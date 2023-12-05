https://ria.ru/20231205/nevzorov-1913933966.html
Невзоров* получил третий штраф за отсутствие плашки иноагента
Невзоров* получил третий штраф за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 05.12.2023
Невзоров* получил третий штраф за отсутствие плашки иноагента
Признанный иноагентом журналист Александр Невзоров* оштрафован на 40 тысяч рублей за то, что не упомянул о своем статусе в посте в Telegram-канале, сообщает... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T17:07
2023-12-05T17:07
2023-12-05T17:13
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - РИА Новости. Признанный иноагентом журналист Александр Невзоров* оштрафован на 40 тысяч рублей за то, что не упомянул о своем статусе в посте в Telegram-канале, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. "Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Александра Невзорова* за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 (нарушение порядка деятельности иноагента) КоАП РФ", - сообщает пресс-служба. Сумма назначенного судом штрафа - 40 тысяч рублей. Уточняется, что Невзоров* 8 августа разместил у себя в Telegram-канале материал без указания, что он произведен и (или) распространен иностранным агентом либо касается деятельности иностранного агента. Ранее его уже дважды штрафовали по "иноагентским" протоколам, оба раза - на 40 тысяч рублей. Басманный райсуд Москвы 1 февраля заочно приговорил Невзорова к 8 годам лишения свободы по делу о фейках о ВС РФ из-за опубликованных им видеороликов с ложной информацией об уничтожении российскими военнослужащими роддома в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20231205/naki-1913873771.html
https://ria.ru/20230926/inoagenty-1898683343.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, москва, мариуполь, александр невзоров, вооруженные силы рф
Происшествия, Санкт-Петербург, Москва, Мариуполь, Александр Невзоров, Вооруженные силы РФ
Невзоров* получил третий штраф за отсутствие плашки иноагента
Иноагента Невзорова оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - РИА Новости.
Признанный иноагентом журналист Александр Невзоров* оштрафован на 40 тысяч рублей за то, что не упомянул о своем статусе в посте в Telegram-канале, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга
.
"Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Александра Невзорова* за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 (нарушение порядка деятельности иноагента) КоАП РФ", - сообщает пресс-служба.
Блогера Наки* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
Сумма назначенного судом штрафа - 40 тысяч рублей.
Уточняется, что Невзоров* 8 августа разместил у себя в Telegram-канале материал без указания, что он произведен и (или) распространен иностранным агентом либо касается деятельности иностранного агента.
Ранее его уже дважды штрафовали по "иноагентским" протоколам, оба раза - на 40 тысяч рублей.
Басманный райсуд Москвы
1 февраля заочно приговорил Невзорова к 8 годам лишения свободы по делу о фейках о ВС РФ
из-за опубликованных им видеороликов с ложной информацией об уничтожении российскими военнослужащими роддома в Мариуполе
и мирного населения в Буче Киевской области Украины
.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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