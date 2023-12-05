СМИ: реакция Байдена на атаки на суда в Красном море раздосадовала Пентагон
Politico: Пентагон недоволен реакцией Байдена на атаки на суда в Красном море
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Военные чиновники США разочарованы реакцией администрации президента Джо Байдена на атаки против коммерческих судов в Красном море, считая, что глава государства недооценивает серьезность угрозы американским вооруженным силам в регионе, пишет газета Politico со ссылкой на неназванные источники в правительстве.
В понедельник Центральное командование ВС США сообщило, что коммерческие суда в Красном море четыре раза за сутки подверглись атакам, а американский эсминец отреагировал на их сообщения о тревоге и сбил три беспилотника.
По словам представителей Пентагона и первых лиц администрации, включая советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, нельзя с уверенностью утверждать, что целью нападений был именно американский военный корабль. Однако четверо чиновников, опрошенные изданием на условиях анонимности, заявили, что военно-морские силы США "явно находятся под угрозой" в Красном море и Персидском заливе.
"Если наши корабли заметят, как что-то приближается к ним, они расценят это как угрозу и поразят цель. Трудно представить, чтобы такое когда-либо случалось с американскими кораблями в регионе", - заявил один из неназванных представителей Пентагона.
Другой чиновник заявил, что администрация Байдена намеренно преуменьшает серьезность угрозы в Красном море, чтобы избежать эскалации в "регионе, находящемся на грани конфликта" из-за ситуации вокруг Израиля и Палестины. Между тем собеседники сходятся во мнении, что рост числа нападений на коммерческие суда уже сам по себе является эскалацией.