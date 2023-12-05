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В Кремле рассказали о формате переговоров Путина 6 декабря - РИА Новости, 05.12.2023
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15:55 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/peregovory-1913911074.html
В Кремле рассказали о формате переговоров Путина 6 декабря
В Кремле рассказали о формате переговоров Путина 6 декабря - РИА Новости, 05.12.2023
В Кремле рассказали о формате переговоров Путина 6 декабря
Переговоры президента России Владимира Путина с руководителями ОАЭ и Саудовской Аравии пройдут сначала с участием делегаций, а затем тет-а-тет, сообщил помощник РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:55
2023-12-05T15:55
владимир путин
оаэ
саудовская аравия
юрий ушаков
в мире
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с руководителями ОАЭ и Саудовской Аравии пройдут сначала с участием делегаций, а затем тет-а-тет, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Имеется в виду вначале провести после встречи официальной в аэропорту, встречи во дворце, провести переговоры в составе делегаций, а после этого состоится контакт тет-а-тет нашего президента с (президентом ОАЭ) Мухаммедом Аль Нахайяном", - сказал он журналистам о визите в ОАЭ. Говоря о визите в Саудовскую Аравию, Ушаков также сообщил, что будут переговоры на уровне делегаций, а потом контакты президента РФ с наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом в режиме тет-а-тет. Путин посетит 6 декабря с визитами ОАЭ и Саудовскую Аравию, а 7 декабря примет в Кремле главу Ирана.
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оаэ
саудовская аравия
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владимир путин, оаэ, саудовская аравия, юрий ушаков, в мире
Владимир Путин, ОАЭ, Саудовская Аравия, Юрий Ушаков, В мире
В Кремле рассказали о формате переговоров Путина 6 декабря

Ушаков: Путин пообщается с лидерами ОАЭ и СА в присутствии делегаций и лично

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с руководителями ОАЭ и Саудовской Аравии пройдут сначала с участием делегаций, а затем тет-а-тет, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
«
"Имеется в виду вначале провести после встречи официальной в аэропорту, встречи во дворце, провести переговоры в составе делегаций, а после этого состоится контакт тет-а-тет нашего президента с (президентом ОАЭ) Мухаммедом Аль Нахайяном", - сказал он журналистам о визите в ОАЭ.
Говоря о визите в Саудовскую Аравию, Ушаков также сообщил, что будут переговоры на уровне делегаций, а потом контакты президента РФ с наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом в режиме тет-а-тет.
Путин посетит 6 декабря с визитами ОАЭ и Саудовскую Аравию, а 7 декабря примет в Кремле главу Ирана.
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Владимир ПутинОАЭСаудовская АравияЮрий УшаковВ мире
 
 
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