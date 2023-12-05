https://ria.ru/20231205/opasnot-1913928616.html

В Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 05.12.2023

В Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за очень низких температур, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T16:44

2023-12-05T16:44

2023-12-05T17:00

общество

москва

гидрометцентр

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/06/1843268155_0:177:3009:1870_1920x0_80_0_0_9f039f7684e7f044790a6ad5996128b2.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за очень низких температур, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о низких температурах в Москве и Подмосковье действует до 23.00 8 декабря. Как отмечается, с 5 декабря по 9 декабря ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 - 10°C ниже климатической нормы. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в пятницу, 8 декабря, прогнозируется температура - 16 - 14 градусов, в субботу и воскресенье температура упадет до - 18 - 13 градусов днем, ночью - до - 20 - 12 градусов.

https://ria.ru/20231204/morozy-1913646170.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, гидрометцентр, московская область (подмосковье)