Рейтинг@Mail.ru
В России разработали универсальные биосовместимые матрицы для медицины - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
05:00 05.12.2023 (обновлено: 10:02 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/nauka-1913739837.html
В России разработали универсальные биосовместимые матрицы для медицины
В России разработали универсальные биосовместимые матрицы для медицины - РИА Новости, 05.12.2023
В России разработали универсальные биосовместимые матрицы для медицины
Ученые СКФУ разработали недорогую технологию получения универсальных биосовместимых матриц с уникальным уровнем влагоемкости, которые позволяют размножаться... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T05:00
2023-12-05T10:02
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
российский научный фонд
северо-кавказский федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913739368_0:257:2727:1791_1920x0_80_0_0_736cb096174f51ca6d4b71a595fd80f0.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ученые СКФУ разработали недорогую технологию получения универсальных биосовместимых матриц с уникальным уровнем влагоемкости, которые позволяют размножаться клеткам костной и мягких тканей. По мнению авторов, разработка может применяться в клеточных технологиях, тканевой инженерии и хирургии. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Biological Macromolecules.Сегодня одна из наиболее актуальных проблем медицины – восстановление органов и тканей, поврежденных в результате травм или патологий, отмечают ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ). По их словам, исследователи во всем мире создают новые материалы и технологии конструирования биосовместимых матриц для лечения пациентов. Используемые для этих задач материалы должны обладать безопасностью и высоким уровнем биосовместимости, что обусловлено постоянным контактом с живыми клетками.Для своих исследований ученые СКФУ выбрали бактериальную целлюлозу, которая по своим уникальным физико-химическим свойствам относится к частично биодеградируемым веществам и сохраняет основную структуру, обладая при этом высоким уровнем биосовместимости.&quot;Мы разработали простую и эффективную технологию получения матриц на основе бактериальной целлюлозы модифицированной желатином. Она включает в себя все этапы, начиная с выращивания продуцента, очистки целлюлозы, ее модификации и заканчивая конструированием матриц&quot;, – рассказал ведущий научный сотрудник медико-биологического факультета СКФУ Игорь Ржепаковский.По его словам, помимо биосовместимости, подобные матрицы должны обладать высоким уровнем влагоемкости и пористости с преобладанием открытых пор. Научной группе удалось решить эту задачу."Полученные биосовместимые матрицы приобрели уникальные свойства: высокий уровень влагоемкости (больше 5000%) и размер пор, который позволяет размножаться и дифференцироваться клеткам как мягких тканей, так и костной ткани. Важно отметить, что продукты гидролиза желатина стимулируют развитие кровеносных сосудов в регенератах тканей, что также приводит к ускоренному их восстановлению", – пояснил Ржепаковский.Разработанные матрицы в перспективе могут использоваться в клеточных технологиях, тканевой инженерии и хирургии. Однако до внедрения в медицинскую практику ученым предстоит провести масштабирование технологий, доклинические и клинические исследования.По мнению авторов, разработка сможет применяться при выращивании продуцентов бактериальной целлюлозы, при ее очистке и при конструировании матриц на ее основе.В ходе научной работы применялись световая и электронная микроскопия, спектрофотометрия, инфракрасная спектроскопия, рентгеноструктурный анализ и рентгеновская микротомография. При изучении безопасности и биосовместимости были применены клеточные технологии и проведены эксперименты на лабораторных животных.В будущем ученые планируют изучить возможности использования полученного материала для целенаправленного восстановления различных тканей.Исследование проведено при финансовой поддержке Российского научного фонда и в рамках стратегического проекта СКФУ по программе "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
https://ria.ru/20231202/nauka-1913179943.html
https://ria.ru/20230925/nauka-1898041482.html
https://ria.ru/20230802/uchenye-1887707930.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913739368_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_9163e114f65ee4691f8e53d259f3a9f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
навигатор абитуриента, университетская наука, россия, российский научный фонд, северо-кавказский федеральный университет
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Российский научный фонд, Северо-Кавказский федеральный университет

В России разработали универсальные биосовместимые матрицы для медицины

© Фото : СКФУ, Игорь РжепаковскийНаучный сотрудник медико-биологического факультета СКФУ Марина Сизоненко оценивает монослой культуры клеток на инвертированном микроскопе
Научный сотрудник медико-биологического факультета СКФУ Марина Сизоненко оценивает монослой культуры клеток на инвертированном микроскопе - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Фото : СКФУ, Игорь Ржепаковский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ученые СКФУ разработали недорогую технологию получения универсальных биосовместимых матриц с уникальным уровнем влагоемкости, которые позволяют размножаться клеткам костной и мягких тканей. По мнению авторов, разработка может применяться в клеточных технологиях, тканевой инженерии и хирургии. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Biological Macromolecules.
Сегодня одна из наиболее актуальных проблем медицины – восстановление органов и тканей, поврежденных в результате травм или патологий, отмечают ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ). По их словам, исследователи во всем мире создают новые материалы и технологии конструирования биосовместимых матриц для лечения пациентов. Используемые для этих задач материалы должны обладать безопасностью и высоким уровнем биосовместимости, что обусловлено постоянным контактом с живыми клетками.
Работа научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
В России создали стабильные наночастицы биометаллов для медицины
2 декабря, 09:00
Для своих исследований ученые СКФУ выбрали бактериальную целлюлозу, которая по своим уникальным физико-химическим свойствам относится к частично биодеградируемым веществам и сохраняет основную структуру, обладая при этом высоким уровнем биосовместимости.
«

"Мы разработали простую и эффективную технологию получения матриц на основе бактериальной целлюлозы модифицированной желатином. Она включает в себя все этапы, начиная с выращивания продуцента, очистки целлюлозы, ее модификации и заканчивая конструированием матриц", – рассказал ведущий научный сотрудник медико-биологического факультета СКФУ Игорь Ржепаковский.

По его словам, помимо биосовместимости, подобные матрицы должны обладать высоким уровнем влагоемкости и пористости с преобладанием открытых пор. Научной группе удалось решить эту задачу.
"Полученные биосовместимые матрицы приобрели уникальные свойства: высокий уровень влагоемкости (больше 5000%) и размер пор, который позволяет размножаться и дифференцироваться клеткам как мягких тканей, так и костной ткани. Важно отметить, что продукты гидролиза желатина стимулируют развитие кровеносных сосудов в регенератах тканей, что также приводит к ускоренному их восстановлению", – пояснил Ржепаковский.
Рентген перелома плечевой кости - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Ученые доказали эффективность костных имплантатов из российских полимеров
25 сентября, 07:00
Разработанные матрицы в перспективе могут использоваться в клеточных технологиях, тканевой инженерии и хирургии. Однако до внедрения в медицинскую практику ученым предстоит провести масштабирование технологий, доклинические и клинические исследования.
По мнению авторов, разработка сможет применяться при выращивании продуцентов бактериальной целлюлозы, при ее очистке и при конструировании матриц на ее основе.
В ходе научной работы применялись световая и электронная микроскопия, спектрофотометрия, инфракрасная спектроскопия, рентгеноструктурный анализ и рентгеновская микротомография. При изучении безопасности и биосовместимости были применены клеточные технологии и проведены эксперименты на лабораторных животных.
В будущем ученые планируют изучить возможности использования полученного материала для целенаправленного восстановления различных тканей.
Первый московский государственный медицинский университет, Москва, Россия - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Российские ученые напечатали на 3D-принтере аналог барабанной перепонки
2 августа, 03:16
Исследование проведено при финансовой поддержке Российского научного фонда и в рамках стратегического проекта СКФУ по программе "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
 
НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссияРоссийский научный фондСеверо-Кавказский федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала