https://ria.ru/20231205/peremirie-1913903643.html
Россия хотела бы долгосрочного перемирия в Палестине, заявил Ушаков
Россия хотела бы долгосрочного перемирия в Палестине, заявил Ушаков - РИА Новости, 05.12.2023
Россия хотела бы долгосрочного перемирия в Палестине, заявил Ушаков
Россия хотела бы долгосрочного перемирия в палестино-израильском конфликте и полного обмена пленными и задержанными, сообщил помощник президента РФ по... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:33
2023-12-05T15:33
2023-12-05T15:33
россия
юрий ушаков
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
политика
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия хотела бы долгосрочного перемирия в палестино-израильском конфликте и полного обмена пленными и задержанными, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Сейчас главное добиться долгосрочного перемирия, потому что вот эти вот осколочные перемирия, они конечно тоже полезны, но все-таки мы бы хотели, чтобы было достигнуто долгосрочное перемирие, произошел полностью обмен пленными и задержанными и затем уже можно было бы в этой более спокойной обстановке приступить к каким-то реальным делам в контексте перспектив урегулирования этого конфликта", - сказал он журналистам на вопрос, рассматривает ли РФ возможность выдвижения своего плана мирного урегулирования этого конфликта или же заинтересована в том, чтобы конфликт решали именно ближневосточные страны. Он подчеркнул, что принципиальная позиция России известна. "И, конечно, с учетом того, что эти страны, которые мы посещаем, они находятся непосредственно в регионе, они даже лучше нас чувствуют, как и куда развивается ситуация, поэтому и для нас обмен мнениями по этому конфликту будет крайне полезным", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20231205/khamas-1913826939.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юрий ушаков, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, политика
Россия, Юрий Ушаков, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Политика
Россия хотела бы долгосрочного перемирия в Палестине, заявил Ушаков
Ушаков: РФ хотела бы долгосрочного перемирия в палестино-израильском конфликте
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия хотела бы долгосрочного перемирия в палестино-израильском конфликте и полного обмена пленными и задержанными, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Сейчас главное добиться долгосрочного перемирия, потому что вот эти вот осколочные перемирия, они конечно тоже полезны, но все-таки мы бы хотели, чтобы было достигнуто долгосрочное перемирие, произошел полностью обмен пленными и задержанными и затем уже можно было бы в этой более спокойной обстановке приступить к каким-то реальным делам в контексте перспектив урегулирования этого конфликта", - сказал он журналистам на вопрос, рассматривает ли РФ возможность выдвижения своего плана мирного урегулирования этого конфликта или же заинтересована в том, чтобы конфликт решали именно ближневосточные страны.
Он подчеркнул, что принципиальная позиция России известна.
"И, конечно, с учетом того, что эти страны, которые мы посещаем, они находятся непосредственно в регионе, они даже лучше нас чувствуют, как и куда развивается ситуация, поэтому и для нас обмен мнениями по этому конфликту будет крайне полезным", - сказал Ушаков.
Израиль заявил о ликвидации около пяти тысяч бойцов ХАМАС