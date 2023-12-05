https://ria.ru/20231205/peregovory-1913911074.html

В Кремле рассказали о формате переговоров Путина 6 декабря

В Кремле рассказали о формате переговоров Путина 6 декабря - РИА Новости, 05.12.2023

В Кремле рассказали о формате переговоров Путина 6 декабря

Переговоры президента России Владимира Путина с руководителями ОАЭ и Саудовской Аравии пройдут сначала с участием делегаций, а затем тет-а-тет, сообщил помощник РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:55

2023-12-05T15:55

2023-12-05T15:55

владимир путин

оаэ

саудовская аравия

юрий ушаков

в мире

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с руководителями ОАЭ и Саудовской Аравии пройдут сначала с участием делегаций, а затем тет-а-тет, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Имеется в виду вначале провести после встречи официальной в аэропорту, встречи во дворце, провести переговоры в составе делегаций, а после этого состоится контакт тет-а-тет нашего президента с (президентом ОАЭ) Мухаммедом Аль Нахайяном", - сказал он журналистам о визите в ОАЭ. Говоря о визите в Саудовскую Аравию, Ушаков также сообщил, что будут переговоры на уровне делегаций, а потом контакты президента РФ с наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом в режиме тет-а-тет. Путин посетит 6 декабря с визитами ОАЭ и Саудовскую Аравию, а 7 декабря примет в Кремле главу Ирана.

https://ria.ru/20231121/sotrudnichestvo-1910936375.html

оаэ

саудовская аравия

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владимир путин, оаэ, саудовская аравия, юрий ушаков, в мире