https://ria.ru/20231205/nefrit-1913784950.html

В отношении жителя Бурятии возбудили дело из-за самовольной добычи нефрита

В отношении жителя Бурятии возбудили дело из-за самовольной добычи нефрита - РИА Новости, 05.12.2023

В отношении жителя Бурятии возбудили дело из-за самовольной добычи нефрита

В Бурятии завели уголовное дело о самовольной добыче, хранении и транспортировке более 250 килограммов нефрита на общую сумму около пяти миллионов рублей,... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T04:49

2023-12-05T04:49

2023-12-05T10:13

происшествия

россия

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УЛАН-УДЭ, 5 дек - РИА Новости. В Бурятии завели уголовное дело о самовольной добыче, хранении и транспортировке более 250 килограммов нефрита на общую сумму около пяти миллионов рублей, сообщает прокуратура республики. По данным надзорного ведомства, житель Бурятии обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 255 УК РФ (самовольная добыча нефрита в крупном размере), ч. 2 ст. 191 УК РФ (незаконные хранение, перевозка самовольно добытого нефрита в крупном размере). "По версии следствия, обвиняемый в период с мая 2022 года по март 2023 года, находясь в Баунтовском районе, совершил самовольную добычу, а также незаконное хранение и перевозку каменной породы нефрит в виде аллювиальных речных валунов и галек в натуральном состоянии, являющейся минеральным сырьем полудрагоценных камней, общим весом свыше 250 килограммов и стоимостью около 5 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит срок до четырех лет и штраф в размере до 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231204/zoloto-1913524991.html

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происшествия, россия