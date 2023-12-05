https://ria.ru/20231205/opk-1913792337.html
На заводы ОПК Челябинской области с 2022 года устроились 40 тысяч человек
На заводы ОПК Челябинской области с 2022 года устроились 40 тысяч человек - РИА Новости, 05.12.2023
На заводы ОПК Челябинской области с 2022 года устроились 40 тысяч человек
Порядка 40 тысяч человек, включая почти 4 тысячи безработных, дополнительно трудоустроено на предприятия оборонно-промышленного комплекса в Челябинской области... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T07:26
2023-12-05T07:26
2023-12-05T07:26
челябинская область
алексей текслер
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594578095_127:0:3768:2048_1920x0_80_0_0_13ed9bd7bc5d9be98f05a053832de5bc.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Порядка 40 тысяч человек, включая почти 4 тысячи безработных, дополнительно трудоустроено на предприятия оборонно-промышленного комплекса в Челябинской области с августа 2022 года, сообщил в интервью РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" губернатор региона Алексей Текслер. Он отметил, что на фоне существенного роста объемов государственного оборонного заказа одной из основных проблем предприятий ОПК сегодня стал дефицит высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров. По его словам, постоянно пополняется банк вакансий, и на 17 ноября предприятиями ОПК было заявлено 6896 вакансий. "К решению проблемы мы подходим системно. Мы определили список из 30 региональных предприятий ОПК, которые нуждаются в обеспечении кадрами в приоритетном порядке. С каждым работаем индивидуально, на всех предприятиях назначены кураторы от службы занятости… Благодаря этим мерам с августа прошлого года дополнительно трудоустроили в оборонно-промышленный сектор порядка 40 тысяч человек, в том числе почти 4 тысячи безработных", - сказал Текслер. Также он рассказал, что за счет средств консолидированного бюджета организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников предприятий ОПК, до конца года обучение пройдут 1300 человек. "Чтобы обеспечить приток кадров на предприятия ОПК, организовали работу с 31 учебной организацией системы профтехобразования, в том числе в рамках проекта "Профессионалитет". Почти 900 выпускников техникумов и колледжей 2023 года трудоустроились на 46 предприятий ОПК, 546 студентов проходят практику на предприятиях "оборонки", 187 студентов уже трудоустроены - переведены на индивидуальный учебный план и совмещают обучение с трудовой деятельностью. В нынешнем 2023-2024 учебном году практику на предприятиях ОПК пройдут 1294 студента", - уточнил губернатор. Также, по информации Текслера, власти Челябинской области развивают в регионе движение наставничества, выделили 12,2 миллиона рублей на возмещение заработной платы за работу 200 наставников в организациях ОПК.
https://ria.ru/20231127/opk-1912103336.html
https://ria.ru/20231116/psb-1909944769.html
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594578095_582:0:3313:2048_1920x0_80_0_0_131e646ffa417060d4abb07a9d4a6457.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинская область, алексей текслер, выставка-форум "россия"
Челябинская область, Алексей Текслер, Выставка-форум "Россия"
На заводы ОПК Челябинской области с 2022 года устроились 40 тысяч человек
На заводы ОПК Челябинской области с 2022 года устроились около 40 тысяч человек
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Порядка 40 тысяч человек, включая почти 4 тысячи безработных, дополнительно трудоустроено на предприятия оборонно-промышленного комплекса в Челябинской области с августа 2022 года, сообщил в интервью РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" губернатор региона Алексей Текслер.
Он отметил, что на фоне существенного роста объемов государственного оборонного заказа одной из основных проблем предприятий ОПК сегодня стал дефицит высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров. По его словам, постоянно пополняется банк вакансий, и на 17 ноября предприятиями ОПК было заявлено 6896 вакансий.
Костромская область лидирует по обеспечению кадрами предприятий ОПК
"К решению проблемы мы подходим системно. Мы определили список из 30 региональных предприятий ОПК, которые нуждаются в обеспечении кадрами в приоритетном порядке. С каждым работаем индивидуально, на всех предприятиях назначены кураторы от службы занятости… Благодаря этим мерам с августа прошлого года дополнительно трудоустроили в оборонно-промышленный сектор порядка 40 тысяч человек, в том числе почти 4 тысячи безработных", - сказал Текслер.
Также он рассказал, что за счет средств консолидированного бюджета организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников предприятий ОПК, до конца года обучение пройдут 1300 человек.
"Чтобы обеспечить приток кадров на предприятия ОПК, организовали работу с 31 учебной организацией системы профтехобразования, в том числе в рамках проекта "Профессионалитет". Почти 900 выпускников техникумов и колледжей 2023 года трудоустроились на 46 предприятий ОПК, 546 студентов проходят практику на предприятиях "оборонки", 187 студентов уже трудоустроены - переведены на индивидуальный учебный план и совмещают обучение с трудовой деятельностью. В нынешнем 2023-2024 учебном году практику на предприятиях ОПК пройдут 1294 студента", - уточнил губернатор.
Также, по информации Текслера, власти Челябинской области развивают в регионе движение наставничества, выделили 12,2 миллиона рублей на возмещение заработной платы за работу 200 наставников в организациях ОПК.
ПСБ расширяет экосистему поддержки сотрудников ОПК