыном бежал в Литву", - отмечает издание.