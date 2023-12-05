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СМИ: Макрон пригласил Орбана в Париж для обсуждения членства Украины в ЕС - РИА Новости, 05.12.2023
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15:27 05.12.2023 (обновлено: 16:06 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/obsuzhdenie-1913900006.html
СМИ: Макрон пригласил Орбана в Париж для обсуждения членства Украины в ЕС
СМИ: Макрон пригласил Орбана в Париж для обсуждения членства Украины в ЕС - РИА Новости, 05.12.2023
СМИ: Макрон пригласил Орбана в Париж для обсуждения членства Украины в ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Париж в конце этой недели, предположительно, чтобы достичь компромисса по РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:27
2023-12-05T16:06
в мире
франция
украина
венгрия
эммануэль макрон
виктор орбан
евросоюз
politico
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Париж в конце этой недели, предположительно, чтобы достичь компромисса по вопросу позиции Будапешта относительно начала переговоров для вступления Украины в ЕС, сообщает издание Politico со ссылкой на источник. Агентство Блумберг накануне передавало, что премьер-министр Венгрии просит Евросоюз отказаться от обсуждения начала переговоров по членству Украины на саммите, который должен пройти в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. "Президент Франции Эммануэль Макрон также пригласил Орбана встретиться в Париже в конце этой недели, чтобы попытаться достичь компромисса", - говорится в материале. Ранее Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве. Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
https://ria.ru/20231205/ukraina-1913873376.html
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в мире, франция, украина, венгрия, эммануэль макрон, виктор орбан, евросоюз, politico
В мире, Франция, Украина, Венгрия, Эммануэль Макрон, Виктор Орбан, Евросоюз, Politico
СМИ: Макрон пригласил Орбана в Париж для обсуждения членства Украины в ЕС

Politico: Макрон пригласил Орбана в Париж для обсуждения членства Украины в ЕС

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Париж в конце этой недели, предположительно, чтобы достичь компромисса по вопросу позиции Будапешта относительно начала переговоров для вступления Украины в ЕС, сообщает издание Politico со ссылкой на источник.
Агентство Блумберг накануне передавало, что премьер-министр Венгрии просит Евросоюз отказаться от обсуждения начала переговоров по членству Украины на саммите, который должен пройти в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
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"Президент Франции Эммануэль Макрон также пригласил Орбана встретиться в Париже в конце этой недели, чтобы попытаться достичь компромисса", - говорится в материале.
Ранее Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.
Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
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