В Екатеринбурге двухлетний ребенок отравился неизвестным веществом
В Екатеринбурге ребенок отравился неизвестным веществом, его жизнь вне опасности
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек - РИА Новости. Двухлетний ребенок отравился неизвестным веществом в Екатеринбурге, сейчас его жизни ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.
"В отдел полиции № 8 УМВД Екатеринбурга поступила информация из медицинского учреждения о госпитализации малолетнего, 2021 года рождения, с признаками отравления неизвестным веществом. В настоящее время его жизни ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства, уточнив, что по инциденту проводится проверка.
"Также законные представители данного несовершеннолетнего привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних", - добавили в управлении.
Во вторник Telegram-канал Ural Mash опубликовал информацию о том, что в Екатеринбурге двухлетний ребенок попал в реанимацию после отравления метадоном, который принимали его родители. Семья пару месяцев назад переехала в столицу Урала, пока остановились у пожилой пары. Родители ребенка ушли в магазин, а когда вернулись, заметили, что тот очень вялый. При этом супруги якобы признались, что увлекаются наркотиками, но дома их не хранили, отмечало издание.