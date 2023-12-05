СМИ: Макрон пригласил Орбана в Париж для обсуждения членства Украины в ЕС
Politico: Макрон пригласил Орбана в Париж для обсуждения членства Украины в ЕС
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Париж в конце этой недели, предположительно, чтобы достичь компромисса по вопросу позиции Будапешта относительно начала переговоров для вступления Украины в ЕС, сообщает издание Politico со ссылкой на источник.
Агентство Блумберг накануне передавало, что премьер-министр Венгрии просит Евросоюз отказаться от обсуждения начала переговоров по членству Украины на саммите, который должен пройти в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
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"Президент Франции Эммануэль Макрон также пригласил Орбана встретиться в Париже в конце этой недели, чтобы попытаться достичь компромисса", - говорится в материале.
Ранее Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.
Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.