Рейтинг@Mail.ru
Рязанский губернатор поручил внедрить цифровой сервис борьбы с наркотиками - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
 
16:44 05.12.2023 (обновлено: 16:46 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/narkotiki-1913928497.html
Рязанский губернатор поручил внедрить цифровой сервис борьбы с наркотиками
Рязанский губернатор поручил внедрить цифровой сервис борьбы с наркотиками - РИА Новости, 05.12.2023
Рязанский губернатор поручил внедрить цифровой сервис борьбы с наркотиками
Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил разработать и внедрить цифровой сервис, направленный на борьбу с распространением наркотиков в регионе,... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T16:44
2023-12-05T16:46
рязанская область
общество
технологии
рязанская область
павел малков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908480401_0:0:2903:1632_1920x0_80_0_0_aa3fb2096ac3796e093069f82bc8fcda.jpg
РЯЗАНЬ, 5 дек – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил разработать и внедрить цифровой сервис, направленный на борьбу с распространением наркотиков в регионе, сообщила пресс-служба правительства региона. "Инициатива была озвучена на выездном заседании антинаркотической комиссии 1 декабря. По аналогии с приложением по обнаружению беспилотников РАДАР.НФ предложено сделать сервис, который позволит каждому гражданину, заметившему надпись на фасаде здания, ограждении или асфальте, сделать фотографию с геоточкой и направить в соответствующие службы для принятия оперативных мер", – сообщил Малков на заседании правительства региона. Как отмечается в сообщении, губернатор поручил министерству цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области проработать план реализации проекта. Глава региона добавил, что это нововведение должно принести необходимый положительный результат. Кроме того, министерству поручено представить информацию о реализации всех цифровых проектов в регионе. "Информатизация – один из способов успешного развития региона. Считаю, что не надо гнаться за количеством проектов. Каждый из них должен приносить пользу жителям области и давать реальный, конкретный, ощутимый результат", – подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20231130/ryazan-1912878128.html
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908480401_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_14fd160dd8f20ebe1dd5daefa054ad9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, рязанская область, павел малков
Рязанская область, Общество, Технологии, Рязанская область, Павел Малков

Рязанский губернатор поручил внедрить цифровой сервис борьбы с наркотиками

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 5 дек – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил разработать и внедрить цифровой сервис, направленный на борьбу с распространением наркотиков в регионе, сообщила пресс-служба правительства региона.
«
"Инициатива была озвучена на выездном заседании антинаркотической комиссии 1 декабря. По аналогии с приложением по обнаружению беспилотников РАДАР.НФ предложено сделать сервис, который позволит каждому гражданину, заметившему надпись на фасаде здания, ограждении или асфальте, сделать фотографию с геоточкой и направить в соответствующие службы для принятия оперативных мер", – сообщил Малков на заседании правительства региона.
Как отмечается в сообщении, губернатор поручил министерству цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области проработать план реализации проекта. Глава региона добавил, что это нововведение должно принести необходимый положительный результат.
Кроме того, министерству поручено представить информацию о реализации всех цифровых проектов в регионе. "Информатизация – один из способов успешного развития региона. Считаю, что не надо гнаться за количеством проектов. Каждый из них должен приносить пользу жителям области и давать реальный, конкретный, ощутимый результат", – подчеркнул губернатор.
Губернатор Рязанской области Павел Малков во время открытия Всероссийского форума Цифровая Россия. Технологии и инвестиции в будущее. 30 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Губернатор Малков открыл форум "Цифровая Россия" в Рязани
30 ноября, 12:48
 
Рязанская областьОбществоТехнологииРязанская областьПавел Малков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала