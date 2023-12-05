https://ria.ru/20231205/nauka-1913739837.html

В России разработали универсальные биосовместимые матрицы для медицины

В России разработали универсальные биосовместимые матрицы для медицины - РИА Новости, 05.12.2023

В России разработали универсальные биосовместимые матрицы для медицины

Ученые СКФУ разработали недорогую технологию получения универсальных биосовместимых матриц с уникальным уровнем влагоемкости, которые позволяют размножаться... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T05:00

2023-12-05T05:00

2023-12-05T10:02

наука

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северо-кавказский федеральный университет

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ученые СКФУ разработали недорогую технологию получения универсальных биосовместимых матриц с уникальным уровнем влагоемкости, которые позволяют размножаться клеткам костной и мягких тканей. По мнению авторов, разработка может применяться в клеточных технологиях, тканевой инженерии и хирургии. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Biological Macromolecules.Сегодня одна из наиболее актуальных проблем медицины – восстановление органов и тканей, поврежденных в результате травм или патологий, отмечают ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ). По их словам, исследователи во всем мире создают новые материалы и технологии конструирования биосовместимых матриц для лечения пациентов. Используемые для этих задач материалы должны обладать безопасностью и высоким уровнем биосовместимости, что обусловлено постоянным контактом с живыми клетками.Для своих исследований ученые СКФУ выбрали бактериальную целлюлозу, которая по своим уникальным физико-химическим свойствам относится к частично биодеградируемым веществам и сохраняет основную структуру, обладая при этом высоким уровнем биосовместимости."Мы разработали простую и эффективную технологию получения матриц на основе бактериальной целлюлозы модифицированной желатином. Она включает в себя все этапы, начиная с выращивания продуцента, очистки целлюлозы, ее модификации и заканчивая конструированием матриц", – рассказал ведущий научный сотрудник медико-биологического факультета СКФУ Игорь Ржепаковский.По его словам, помимо биосовместимости, подобные матрицы должны обладать высоким уровнем влагоемкости и пористости с преобладанием открытых пор. Научной группе удалось решить эту задачу."Полученные биосовместимые матрицы приобрели уникальные свойства: высокий уровень влагоемкости (больше 5000%) и размер пор, который позволяет размножаться и дифференцироваться клеткам как мягких тканей, так и костной ткани. Важно отметить, что продукты гидролиза желатина стимулируют развитие кровеносных сосудов в регенератах тканей, что также приводит к ускоренному их восстановлению", – пояснил Ржепаковский.Разработанные матрицы в перспективе могут использоваться в клеточных технологиях, тканевой инженерии и хирургии. Однако до внедрения в медицинскую практику ученым предстоит провести масштабирование технологий, доклинические и клинические исследования.По мнению авторов, разработка сможет применяться при выращивании продуцентов бактериальной целлюлозы, при ее очистке и при конструировании матриц на ее основе.В ходе научной работы применялись световая и электронная микроскопия, спектрофотометрия, инфракрасная спектроскопия, рентгеноструктурный анализ и рентгеновская микротомография. При изучении безопасности и биосовместимости были применены клеточные технологии и проведены эксперименты на лабораторных животных.В будущем ученые планируют изучить возможности использования полученного материала для целенаправленного восстановления различных тканей.Исследование проведено при финансовой поддержке Российского научного фонда и в рамках стратегического проекта СКФУ по программе "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".

https://ria.ru/20231202/nauka-1913179943.html

https://ria.ru/20230925/nauka-1898041482.html

https://ria.ru/20230802/uchenye-1887707930.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, российский научный фонд, северо-кавказский федеральный университет