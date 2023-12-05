https://ria.ru/20231205/patriarkh-1913952277.html
Священник рассказал о главной заслуге патриарха Алексия II
Священник рассказал о главной заслуге патриарха Алексия II - РИА Новости, 05.12.2023
Священник рассказал о главной заслуге патриарха Алексия II
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II (1929-2008), скончавшийся 8 декабря 15 лет назад, возглавил Церковь во время "второго крещения Руси" - периода... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T17:44
2023-12-05T17:44
2023-12-05T17:44
религия
эстония
ссср
россия
владимир вигилянский
владимир путин
александр невский
московский патриархат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827497296_0:187:2980:1863_1920x0_80_0_0_b02a1e477bc77dd12a260956ad74ac58.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II (1929-2008), скончавшийся 8 декабря 15 лет назад, возглавил Церковь во время "второго крещения Руси" - периода возрождения РПЦ, когда ежегодно освящали тысячу храмов, восстанавливали духовные центры после десятилетий гонений и притеснений со стороны советской власти. Об этом рассказал РИА Новости настоятель храма мученицы Татианы при МГУ имени М. В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский, возглавлявший ранее пресс-службу патриарха Алексия II, а затем патриарха Кирилла. Во вторник исполняется 15 лет со дня кончины патриарха Московского и всея Руси Алексия II (Ридигера). Он умер 5 декабря 2008 года, похоронен в столичном Богоявленском соборе в Елохове. "Для Церкви патриарх Алексий II сделал очень много, это войдет в историю. То, что было сделано за годы его патриаршества, было уникальным явлением, о котором можно смело говорить, что это было второе крещение Руси. Например, ежегодно освящали тысячу новых храмов - фантастическая цифра - это и старые храмы, которые восстанавливали из руин, и новые. За время его патриаршества эта цифра не уменьшалась", - сказал Вигилянский. Он отметил, что, когда Алексий II взошел на патриарший престол, церковную жизнь в СССР "можно было сравнить с пустыней", поскольку в то время Русской церкви было запрещено заниматься образовательной, воспитательной и миссионерской деятельностью. "Все то, что патриарх Алексий II начал - это была такая чистая энергия возрождения: делалось всё, что мы упустили, что не было возможности делать при советской власти... огромное количество людей предлагали свои усилия, чтобы участвовать в этом возрождении. Патриарх всё поддерживал, даже то, на что, казалось, нет никаких ресурсов. Что-то удавалось сделать чудом Божиим: например, открытие Свято-Тихоновского института или создание Православной энциклопедии, которая до сих пор еще выходит - за 25 лет выпущено 70 томов", - пояснил священник. По его словам, одной из главных целей Алексий II видел восстановление в стране духовных центров, которые существовали ранее: Оптина пустынь, кафедральный храм Христа Спасителя в Москве, Валаамский монастырь, Дивеевская обитель и так далее. "Его Святейшество понимал, что восстановление этих центров станет основой возрождения Церкви. Да и сам он, его личность, был "мостиком" между старой (дореволюционной) и новой (после крушения СССР) Россией", - пояснил протоиерей. Будущий патриарх родился в 1929 году в Эстонии, на тот момент за границей, воспитывался в эмигрантской среде. "По линии отца это были обрусевшие немцы, которые служили царю и отечеству, монархисты. Будущий патриарх пережил войну в оккупированной немцами Эстонии, фактически он стал жить в СССР лишь в 1945 году, в 16 лет. Тогда Алексей Ридигер приехал в Ленинград поступать в духовную семинарию. Он был не похож на тех людей, которые его тогда окружали", - рассказал Вигилянский. Он также обратил внимание на то, что нынешний патриарх Московский и всея Руси Кирилл - "сподвижник, последователь и младший современник патриарха Алексия II". "Люди они совершенно разные, но противопоставлять их не стоит, они из одной команды, одного круга, единомышленники. Они вместе занимались возрождением Церкви в период новейшей истории страны. Например, патриарх Кирилл восстанавливал богословскую школу - Петербургскую духовную академию, можно сказать, что он совершил там просто революцию. Еще в советское время он был направлен на Смоленскую кафедру - самую бедную в России епархию - и ее восстановил. При этом он занимал пост главы Отдела внешних церковных связей. То есть патриарх Кирилл тоже ощутил на себе эту историческую динамику, энергию возрождения Церкви в тот период", - заключил собеседник агентства. Патриарх АлексийАлексий II (Алексей Михайлович Ридигер) родился 23 февраля 1929 года в Таллине (Эстония) в семье русских эмигрантов в независимой в то время Эстонии. Как отмечают на сайте РПЦ, большинство русских, живших в то время в этой стране, "по существу не были эмигрантами, являясь уроженцами этого края, которые оказались за границей, не покидая родины". Отец патриарха Алексия II Михаил в течение 16 лет был настоятелем таллинской церкви Рождества Богородицы. Как отмечают в РПЦ, патриарх Алексий еще шестилетним мальчиком выполнял свое первое послушание - разливал крещенскую воду и "уже тогда твердо знал, что станет священником", а "в восемь-девять лет он знал Литургию наизусть и любимой его игрой было "служить". Родители будущего патриарха брали его с собой в паломничества - в Псково-Печерский Свято-Успенский и Спасо-Преображенский Валаамский монастыри, которые на тот момент находились на территориях получивших независимость Эстонии и Финляндии соответственно. В 1945-47 годах году Алексей Михайлович служил во вновь открытом после Великой Отечественной войны Александро-Невском соборе и других храмах Таллина. Потом окончил Петербургскую (Ленинградскую) духовную семинарию и позже - академию. Рукоположен во священника в 1950 году. В 1961 году он принял монашеский постриг, стал епископом Таллинским и Эстонским. В том же 1961 году назначен заместителем председателя Отдела внешних церковных сношений Московского патриархата. В 1964 году назначен управляющим делами Московской патриархии и постоянным членом Священного синода РПЦ. Позже занимал различные должности в патриархии. В 1986 года Алексий II назначен митрополитом Ленинградским и Новгородским с поручением управлять Таллинской епархией. За время управления Петербургской епархией были восстановлены и освящены часовня блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище, Иоанновский монастырь на Карповке, совершилась канонизация блаженной Ксении Петербургской, Церкви были возвращены мощи благоверного князя Александра Невского, преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких. В июне 1990 года Поместный собор РПЦ избрал Алексия II патриархом. Как отмечают в РПЦ, возвращение Церкви к широкому общественному служению - это во многом заслуга патриарха Алексия II: "после многолетних гонений и ограничений Церкви была возвращена возможность проводить не только катехизаторскую, религиозно-образовательную и воспитательную деятельность в обществе, но и осуществлять благотворительность по отношению к малоимущим и служение милосердия в больницах, домах престарелых и местах заключения". По данным сайта РПЦ, патриарх Алексий "убежденно придерживался принципа разделения между миссией Церкви и функциями государства, невмешательства во внутренние дела друг друга", но при этом "считал, что душеспасительное служение Церкви и служение государства обществу требуют обоюдно свободного взаимодействия между церковными, государственными и общественными институтами". Патриарх известен также миротворческими инициативами: в период общественно-политического кризиса осенью 1993 года Алексий II "принял на себя миссию умирения политических страстей, пригласив к переговорам находящиеся в конфликте стороны и посредничая на этих переговорах". Также патриарх "выступал со многими миротворческими инициативами в связи с конфликтами на Балканах, армяно-азербайджанским противостоянием, боевыми действиями в Молдавии, событиями на Северном Кавказе, ситуацией на Ближнем Востоке, военной операцией против Ирака, военным конфликтом в Южной Осетии в августе 2008 года".
https://ria.ru/20200610/1572706762.html
эстония
ссср
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827497296_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_b68fd63320c75ecd47447effb0d68065.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, ссср, россия, владимир вигилянский, владимир путин, александр невский, московский патриархат, русская православная церковь, мгу имени м. в. ломоносова
Религия, Эстония, СССР, Россия, Владимир Вигилянский, Владимир Путин, Александр Невский, Московский Патриархат, Русская православная церковь, МГУ имени М. В. Ломоносова
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II (1929-2008), скончавшийся 8 декабря 15 лет назад, возглавил Церковь во время "второго крещения Руси" - периода возрождения РПЦ, когда ежегодно освящали тысячу храмов, восстанавливали духовные центры после десятилетий гонений и притеснений со стороны советской власти. Об этом рассказал РИА Новости настоятель храма мученицы Татианы при МГУ имени М. В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский, возглавлявший ранее пресс-службу патриарха Алексия II, а затем патриарха Кирилла.
Во вторник исполняется 15 лет со дня кончины патриарха Московского и всея Руси Алексия II (Ридигера). Он умер 5 декабря 2008 года, похоронен в столичном Богоявленском соборе в Елохове.
"Для Церкви патриарх Алексий II сделал очень много, это войдет в историю. То, что было сделано за годы его патриаршества, было уникальным явлением, о котором можно смело говорить, что это было второе крещение Руси. Например, ежегодно освящали тысячу новых храмов - фантастическая цифра - это и старые храмы, которые восстанавливали из руин, и новые. За время его патриаршества эта цифра не уменьшалась", - сказал Вигилянский.
Он отметил, что, когда Алексий II взошел на патриарший престол, церковную жизнь в СССР "можно было сравнить с пустыней", поскольку в то время Русской церкви было запрещено заниматься образовательной, воспитательной и миссионерской деятельностью.
"Все то, что патриарх Алексий II начал - это была такая чистая энергия возрождения: делалось всё, что мы упустили, что не было возможности делать при советской власти... огромное количество людей предлагали свои усилия, чтобы участвовать в этом возрождении. Патриарх всё поддерживал, даже то, на что, казалось, нет никаких ресурсов. Что-то удавалось сделать чудом Божиим: например, открытие Свято-Тихоновского института или создание Православной энциклопедии, которая до сих пор еще выходит - за 25 лет выпущено 70 томов", - пояснил священник.
По его словам, одной из главных целей Алексий II видел восстановление в стране духовных центров, которые существовали ранее: Оптина пустынь, кафедральный храм Христа Спасителя в Москве, Валаамский монастырь, Дивеевская обитель и так далее. "Его Святейшество понимал, что восстановление этих центров станет основой возрождения Церкви. Да и сам он, его личность, был "мостиком" между старой (дореволюционной) и новой (после крушения СССР) Россией", - пояснил протоиерей.
Будущий патриарх родился в 1929 году в Эстонии, на тот момент за границей, воспитывался в эмигрантской среде. "По линии отца это были обрусевшие немцы, которые служили царю и отечеству, монархисты. Будущий патриарх пережил войну в оккупированной немцами Эстонии, фактически он стал жить в СССР лишь в 1945 году, в 16 лет. Тогда Алексей Ридигер приехал в Ленинград поступать в духовную семинарию. Он был не похож на тех людей, которые его тогда окружали", - рассказал Вигилянский.
Он также обратил внимание на то, что нынешний патриарх Московский и всея Руси Кирилл - "сподвижник, последователь и младший современник патриарха Алексия II".
"Люди они совершенно разные, но противопоставлять их не стоит, они из одной команды, одного круга, единомышленники. Они вместе занимались возрождением Церкви в период новейшей истории страны. Например, патриарх Кирилл восстанавливал богословскую школу - Петербургскую духовную академию, можно сказать, что он совершил там просто революцию. Еще в советское время он был направлен на Смоленскую кафедру - самую бедную в России епархию - и ее восстановил. При этом он занимал пост главы Отдела внешних церковных связей. То есть патриарх Кирилл тоже ощутил на себе эту историческую динамику, энергию возрождения Церкви в тот период", - заключил собеседник агентства.
Алексий II (Алексей Михайлович Ридигер) родился 23 февраля 1929 года в Таллине (Эстония) в семье русских эмигрантов в независимой в то время Эстонии. Как отмечают на сайте РПЦ, большинство русских, живших в то время в этой стране, "по существу не были эмигрантами, являясь уроженцами этого края, которые оказались за границей, не покидая родины".
Отец патриарха Алексия II Михаил в течение 16 лет был настоятелем таллинской церкви Рождества Богородицы. Как отмечают в РПЦ, патриарх Алексий еще шестилетним мальчиком выполнял свое первое послушание - разливал крещенскую воду и "уже тогда твердо знал, что станет священником", а "в восемь-девять лет он знал Литургию наизусть и любимой его игрой было "служить". Родители будущего патриарха брали его с собой в паломничества - в Псково-Печерский Свято-Успенский и Спасо-Преображенский Валаамский монастыри, которые на тот момент находились на территориях получивших независимость Эстонии и Финляндии соответственно.
В 1945-47 годах году Алексей Михайлович служил во вновь открытом после Великой Отечественной войны Александро-Невском соборе и других храмах Таллина. Потом окончил Петербургскую (Ленинградскую) духовную семинарию и позже - академию. Рукоположен во священника в 1950 году. В 1961 году он принял монашеский постриг, стал епископом Таллинским и Эстонским. В том же 1961 году назначен заместителем председателя Отдела внешних церковных сношений Московского патриархата. В 1964 году назначен управляющим делами Московской патриархии и постоянным членом Священного синода РПЦ. Позже занимал различные должности в патриархии.
В 1986 года Алексий II назначен митрополитом Ленинградским и Новгородским с поручением управлять Таллинской епархией. За время управления Петербургской епархией были восстановлены и освящены часовня блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище, Иоанновский монастырь на Карповке, совершилась канонизация блаженной Ксении Петербургской, Церкви были возвращены мощи благоверного князя Александра Невского, преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких.
В июне 1990 года Поместный собор РПЦ избрал Алексия II патриархом. Как отмечают в РПЦ, возвращение Церкви к широкому общественному служению - это во многом заслуга патриарха Алексия II: "после многолетних гонений и ограничений Церкви была возвращена возможность проводить не только катехизаторскую, религиозно-образовательную и воспитательную деятельность в обществе, но и осуществлять благотворительность по отношению к малоимущим и служение милосердия в больницах, домах престарелых и местах заключения".
По данным сайта РПЦ, патриарх Алексий "убежденно придерживался принципа разделения между миссией Церкви и функциями государства, невмешательства во внутренние дела друг друга", но при этом "считал, что душеспасительное служение Церкви и служение государства обществу требуют обоюдно свободного взаимодействия между церковными, государственными и общественными институтами".
Патриарх известен также миротворческими инициативами: в период общественно-политического кризиса осенью 1993 года Алексий II "принял на себя миссию умирения политических страстей, пригласив к переговорам находящиеся в конфликте стороны и посредничая на этих переговорах". Также патриарх "выступал со многими миротворческими инициативами в связи с конфликтами на Балканах, армяно-азербайджанским противостоянием, боевыми действиями в Молдавии, событиями на Северном Кавказе, ситуацией на Ближнем Востоке, военной операцией против Ирака, военным конфликтом в Южной Осетии в августе 2008 года".
Почему 30 лет назад РПЦ могла пойти по другому пути