https://ria.ru/20231205/narkotiki-1913928497.html

Рязанский губернатор поручил внедрить цифровой сервис борьбы с наркотиками

Рязанский губернатор поручил внедрить цифровой сервис борьбы с наркотиками - РИА Новости, 05.12.2023

Рязанский губернатор поручил внедрить цифровой сервис борьбы с наркотиками

Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил разработать и внедрить цифровой сервис, направленный на борьбу с распространением наркотиков в регионе,... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T16:44

2023-12-05T16:44

2023-12-05T16:46

рязанская область

общество

технологии

рязанская область

павел малков

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РЯЗАНЬ, 5 дек – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил разработать и внедрить цифровой сервис, направленный на борьбу с распространением наркотиков в регионе, сообщила пресс-служба правительства региона. "Инициатива была озвучена на выездном заседании антинаркотической комиссии 1 декабря. По аналогии с приложением по обнаружению беспилотников РАДАР.НФ предложено сделать сервис, который позволит каждому гражданину, заметившему надпись на фасаде здания, ограждении или асфальте, сделать фотографию с геоточкой и направить в соответствующие службы для принятия оперативных мер", – сообщил Малков на заседании правительства региона. Как отмечается в сообщении, губернатор поручил министерству цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области проработать план реализации проекта. Глава региона добавил, что это нововведение должно принести необходимый положительный результат. Кроме того, министерству поручено представить информацию о реализации всех цифровых проектов в регионе. "Информатизация – один из способов успешного развития региона. Считаю, что не надо гнаться за количеством проектов. Каждый из них должен приносить пользу жителям области и давать реальный, конкретный, ощутимый результат", – подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20231130/ryazan-1912878128.html

рязанская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, рязанская область, павел малков