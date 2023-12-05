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На заводы ОПК Челябинской области с 2022 года устроились 40 тысяч человек - РИА Новости, 05.12.2023
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07:26 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/opk-1913792337.html
На заводы ОПК Челябинской области с 2022 года устроились 40 тысяч человек
На заводы ОПК Челябинской области с 2022 года устроились 40 тысяч человек - РИА Новости, 05.12.2023
На заводы ОПК Челябинской области с 2022 года устроились 40 тысяч человек
Порядка 40 тысяч человек, включая почти 4 тысячи безработных, дополнительно трудоустроено на предприятия оборонно-промышленного комплекса в Челябинской области... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T07:26
2023-12-05T07:26
челябинская область
алексей текслер
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Порядка 40 тысяч человек, включая почти 4 тысячи безработных, дополнительно трудоустроено на предприятия оборонно-промышленного комплекса в Челябинской области с августа 2022 года, сообщил в интервью РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" губернатор региона Алексей Текслер. Он отметил, что на фоне существенного роста объемов государственного оборонного заказа одной из основных проблем предприятий ОПК сегодня стал дефицит высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров. По его словам, постоянно пополняется банк вакансий, и на 17 ноября предприятиями ОПК было заявлено 6896 вакансий. "К решению проблемы мы подходим системно. Мы определили список из 30 региональных предприятий ОПК, которые нуждаются в обеспечении кадрами в приоритетном порядке. С каждым работаем индивидуально, на всех предприятиях назначены кураторы от службы занятости… Благодаря этим мерам с августа прошлого года дополнительно трудоустроили в оборонно-промышленный сектор порядка 40 тысяч человек, в том числе почти 4 тысячи безработных", - сказал Текслер. Также он рассказал, что за счет средств консолидированного бюджета организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников предприятий ОПК, до конца года обучение пройдут 1300 человек. "Чтобы обеспечить приток кадров на предприятия ОПК, организовали работу с 31 учебной организацией системы профтехобразования, в том числе в рамках проекта "Профессионалитет". Почти 900 выпускников техникумов и колледжей 2023 года трудоустроились на 46 предприятий ОПК, 546 студентов проходят практику на предприятиях "оборонки", 187 студентов уже трудоустроены - переведены на индивидуальный учебный план и совмещают обучение с трудовой деятельностью. В нынешнем 2023-2024 учебном году практику на предприятиях ОПК пройдут 1294 студента", - уточнил губернатор. Также, по информации Текслера, власти Челябинской области развивают в регионе движение наставничества, выделили 12,2 миллиона рублей на возмещение заработной платы за работу 200 наставников в организациях ОПК.
https://ria.ru/20231127/opk-1912103336.html
https://ria.ru/20231116/psb-1909944769.html
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5
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челябинская область, алексей текслер, выставка-форум "россия"
Челябинская область, Алексей Текслер, Выставка-форум "Россия"
На заводы ОПК Челябинской области с 2022 года устроились 40 тысяч человек

На заводы ОПК Челябинской области с 2022 года устроились около 40 тысяч человек

© Depositphotos.com / pingvin1337Вид на Челябинск
Вид на Челябинск - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Depositphotos.com / pingvin1337
Вид на Челябинск. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Порядка 40 тысяч человек, включая почти 4 тысячи безработных, дополнительно трудоустроено на предприятия оборонно-промышленного комплекса в Челябинской области с августа 2022 года, сообщил в интервью РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" губернатор региона Алексей Текслер.
Он отметил, что на фоне существенного роста объемов государственного оборонного заказа одной из основных проблем предприятий ОПК сегодня стал дефицит высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров. По его словам, постоянно пополняется банк вакансий, и на 17 ноября предприятиями ОПК было заявлено 6896 вакансий.
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"К решению проблемы мы подходим системно. Мы определили список из 30 региональных предприятий ОПК, которые нуждаются в обеспечении кадрами в приоритетном порядке. С каждым работаем индивидуально, на всех предприятиях назначены кураторы от службы занятости… Благодаря этим мерам с августа прошлого года дополнительно трудоустроили в оборонно-промышленный сектор порядка 40 тысяч человек, в том числе почти 4 тысячи безработных", - сказал Текслер.
Также он рассказал, что за счет средств консолидированного бюджета организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников предприятий ОПК, до конца года обучение пройдут 1300 человек.
"Чтобы обеспечить приток кадров на предприятия ОПК, организовали работу с 31 учебной организацией системы профтехобразования, в том числе в рамках проекта "Профессионалитет". Почти 900 выпускников техникумов и колледжей 2023 года трудоустроились на 46 предприятий ОПК, 546 студентов проходят практику на предприятиях "оборонки", 187 студентов уже трудоустроены - переведены на индивидуальный учебный план и совмещают обучение с трудовой деятельностью. В нынешнем 2023-2024 учебном году практику на предприятиях ОПК пройдут 1294 студента", - уточнил губернатор.
Также, по информации Текслера, власти Челябинской области развивают в регионе движение наставничества, выделили 12,2 миллиона рублей на возмещение заработной платы за работу 200 наставников в организациях ОПК.
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Челябинская областьАлексей ТекслерВыставка-форум "Россия"
 
 
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