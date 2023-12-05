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Свыше десяти тысяч жителей Находки остались без отопления - РИА Новости, 05.12.2023
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07:09 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/nakhodka-1913791451.html
Свыше десяти тысяч жителей Находки остались без отопления
Свыше десяти тысяч жителей Находки остались без отопления - РИА Новости, 05.12.2023
Свыше десяти тысяч жителей Находки остались без отопления
Свыше 10 тысяч жителей Находки Приморского края остались без отопления из-за порыва магистральной сети теплоснабжения, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T07:09
2023-12-05T07:09
находка
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 5 дек – РИА Новости. Свыше 10 тысяч жителей Находки Приморского края остались без отопления из-за порыва магистральной сети теплоснабжения, сообщает региональная прокуратура. "На проспекте Мира в Находке произошел порыв магистральной сети теплоснабжения, в связи с чем нормативным уровнем коммунального ресурса не обеспечены более 80 домов, в которых проживает более 10 тысяч жителей города", - говорится в сообщении. Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при обеспечении теплоснабжения, соблюдению сроков устранения аварии. Как сообщает администрация Находки, утечка серьезная, достаточно крупный порыв в нижней части трубы. Планируется, что ориентировочно в 18.00 (11.00 мск) возобновится подача тепла. Температурные параметры будут выравниваться в течение суток. Во вторник днем в Находке 2-4 градуса тепла, к вечеру похолодает до минус 2.
https://ria.ru/20231203/snegopad-1913460766.html
находка
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находка, происшествия, приморский край
Находка, Происшествия, Приморский край
Свыше десяти тысяч жителей Находки остались без отопления

Свыше десяти тысяч жителей Находки остались без отопления из-за аварии на сетях

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВиды Находки
Виды Находки - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Виды Находки. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 дек – РИА Новости. Свыше 10 тысяч жителей Находки Приморского края остались без отопления из-за порыва магистральной сети теплоснабжения, сообщает региональная прокуратура.
«
"На проспекте Мира в Находке произошел порыв магистральной сети теплоснабжения, в связи с чем нормативным уровнем коммунального ресурса не обеспечены более 80 домов, в которых проживает более 10 тысяч жителей города", - говорится в сообщении.
Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при обеспечении теплоснабжения, соблюдению сроков устранения аварии.
Как сообщает администрация Находки, утечка серьезная, достаточно крупный порыв в нижней части трубы. Планируется, что ориентировочно в 18.00 (11.00 мск) возобновится подача тепла. Температурные параметры будут выравниваться в течение суток.
Во вторник днем в Находке 2-4 градуса тепла, к вечеру похолодает до минус 2.
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