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В Екатеринбурге двухлетний ребенок отравился неизвестным веществом - РИА Новости, 05.12.2023
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12:46 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/otravlenie-1913852595.html
В Екатеринбурге двухлетний ребенок отравился неизвестным веществом
В Екатеринбурге двухлетний ребенок отравился неизвестным веществом - РИА Новости, 05.12.2023
В Екатеринбурге двухлетний ребенок отравился неизвестным веществом
Двухлетний ребенок отравился неизвестным веществом в Екатеринбурге, сейчас его жизни ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T12:46
2023-12-05T12:46
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек - РИА Новости. Двухлетний ребенок отравился неизвестным веществом в Екатеринбурге, сейчас его жизни ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД. "В отдел полиции № 8 УМВД Екатеринбурга поступила информация из медицинского учреждения о госпитализации малолетнего, 2021 года рождения, с признаками отравления неизвестным веществом. В настоящее время его жизни ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства, уточнив, что по инциденту проводится проверка. "Также законные представители данного несовершеннолетнего привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних", - добавили в управлении. Во вторник Telegram-канал Ural Mash опубликовал информацию о том, что в Екатеринбурге двухлетний ребенок попал в реанимацию после отравления метадоном, который принимали его родители. Семья пару месяцев назад переехала в столицу Урала, пока остановились у пожилой пары. Родители ребенка ушли в магазин, а когда вернулись, заметили, что тот очень вялый. При этом супруги якобы признались, что увлекаются наркотиками, но дома их не хранили, отмечало издание.
https://ria.ru/20231123/otravlenie-1911301665.html
екатеринбург
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
В Екатеринбурге двухлетний ребенок отравился неизвестным веществом

В Екатеринбурге ребенок отравился неизвестным веществом, его жизнь вне опасности

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек - РИА Новости. Двухлетний ребенок отравился неизвестным веществом в Екатеринбурге, сейчас его жизни ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.
"В отдел полиции № 8 УМВД Екатеринбурга поступила информация из медицинского учреждения о госпитализации малолетнего, 2021 года рождения, с признаками отравления неизвестным веществом. В настоящее время его жизни ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства, уточнив, что по инциденту проводится проверка.
"Также законные представители данного несовершеннолетнего привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних", - добавили в управлении.
Во вторник Telegram-канал Ural Mash опубликовал информацию о том, что в Екатеринбурге двухлетний ребенок попал в реанимацию после отравления метадоном, который принимали его родители. Семья пару месяцев назад переехала в столицу Урала, пока остановились у пожилой пары. Родители ребенка ушли в магазин, а когда вернулись, заметили, что тот очень вялый. При этом супруги якобы признались, что увлекаются наркотиками, но дома их не хранили, отмечало издание.
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