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В отношении жителя Бурятии возбудили дело из-за самовольной добычи нефрита - РИА Новости, 05.12.2023
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04:49 05.12.2023 (обновлено: 10:13 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/nefrit-1913784950.html
В отношении жителя Бурятии возбудили дело из-за самовольной добычи нефрита
В отношении жителя Бурятии возбудили дело из-за самовольной добычи нефрита - РИА Новости, 05.12.2023
В отношении жителя Бурятии возбудили дело из-за самовольной добычи нефрита
В Бурятии завели уголовное дело о самовольной добыче, хранении и транспортировке более 250 килограммов нефрита на общую сумму около пяти миллионов рублей,... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T04:49
2023-12-05T10:13
происшествия
россия
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УЛАН-УДЭ, 5 дек - РИА Новости. В Бурятии завели уголовное дело о самовольной добыче, хранении и транспортировке более 250 килограммов нефрита на общую сумму около пяти миллионов рублей, сообщает прокуратура республики. По данным надзорного ведомства, житель Бурятии обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 255 УК РФ (самовольная добыча нефрита в крупном размере), ч. 2 ст. 191 УК РФ (незаконные хранение, перевозка самовольно добытого нефрита в крупном размере). "По версии следствия, обвиняемый в период с мая 2022 года по март 2023 года, находясь в Баунтовском районе, совершил самовольную добычу, а также незаконное хранение и перевозку каменной породы нефрит в виде аллювиальных речных валунов и галек в натуральном состоянии, являющейся минеральным сырьем полудрагоценных камней, общим весом свыше 250 килограммов и стоимостью около 5 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит срок до четырех лет и штраф в размере до 500 тысяч рублей.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
В отношении жителя Бурятии возбудили дело из-за самовольной добычи нефрита

Против жителя Бурятии возбудили дело из-за добычи более 250 килограммов нефрита

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Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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УЛАН-УДЭ, 5 дек - РИА Новости. В Бурятии завели уголовное дело о самовольной добыче, хранении и транспортировке более 250 килограммов нефрита на общую сумму около пяти миллионов рублей, сообщает прокуратура республики.
По данным надзорного ведомства, житель Бурятии обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 255 УК РФ (самовольная добыча нефрита в крупном размере), ч. 2 ст. 191 УК РФ (незаконные хранение, перевозка самовольно добытого нефрита в крупном размере).
"По версии следствия, обвиняемый в период с мая 2022 года по март 2023 года, находясь в Баунтовском районе, совершил самовольную добычу, а также незаконное хранение и перевозку каменной породы нефрит в виде аллювиальных речных валунов и галек в натуральном состоянии, являющейся минеральным сырьем полудрагоценных камней, общим весом свыше 250 килограммов и стоимостью около 5 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит срок до четырех лет и штраф в размере до 500 тысяч рублей.
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