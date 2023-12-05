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В Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 05.12.2023
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16:44 05.12.2023 (обновлено: 17:00 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/opasnot-1913928616.html
В Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 05.12.2023
В Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за очень низких температур, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T16:44
2023-12-05T17:00
общество
москва
гидрометцентр
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за очень низких температур, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о низких температурах в Москве и Подмосковье действует до 23.00 8 декабря. Как отмечается, с 5 декабря по 9 декабря ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 - 10°C ниже климатической нормы. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в пятницу, 8 декабря, прогнозируется температура - 16 - 14 градусов, в субботу и воскресенье температура упадет до - 18 - 13 градусов днем, ночью - до - 20 - 12 градусов.
https://ria.ru/20231204/morozy-1913646170.html
москва
московская область (подмосковье)
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общество, москва, гидрометцентр, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Гидрометцентр, Московская область (Подмосковье)
В Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за морозов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЖенщина, укутанная в шарф, на улице Москвы
Женщина, укутанная в шарф, на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Женщина, укутанная в шарф, на улице Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за очень низких температур, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
«
"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о низких температурах в Москве и Подмосковье действует до 23.00 8 декабря. Как отмечается, с 5 декабря по 9 декабря ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 - 10°C ниже климатической нормы.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, в пятницу, 8 декабря, прогнозируется температура - 16 - 14 градусов, в субботу и воскресенье температура упадет до - 18 - 13 градусов днем, ночью - до - 20 - 12 градусов.
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ОбществоМоскваГидрометцентрМосковская область (Подмосковье)
 
 
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