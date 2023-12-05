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Якутским бойцам СВО доставят продуктовые наборы к Новому году - РИА Новости, 05.12.2023
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15:09 05.12.2023
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Якутским бойцам СВО доставят продуктовые наборы к Новому году
Якутским бойцам СВО доставят продуктовые наборы к Новому году - РИА Новости, 05.12.2023
Якутским бойцам СВО доставят продуктовые наборы к Новому году
Якутским бойцам СВО и военнослужащим в госпиталях доставят продуктовые наборы к Новому году, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:09
2023-12-05T15:09
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ЯКУТСК, 5 дек - РИА Новости. Якутским бойцам СВО и военнослужащим в госпиталях доставят продуктовые наборы к Новому году, сообщает оперативный штаб республики. Как рассказала на брифинге оперштаба заместитель министра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Яна Наумова, в ближайшие дни к отправке в зону СВО готовы 12 единиц техники, в том числе 6 автомобилей УАЗ и 6 квадроциклов, предоставленные предприятиями, организациями и муниципальными образованиями республики. Якутия также ведет непрерывную работу по обмундированию прибывающих в отпуск и вновь отправляющихся в зону СВО бойцов. Оперативным штабом совместно с общественными организациями обеспечивается прием и доставка адресных посылок бойцам. "По заявкам командования военных частей, где служат наши земляки, запланирована передача в подразделения медицинских наборов. В эти дни оперштаб РС(Я) формирует и обеспечивает доставку бойцам новогодних подарков из местной сельхозпродукции. Накануне Нового года праздничные продуктовые наборы под кураторством Единого координационного центра будут доставлены нашим бойцам в зону СВО и в госпитали, которые находятся на Дальнем Востоке, в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове", – рассказала Наумова. Ранее глава региона Айсен Николаев рассказал, что Якутия создала серьезную систему снабжения участников СВО. Действующий единый координационный центр постоянно отслеживает заявки и оперативно их отрабатывает. Республика поставила в зону спецоперации более 50 квадроциклов, производство которых ведется на территории региона. Также через опорные пункты Якутии в ДНР и ЛНР осуществляется бесперебойная поставка медикаментов, транспортных средств, дополнительной экипировки. Бойцам из Якутии также передается продукция резидентов ТОР "Якутия", в их числе котлы, печи для армейских палаток, теплопоглощающая продукция компании "Хоту тент" и беспилотные летательные аппараты.
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дальний восток, москва, санкт-петербург, айсен николаев, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Дальний Восток, Москва, Санкт-Петербург, Айсен Николаев, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Якутским бойцам СВО доставят продуктовые наборы к Новому году

Якутским бойцам СВО и военнослужащим в госпиталях доставят новогодние подарки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЯКУТСК, 5 дек - РИА Новости. Якутским бойцам СВО и военнослужащим в госпиталях доставят продуктовые наборы к Новому году, сообщает оперативный штаб республики.
Как рассказала на брифинге оперштаба заместитель министра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Яна Наумова, в ближайшие дни к отправке в зону СВО готовы 12 единиц техники, в том числе 6 автомобилей УАЗ и 6 квадроциклов, предоставленные предприятиями, организациями и муниципальными образованиями республики.
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Якутия также ведет непрерывную работу по обмундированию прибывающих в отпуск и вновь отправляющихся в зону СВО бойцов. Оперативным штабом совместно с общественными организациями обеспечивается прием и доставка адресных посылок бойцам.
«
"По заявкам командования военных частей, где служат наши земляки, запланирована передача в подразделения медицинских наборов. В эти дни оперштаб РС(Я) формирует и обеспечивает доставку бойцам новогодних подарков из местной сельхозпродукции. Накануне Нового года праздничные продуктовые наборы под кураторством Единого координационного центра будут доставлены нашим бойцам в зону СВО и в госпитали, которые находятся на Дальнем Востоке, в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове", – рассказала Наумова.
Ранее глава региона Айсен Николаев рассказал, что Якутия создала серьезную систему снабжения участников СВО. Действующий единый координационный центр постоянно отслеживает заявки и оперативно их отрабатывает.
Республика поставила в зону спецоперации более 50 квадроциклов, производство которых ведется на территории региона. Также через опорные пункты Якутии в ДНР и ЛНР осуществляется бесперебойная поставка медикаментов, транспортных средств, дополнительной экипировки. Бойцам из Якутии также передается продукция резидентов ТОР "Якутия", в их числе котлы, печи для армейских палаток, теплопоглощающая продукция компании "Хоту тент" и беспилотные летательные аппараты.
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Надежные людиДальний ВостокМоскваСанкт-ПетербургАйсен НиколаевУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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