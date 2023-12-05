https://ria.ru/20231205/narkotiki-1913928497.html
Рязанский губернатор поручил внедрить цифровой сервис борьбы с наркотиками
Рязанский губернатор поручил внедрить цифровой сервис борьбы с наркотиками - РИА Новости, 05.12.2023
Рязанский губернатор поручил внедрить цифровой сервис борьбы с наркотиками
Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил разработать и внедрить цифровой сервис, направленный на борьбу с распространением наркотиков в регионе,... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T16:44
2023-12-05T16:44
2023-12-05T16:46
рязанская область
общество
технологии
рязанская область
павел малков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908480401_0:0:2903:1632_1920x0_80_0_0_aa3fb2096ac3796e093069f82bc8fcda.jpg
РЯЗАНЬ, 5 дек – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил разработать и внедрить цифровой сервис, направленный на борьбу с распространением наркотиков в регионе, сообщила пресс-служба правительства региона. "Инициатива была озвучена на выездном заседании антинаркотической комиссии 1 декабря. По аналогии с приложением по обнаружению беспилотников РАДАР.НФ предложено сделать сервис, который позволит каждому гражданину, заметившему надпись на фасаде здания, ограждении или асфальте, сделать фотографию с геоточкой и направить в соответствующие службы для принятия оперативных мер", – сообщил Малков на заседании правительства региона. Как отмечается в сообщении, губернатор поручил министерству цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области проработать план реализации проекта. Глава региона добавил, что это нововведение должно принести необходимый положительный результат. Кроме того, министерству поручено представить информацию о реализации всех цифровых проектов в регионе. "Информатизация – один из способов успешного развития региона. Считаю, что не надо гнаться за количеством проектов. Каждый из них должен приносить пользу жителям области и давать реальный, конкретный, ощутимый результат", – подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20231130/ryazan-1912878128.html
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908480401_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_14fd160dd8f20ebe1dd5daefa054ad9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, рязанская область, павел малков
Рязанская область, Общество, Технологии, Рязанская область, Павел Малков
РЯЗАНЬ, 5 дек – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил разработать и внедрить цифровой сервис, направленный на борьбу с распространением наркотиков в регионе, сообщила пресс-служба правительства региона.
«
"Инициатива была озвучена на выездном заседании антинаркотической комиссии 1 декабря. По аналогии с приложением по обнаружению беспилотников РАДАР.НФ предложено сделать сервис, который позволит каждому гражданину, заметившему надпись на фасаде здания, ограждении или асфальте, сделать фотографию с геоточкой и направить в соответствующие службы для принятия оперативных мер", – сообщил Малков
на заседании правительства региона.
Как отмечается в сообщении, губернатор поручил министерству цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области проработать план реализации проекта. Глава региона добавил, что это нововведение должно принести необходимый положительный результат.
Кроме того, министерству поручено представить информацию о реализации всех цифровых проектов в регионе. "Информатизация – один из способов успешного развития региона. Считаю, что не надо гнаться за количеством проектов. Каждый из них должен приносить пользу жителям области и давать реальный, конкретный, ощутимый результат", – подчеркнул губернатор.
Губернатор Малков открыл форум "Цифровая Россия" в Рязани