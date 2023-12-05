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Россия хотела бы долгосрочного перемирия в Палестине, заявил Ушаков - РИА Новости, 05.12.2023
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15:33 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/peremirie-1913903643.html
Россия хотела бы долгосрочного перемирия в Палестине, заявил Ушаков
Россия хотела бы долгосрочного перемирия в Палестине, заявил Ушаков - РИА Новости, 05.12.2023
Россия хотела бы долгосрочного перемирия в Палестине, заявил Ушаков
Россия хотела бы долгосрочного перемирия в палестино-израильском конфликте и полного обмена пленными и задержанными, сообщил помощник президента РФ по... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:33
2023-12-05T15:33
россия
юрий ушаков
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
политика
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия хотела бы долгосрочного перемирия в палестино-израильском конфликте и полного обмена пленными и задержанными, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Сейчас главное добиться долгосрочного перемирия, потому что вот эти вот осколочные перемирия, они конечно тоже полезны, но все-таки мы бы хотели, чтобы было достигнуто долгосрочное перемирие, произошел полностью обмен пленными и задержанными и затем уже можно было бы в этой более спокойной обстановке приступить к каким-то реальным делам в контексте перспектив урегулирования этого конфликта", - сказал он журналистам на вопрос, рассматривает ли РФ возможность выдвижения своего плана мирного урегулирования этого конфликта или же заинтересована в том, чтобы конфликт решали именно ближневосточные страны. Он подчеркнул, что принципиальная позиция России известна. "И, конечно, с учетом того, что эти страны, которые мы посещаем, они находятся непосредственно в регионе, они даже лучше нас чувствуют, как и куда развивается ситуация, поэтому и для нас обмен мнениями по этому конфликту будет крайне полезным", - сказал Ушаков.
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россия, юрий ушаков, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, политика
Россия, Юрий Ушаков, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Политика
Россия хотела бы долгосрочного перемирия в Палестине, заявил Ушаков

Ушаков: РФ хотела бы долгосрочного перемирия в палестино-израильском конфликте

© AP Photo / Adel HanaЗдание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа
Здание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Adel Hana
Здание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия хотела бы долгосрочного перемирия в палестино-израильском конфликте и полного обмена пленными и задержанными, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Сейчас главное добиться долгосрочного перемирия, потому что вот эти вот осколочные перемирия, они конечно тоже полезны, но все-таки мы бы хотели, чтобы было достигнуто долгосрочное перемирие, произошел полностью обмен пленными и задержанными и затем уже можно было бы в этой более спокойной обстановке приступить к каким-то реальным делам в контексте перспектив урегулирования этого конфликта", - сказал он журналистам на вопрос, рассматривает ли РФ возможность выдвижения своего плана мирного урегулирования этого конфликта или же заинтересована в том, чтобы конфликт решали именно ближневосточные страны.
Он подчеркнул, что принципиальная позиция России известна.
"И, конечно, с учетом того, что эти страны, которые мы посещаем, они находятся непосредственно в регионе, они даже лучше нас чувствуют, как и куда развивается ситуация, поэтому и для нас обмен мнениями по этому конфликту будет крайне полезным", - сказал Ушаков.
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РоссияЮрий УшаковОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПолитика
 
 
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