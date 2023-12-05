https://ria.ru/20231205/nevzorov-1913933966.html

Невзоров* получил третий штраф за отсутствие плашки иноагента

Невзоров* получил третий штраф за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 05.12.2023

Невзоров* получил третий штраф за отсутствие плашки иноагента

Признанный иноагентом журналист Александр Невзоров* оштрафован на 40 тысяч рублей за то, что не упомянул о своем статусе в посте в Telegram-канале, сообщает... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T17:07

2023-12-05T17:07

2023-12-05T17:13

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - РИА Новости. Признанный иноагентом журналист Александр Невзоров* оштрафован на 40 тысяч рублей за то, что не упомянул о своем статусе в посте в Telegram-канале, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. "Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Александра Невзорова* за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 (нарушение порядка деятельности иноагента) КоАП РФ", - сообщает пресс-служба. Сумма назначенного судом штрафа - 40 тысяч рублей. Уточняется, что Невзоров* 8 августа разместил у себя в Telegram-канале материал без указания, что он произведен и (или) распространен иностранным агентом либо касается деятельности иностранного агента. Ранее его уже дважды штрафовали по "иноагентским" протоколам, оба раза - на 40 тысяч рублей. Басманный райсуд Москвы 1 февраля заочно приговорил Невзорова к 8 годам лишения свободы по делу о фейках о ВС РФ из-за опубликованных им видеороликов с ложной информацией об уничтожении российскими военнослужащими роддома в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20231205/naki-1913873771.html

https://ria.ru/20230926/inoagenty-1898683343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, москва, мариуполь, александр невзоров, вооруженные силы рф