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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 17 процентов
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 17 процентов - РИА Новости, 05.12.2023
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 17 процентов
За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 17%, но число заболевших на 16% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщила... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T12:30
2023-12-05T12:30
2023-12-05T12:30
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 17%, но число заболевших на 16% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "В РФ на 48-й неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с прошлой неделей увеличилась на 17,1%. Среднероссийский показатель заболеваемости составил 71,1 на 10 тысяч населения, при этом количество заболевших на 16,7% меньше, чем на аналогичной неделе прошлого года", - говорится в сообщении. По итогам последней недели в стране также зарегистрировано более 97 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 22,8% выше, чем на прошлой неделе, уточнили в пресс-службе.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 17 процентов
Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 17 процентов
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 17%, но число заболевших на 16% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ на 48-й неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с прошлой неделей увеличилась на 17,1%. Среднероссийский показатель заболеваемости составил 71,1 на 10 тысяч населения, при этом количество заболевших на 16,7% меньше, чем на аналогичной неделе прошлого года", - говорится в сообщении.
По итогам последней недели в стране также зарегистрировано более 97 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 22,8% выше, чем на прошлой неделе, уточнили в пресс-службе.
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