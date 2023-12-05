https://ria.ru/20231205/podozrevaemyy-1913965443.html

Турция запросила у Литвы информацию о подозреваемом в убийстве россиянок

Турция запросила у Литвы информацию о подозреваемом в убийстве россиянок - РИА Новости, 05.12.2023

Турция запросила у Литвы информацию о подозреваемом в убийстве россиянок

Турецкая сторона провела переписку с литовскими спецслужбами для поимки находящегося, по предварительным данным, в Литве подозреваемого в убийстве двух... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T18:38

2023-12-05T18:38

2023-12-05T18:40

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АНКАРА, 5 дек – РИА Новости. Турецкая сторона провела переписку с литовскими спецслужбами для поимки находящегося, по предварительным данным, в Литве подозреваемого в убийстве двух россиянок в Бодруме, пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники. Как ранее передавал телеканал Haberturk, тела двух человек "русской национальности" нашли в турецком курортном районе Бодрум, они были завернуты в простыни и связаны веревкой. Одно из тел принадлежит женщине, а другое - девочке. По данным телеканала Kent TV, ими оказались проживавшие в Бодруме Ирина Двизова и ее дочь, вероятным подозреваемым в их убийстве является бывший супруг женщины. "Бывший муж Ирины Двизовой Андрей Кушлевич, который разыскивается как подозреваемый в двойном убийстве, как было установлено, находится в Литве. Сообщается, что для поимки Кушлевича была проведена необходимая переписка с литовскими спецслужбами", - пишет издание. Также уточняется, что правоохранительные органы проанализировали записи камер. "Двадцать восьмого ноября около 16.00 на крутом склоне у обочины дороги были обнаружены тела матери и дочери, завернутые в простыню на расстоянии 3 метров друг от друга. После прокурорской проверки тела были доставлены в государственную больницу Бодрума, а затем в морг Института судебной медицины Муглы для установления точной причины смерти. Было установлено, что мать и дочь были убиты бывшим мужем Ирины Двизовой Андреем Кушлевичем. Было установлено, что после инцидента Кушлевич вместе с маленьким сыном бежал в Литву", - отмечает издание.

https://ria.ru/20231129/kriminal-1912664177.html

https://ria.ru/20231129/ubiystvo-1912684677.html

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литва

мугла (провинция)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, бодрум, литва, мугла (провинция), турция