https://ria.ru/20231205/pentagon-1913785972.html

СМИ: реакция Байдена на атаки на суда в Красном море раздосадовала Пентагон

СМИ: реакция Байдена на атаки на суда в Красном море раздосадовала Пентагон - РИА Новости, 05.12.2023

СМИ: реакция Байдена на атаки на суда в Красном море раздосадовала Пентагон

Военные чиновники США разочарованы реакцией администрации президента Джо Байдена на атаки против коммерческих судов в Красном море, считая, что глава... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T05:20

2023-12-05T05:20

2023-12-05T05:20

красное море

сша

персидский залив

джо байден

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ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Военные чиновники США разочарованы реакцией администрации президента Джо Байдена на атаки против коммерческих судов в Красном море, считая, что глава государства недооценивает серьезность угрозы американским вооруженным силам в регионе, пишет газета Politico со ссылкой на неназванные источники в правительстве. В понедельник Центральное командование ВС США сообщило, что коммерческие суда в Красном море четыре раза за сутки подверглись атакам, а американский эсминец отреагировал на их сообщения о тревоге и сбил три беспилотника. По словам представителей Пентагона и первых лиц администрации, включая советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, нельзя с уверенностью утверждать, что целью нападений был именно американский военный корабль. Однако четверо чиновников, опрошенные изданием на условиях анонимности, заявили, что военно-морские силы США "явно находятся под угрозой" в Красном море и Персидском заливе. "Если наши корабли заметят, как что-то приближается к ним, они расценят это как угрозу и поразят цель. Трудно представить, чтобы такое когда-либо случалось с американскими кораблями в регионе", - заявил один из неназванных представителей Пентагона. Другой чиновник заявил, что администрация Байдена намеренно преуменьшает серьезность угрозы в Красном море, чтобы избежать эскалации в "регионе, находящемся на грани конфликта" из-за ситуации вокруг Израиля и Палестины. Между тем собеседники сходятся во мнении, что рост числа нападений на коммерческие суда уже сам по себе является эскалацией.

https://ria.ru/20231205/ssha-1913777999.html

https://ria.ru/20231205/ssha-1913778572.html

красное море

сша

персидский залив

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красное море, сша, персидский залив, джо байден, джейк салливан, министерство обороны сша, politico, в мире