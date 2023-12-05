https://ria.ru/20231205/peregovory-1913911074.html
В Кремле рассказали о формате переговоров Путина 6 декабря
В Кремле рассказали о формате переговоров Путина 6 декабря - РИА Новости, 05.12.2023
В Кремле рассказали о формате переговоров Путина 6 декабря
Переговоры президента России Владимира Путина с руководителями ОАЭ и Саудовской Аравии пройдут сначала с участием делегаций, а затем тет-а-тет, сообщил помощник РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:55
2023-12-05T15:55
2023-12-05T15:55
владимир путин
оаэ
саудовская аравия
юрий ушаков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с руководителями ОАЭ и Саудовской Аравии пройдут сначала с участием делегаций, а затем тет-а-тет, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Имеется в виду вначале провести после встречи официальной в аэропорту, встречи во дворце, провести переговоры в составе делегаций, а после этого состоится контакт тет-а-тет нашего президента с (президентом ОАЭ) Мухаммедом Аль Нахайяном", - сказал он журналистам о визите в ОАЭ. Говоря о визите в Саудовскую Аравию, Ушаков также сообщил, что будут переговоры на уровне делегаций, а потом контакты президента РФ с наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом в режиме тет-а-тет. Путин посетит 6 декабря с визитами ОАЭ и Саудовскую Аравию, а 7 декабря примет в Кремле главу Ирана.
https://ria.ru/20231121/sotrudnichestvo-1910936375.html
оаэ
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b7f94ae0f92db8c9dc0be1efbebde081.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, оаэ, саудовская аравия, юрий ушаков, в мире
Владимир Путин, ОАЭ, Саудовская Аравия, Юрий Ушаков, В мире
В Кремле рассказали о формате переговоров Путина 6 декабря
Ушаков: Путин пообщается с лидерами ОАЭ и СА в присутствии делегаций и лично