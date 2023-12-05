Якутским бойцам СВО доставят продуктовые наборы к Новому году
Якутским бойцам СВО и военнослужащим в госпиталях доставят новогодние подарки
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ЯКУТСК, 5 дек - РИА Новости. Якутским бойцам СВО и военнослужащим в госпиталях доставят продуктовые наборы к Новому году, сообщает оперативный штаб республики.
Как рассказала на брифинге оперштаба заместитель министра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Яна Наумова, в ближайшие дни к отправке в зону СВО готовы 12 единиц техники, в том числе 6 автомобилей УАЗ и 6 квадроциклов, предоставленные предприятиями, организациями и муниципальными образованиями республики.
Якутия также ведет непрерывную работу по обмундированию прибывающих в отпуск и вновь отправляющихся в зону СВО бойцов. Оперативным штабом совместно с общественными организациями обеспечивается прием и доставка адресных посылок бойцам.
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"По заявкам командования военных частей, где служат наши земляки, запланирована передача в подразделения медицинских наборов. В эти дни оперштаб РС(Я) формирует и обеспечивает доставку бойцам новогодних подарков из местной сельхозпродукции. Накануне Нового года праздничные продуктовые наборы под кураторством Единого координационного центра будут доставлены нашим бойцам в зону СВО и в госпитали, которые находятся на Дальнем Востоке, в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове", – рассказала Наумова.
Ранее глава региона Айсен Николаев рассказал, что Якутия создала серьезную систему снабжения участников СВО. Действующий единый координационный центр постоянно отслеживает заявки и оперативно их отрабатывает.
Республика поставила в зону спецоперации более 50 квадроциклов, производство которых ведется на территории региона. Также через опорные пункты Якутии в ДНР и ЛНР осуществляется бесперебойная поставка медикаментов, транспортных средств, дополнительной экипировки. Бойцам из Якутии также передается продукция резидентов ТОР "Якутия", в их числе котлы, печи для армейских палаток, теплопоглощающая продукция компании "Хоту тент" и беспилотные летательные аппараты.