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Якутским бойцам СВО доставят продуктовые наборы к Новому году

Якутским бойцам СВО доставят продуктовые наборы к Новому году - РИА Новости, 05.12.2023

Якутским бойцам СВО доставят продуктовые наборы к Новому году

Якутским бойцам СВО и военнослужащим в госпиталях доставят продуктовые наборы к Новому году, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:09

2023-12-05T15:09

2023-12-05T15:09

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ЯКУТСК, 5 дек - РИА Новости. Якутским бойцам СВО и военнослужащим в госпиталях доставят продуктовые наборы к Новому году, сообщает оперативный штаб республики. Как рассказала на брифинге оперштаба заместитель министра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Яна Наумова, в ближайшие дни к отправке в зону СВО готовы 12 единиц техники, в том числе 6 автомобилей УАЗ и 6 квадроциклов, предоставленные предприятиями, организациями и муниципальными образованиями республики. Якутия также ведет непрерывную работу по обмундированию прибывающих в отпуск и вновь отправляющихся в зону СВО бойцов. Оперативным штабом совместно с общественными организациями обеспечивается прием и доставка адресных посылок бойцам. "По заявкам командования военных частей, где служат наши земляки, запланирована передача в подразделения медицинских наборов. В эти дни оперштаб РС(Я) формирует и обеспечивает доставку бойцам новогодних подарков из местной сельхозпродукции. Накануне Нового года праздничные продуктовые наборы под кураторством Единого координационного центра будут доставлены нашим бойцам в зону СВО и в госпитали, которые находятся на Дальнем Востоке, в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове", – рассказала Наумова. Ранее глава региона Айсен Николаев рассказал, что Якутия создала серьезную систему снабжения участников СВО. Действующий единый координационный центр постоянно отслеживает заявки и оперативно их отрабатывает. Республика поставила в зону спецоперации более 50 квадроциклов, производство которых ведется на территории региона. Также через опорные пункты Якутии в ДНР и ЛНР осуществляется бесперебойная поставка медикаментов, транспортных средств, дополнительной экипировки. Бойцам из Якутии также передается продукция резидентов ТОР "Якутия", в их числе котлы, печи для армейских палаток, теплопоглощающая продукция компании "Хоту тент" и беспилотные летательные аппараты.

https://ria.ru/20231202/led-1913307010.html

https://ria.ru/20231129/yakutiya-1912599179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дальний восток, москва, санкт-петербург, айсен николаев, ульяновский автомобильный завод (уаз)