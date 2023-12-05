https://ria.ru/20231205/pamyatniki-1913847124.html

Запад цементирует русофобский фронт, снося памятники, заявила Захарова

Запад цементирует русофобский фронт, снося памятники, заявила Захарова - РИА Новости, 05.12.2023

Запад цементирует русофобский фронт, снося памятники, заявила Захарова

Страны Балтии, Польша и Украина продолжают сносить памятники советским воинам при поддержке ЕС и НАТО; Запад, борьбой с мемориальными объектами, пытается... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T12:22

2023-12-05T12:22

2023-12-05T12:22

в мире

мария захарова

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Страны Балтии, Польша и Украина продолжают сносить памятники советским воинам при поддержке ЕС и НАТО; Запад, борьбой с мемориальными объектами, пытается сцементировать русофобский фронт, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня". В последнее время власти ряда европейских стран объявили о подготовке к демонтажу более 300 памятников советским солдатам, погибшим в боях за освобождение Европы от нацизма. Всего на сегодняшний день на всей территории Европы демонтировано более трех тысяч памятников советским воинам-освободителям. "Ведущаяся в странах Балтии, Польше, на Украине официальная война с советскими мемориальными воинскими захоронениями и памятниками проводится в нарушение всех двусторонних соглашений в этой сфере. Буквально подведены под местные законы, которые были приняты якобы о "декоммунизации", эти акты вандализма. Но самое главное, на чем основана безнаказанность этой политики, это поддержка со стороны ЕСовского и натовского Брюсселя. Цели понятны, они и не скрываются: сцементировать русофобский фронт, создать для него идеологическую основу", - сообщила Захарова, выступая на круглом столе на тему: "Реванш националистов, или Кому в Европе мешают памятники советским воинам". Официальный представитель МИД России добавила, что внешнеполитическое ведомство страны активно поддерживает инициативы по увековечению памяти павших воинов Красной армии.

https://ria.ru/20231202/pamyatniki-1913296057.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, мария захарова, евросоюз, нато, польша, россия, украина