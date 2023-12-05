https://ria.ru/20231205/peremirie-1913903643.html

Россия хотела бы долгосрочного перемирия в Палестине, заявил Ушаков

Россия хотела бы долгосрочного перемирия в Палестине, заявил Ушаков - РИА Новости, 05.12.2023

Россия хотела бы долгосрочного перемирия в Палестине, заявил Ушаков

Россия хотела бы долгосрочного перемирия в палестино-израильском конфликте и полного обмена пленными и задержанными, сообщил помощник президента РФ по... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:33

2023-12-05T15:33

2023-12-05T15:33

россия

юрий ушаков

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

политика

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия хотела бы долгосрочного перемирия в палестино-израильском конфликте и полного обмена пленными и задержанными, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Сейчас главное добиться долгосрочного перемирия, потому что вот эти вот осколочные перемирия, они конечно тоже полезны, но все-таки мы бы хотели, чтобы было достигнуто долгосрочное перемирие, произошел полностью обмен пленными и задержанными и затем уже можно было бы в этой более спокойной обстановке приступить к каким-то реальным делам в контексте перспектив урегулирования этого конфликта", - сказал он журналистам на вопрос, рассматривает ли РФ возможность выдвижения своего плана мирного урегулирования этого конфликта или же заинтересована в том, чтобы конфликт решали именно ближневосточные страны. Он подчеркнул, что принципиальная позиция России известна. "И, конечно, с учетом того, что эти страны, которые мы посещаем, они находятся непосредственно в регионе, они даже лучше нас чувствуют, как и куда развивается ситуация, поэтому и для нас обмен мнениями по этому конфликту будет крайне полезным", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20231205/khamas-1913826939.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, юрий ушаков, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, политика