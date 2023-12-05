https://ria.ru/20231205/patriarkh-1913952277.html

Священник рассказал о главной заслуге патриарха Алексия II

Священник рассказал о главной заслуге патриарха Алексия II - РИА Новости, 05.12.2023

Священник рассказал о главной заслуге патриарха Алексия II

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II (1929-2008), скончавшийся 8 декабря 15 лет назад, возглавил Церковь во время "второго крещения Руси" - периода... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T17:44

2023-12-05T17:44

2023-12-05T17:44

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II (1929-2008), скончавшийся 8 декабря 15 лет назад, возглавил Церковь во время "второго крещения Руси" - периода возрождения РПЦ, когда ежегодно освящали тысячу храмов, восстанавливали духовные центры после десятилетий гонений и притеснений со стороны советской власти. Об этом рассказал РИА Новости настоятель храма мученицы Татианы при МГУ имени М. В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский, возглавлявший ранее пресс-службу патриарха Алексия II, а затем патриарха Кирилла. Во вторник исполняется 15 лет со дня кончины патриарха Московского и всея Руси Алексия II (Ридигера). Он умер 5 декабря 2008 года, похоронен в столичном Богоявленском соборе в Елохове. "Для Церкви патриарх Алексий II сделал очень много, это войдет в историю. То, что было сделано за годы его патриаршества, было уникальным явлением, о котором можно смело говорить, что это было второе крещение Руси. Например, ежегодно освящали тысячу новых храмов - фантастическая цифра - это и старые храмы, которые восстанавливали из руин, и новые. За время его патриаршества эта цифра не уменьшалась", - сказал Вигилянский. Он отметил, что, когда Алексий II взошел на патриарший престол, церковную жизнь в СССР "можно было сравнить с пустыней", поскольку в то время Русской церкви было запрещено заниматься образовательной, воспитательной и миссионерской деятельностью. "Все то, что патриарх Алексий II начал - это была такая чистая энергия возрождения: делалось всё, что мы упустили, что не было возможности делать при советской власти... огромное количество людей предлагали свои усилия, чтобы участвовать в этом возрождении. Патриарх всё поддерживал, даже то, на что, казалось, нет никаких ресурсов. Что-то удавалось сделать чудом Божиим: например, открытие Свято-Тихоновского института или создание Православной энциклопедии, которая до сих пор еще выходит - за 25 лет выпущено 70 томов", - пояснил священник. По его словам, одной из главных целей Алексий II видел восстановление в стране духовных центров, которые существовали ранее: Оптина пустынь, кафедральный храм Христа Спасителя в Москве, Валаамский монастырь, Дивеевская обитель и так далее. "Его Святейшество понимал, что восстановление этих центров станет основой возрождения Церкви. Да и сам он, его личность, был "мостиком" между старой (дореволюционной) и новой (после крушения СССР) Россией", - пояснил протоиерей. Будущий патриарх родился в 1929 году в Эстонии, на тот момент за границей, воспитывался в эмигрантской среде. "По линии отца это были обрусевшие немцы, которые служили царю и отечеству, монархисты. Будущий патриарх пережил войну в оккупированной немцами Эстонии, фактически он стал жить в СССР лишь в 1945 году, в 16 лет. Тогда Алексей Ридигер приехал в Ленинград поступать в духовную семинарию. Он был не похож на тех людей, которые его тогда окружали", - рассказал Вигилянский. Он также обратил внимание на то, что нынешний патриарх Московский и всея Руси Кирилл - "сподвижник, последователь и младший современник патриарха Алексия II". "Люди они совершенно разные, но противопоставлять их не стоит, они из одной команды, одного круга, единомышленники. Они вместе занимались возрождением Церкви в период новейшей истории страны. Например, патриарх Кирилл восстанавливал богословскую школу - Петербургскую духовную академию, можно сказать, что он совершил там просто революцию. Еще в советское время он был направлен на Смоленскую кафедру - самую бедную в России епархию - и ее восстановил. При этом он занимал пост главы Отдела внешних церковных связей. То есть патриарх Кирилл тоже ощутил на себе эту историческую динамику, энергию возрождения Церкви в тот период", - заключил собеседник агентства. Патриарх АлексийАлексий II (Алексей Михайлович Ридигер) родился 23 февраля 1929 года в Таллине (Эстония) в семье русских эмигрантов в независимой в то время Эстонии. Как отмечают на сайте РПЦ, большинство русских, живших в то время в этой стране, "по существу не были эмигрантами, являясь уроженцами этого края, которые оказались за границей, не покидая родины". Отец патриарха Алексия II Михаил в течение 16 лет был настоятелем таллинской церкви Рождества Богородицы. Как отмечают в РПЦ, патриарх Алексий еще шестилетним мальчиком выполнял свое первое послушание - разливал крещенскую воду и "уже тогда твердо знал, что станет священником", а "в восемь-девять лет он знал Литургию наизусть и любимой его игрой было "служить". Родители будущего патриарха брали его с собой в паломничества - в Псково-Печерский Свято-Успенский и Спасо-Преображенский Валаамский монастыри, которые на тот момент находились на территориях получивших независимость Эстонии и Финляндии соответственно. В 1945-47 годах году Алексей Михайлович служил во вновь открытом после Великой Отечественной войны Александро-Невском соборе и других храмах Таллина. Потом окончил Петербургскую (Ленинградскую) духовную семинарию и позже - академию. Рукоположен во священника в 1950 году. В 1961 году он принял монашеский постриг, стал епископом Таллинским и Эстонским. В том же 1961 году назначен заместителем председателя Отдела внешних церковных сношений Московского патриархата. В 1964 году назначен управляющим делами Московской патриархии и постоянным членом Священного синода РПЦ. Позже занимал различные должности в патриархии. В 1986 года Алексий II назначен митрополитом Ленинградским и Новгородским с поручением управлять Таллинской епархией. За время управления Петербургской епархией были восстановлены и освящены часовня блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище, Иоанновский монастырь на Карповке, совершилась канонизация блаженной Ксении Петербургской, Церкви были возвращены мощи благоверного князя Александра Невского, преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких. В июне 1990 года Поместный собор РПЦ избрал Алексия II патриархом. Как отмечают в РПЦ, возвращение Церкви к широкому общественному служению - это во многом заслуга патриарха Алексия II: "после многолетних гонений и ограничений Церкви была возвращена возможность проводить не только катехизаторскую, религиозно-образовательную и воспитательную деятельность в обществе, но и осуществлять благотворительность по отношению к малоимущим и служение милосердия в больницах, домах престарелых и местах заключения". По данным сайта РПЦ, патриарх Алексий "убежденно придерживался принципа разделения между миссией Церкви и функциями государства, невмешательства во внутренние дела друг друга", но при этом "считал, что душеспасительное служение Церкви и служение государства обществу требуют обоюдно свободного взаимодействия между церковными, государственными и общественными институтами". Патриарх известен также миротворческими инициативами: в период общественно-политического кризиса осенью 1993 года Алексий II "принял на себя миссию умирения политических страстей, пригласив к переговорам находящиеся в конфликте стороны и посредничая на этих переговорах". Также патриарх "выступал со многими миротворческими инициативами в связи с конфликтами на Балканах, армяно-азербайджанским противостоянием, боевыми действиями в Молдавии, событиями на Северном Кавказе, ситуацией на Ближнем Востоке, военной операцией против Ирака, военным конфликтом в Южной Осетии в августе 2008 года".

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