https://ria.ru/20231205/orvi-1913849118.html

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 17 процентов

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 17 процентов - РИА Новости, 05.12.2023

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 17 процентов

За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 17%, но число заболевших на 16% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщила... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T12:30

2023-12-05T12:30

2023-12-05T12:30

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 17%, но число заболевших на 16% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "В РФ на 48-й неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с прошлой неделей увеличилась на 17,1%. Среднероссийский показатель заболеваемости составил 71,1 на 10 тысяч населения, при этом количество заболевших на 16,7% меньше, чем на аналогичной неделе прошлого года", - говорится в сообщении. По итогам последней недели в стране также зарегистрировано более 97 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 22,8% выше, чем на прошлой неделе, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231121/kovid-1910880676.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19