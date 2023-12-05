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Запад цементирует русофобский фронт, снося памятники, заявила Захарова - РИА Новости, 05.12.2023
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12:22 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/pamyatniki-1913847124.html
Запад цементирует русофобский фронт, снося памятники, заявила Захарова
Запад цементирует русофобский фронт, снося памятники, заявила Захарова - РИА Новости, 05.12.2023
Запад цементирует русофобский фронт, снося памятники, заявила Захарова
Страны Балтии, Польша и Украина продолжают сносить памятники советским воинам при поддержке ЕС и НАТО; Запад, борьбой с мемориальными объектами, пытается... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T12:22
2023-12-05T12:22
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Страны Балтии, Польша и Украина продолжают сносить памятники советским воинам при поддержке ЕС и НАТО; Запад, борьбой с мемориальными объектами, пытается сцементировать русофобский фронт, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня". В последнее время власти ряда европейских стран объявили о подготовке к демонтажу более 300 памятников советским солдатам, погибшим в боях за освобождение Европы от нацизма. Всего на сегодняшний день на всей территории Европы демонтировано более трех тысяч памятников советским воинам-освободителям. "Ведущаяся в странах Балтии, Польше, на Украине официальная война с советскими мемориальными воинскими захоронениями и памятниками проводится в нарушение всех двусторонних соглашений в этой сфере. Буквально подведены под местные законы, которые были приняты якобы о "декоммунизации", эти акты вандализма. Но самое главное, на чем основана безнаказанность этой политики, это поддержка со стороны ЕСовского и натовского Брюсселя. Цели понятны, они и не скрываются: сцементировать русофобский фронт, создать для него идеологическую основу", - сообщила Захарова, выступая на круглом столе на тему: "Реванш националистов, или Кому в Европе мешают памятники советским воинам". Официальный представитель МИД России добавила, что внешнеполитическое ведомство страны активно поддерживает инициативы по увековечению памяти павших воинов Красной армии.
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в мире, мария захарова, евросоюз, нато, польша, россия, украина
В мире, Мария Захарова, Евросоюз, НАТО, Польша, Россия, Украина
Запад цементирует русофобский фронт, снося памятники, заявила Захарова

Захарова: снос памятников советским воинам пользуется поддержкой Запада

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Страны Балтии, Польша и Украина продолжают сносить памятники советским воинам при поддержке ЕС и НАТО; Запад, борьбой с мемориальными объектами, пытается сцементировать русофобский фронт, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".
В последнее время власти ряда европейских стран объявили о подготовке к демонтажу более 300 памятников советским солдатам, погибшим в боях за освобождение Европы от нацизма. Всего на сегодняшний день на всей территории Европы демонтировано более трех тысяч памятников советским воинам-освободителям.
"Ведущаяся в странах Балтии, Польше, на Украине официальная война с советскими мемориальными воинскими захоронениями и памятниками проводится в нарушение всех двусторонних соглашений в этой сфере. Буквально подведены под местные законы, которые были приняты якобы о "декоммунизации", эти акты вандализма. Но самое главное, на чем основана безнаказанность этой политики, это поддержка со стороны ЕСовского и натовского Брюсселя. Цели понятны, они и не скрываются: сцементировать русофобский фронт, создать для него идеологическую основу", - сообщила Захарова, выступая на круглом столе на тему: "Реванш националистов, или Кому в Европе мешают памятники советским воинам".
Официальный представитель МИД России добавила, что внешнеполитическое ведомство страны активно поддерживает инициативы по увековечению памяти павших воинов Красной армии.
Фотография памятника, прикрепленная к посту в Facebook* директора Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы имени Бандеры Ярослава Коретчука
На западе Украины возник скандал из-за отказа сносить советские памятники
2 декабря, 05:20
 
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