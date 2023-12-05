https://ria.ru/20231205/moskva-1913928355.html
Ефимов: объем производства обрабатывающих предприятий Москвы вырос на 16%
Ефимов: объем производства обрабатывающих предприятий Москвы вырос на 16% - РИА Новости, 05.12.2023
Ефимов: объем производства обрабатывающих предприятий Москвы вырос на 16%
На территории Москвы сейчас ведут свою деятельность в общей сложности более 4 тысяч промышленных площадок, в частности, обрабатывающие предприятия за первые 10... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T16:43
2023-12-05T16:43
2023-12-05T16:49
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. На территории Москвы сейчас ведут свою деятельность в общей сложности более 4 тысяч промышленных площадок, в частности, обрабатывающие предприятия за первые 10 месяцев этого года увеличили объем производства на 16%, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."За десять месяцев московские предприятия обрабатывающей промышленности нарастили выпуск продукции на 16%. В лидерах –производители одежды, электрического оборудования и комплектующих для автотранспорта", - сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По его словам, за первые 10 месяцев текущего года показатель объема отгрузки промышленных предприятий столицы составил примерно 8,4 трлн рублей. Это число на 5,7% выше показателя 2022 года.При этом одним из самых динамичных месяцев этого года стал октябрь. Если сравнивать данные с октябрем прошлого года, рост обрабатывающих предприятий составил 21,4%.В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что промышленность на территории мегаполиса всегда стабильно развивается. В среднем рост составляет примерно 10% каждый год. Таким образом, российская столица опережает такие промышленные мегаполисы, как Сингапур, Пекин и Нью-Дели.Москва – город с развитым производством. В столичных промышленных организациях трудоустроены более 720 тыс. специалистов. Каждый год в городе начинают работать до 50 средних и крупных предприятий, а еще открывается примерно 100 малых организаций.Для московского бизнеса созданы комфортные условия, которые позволяют развиваться всем формам бизнеса. Для московских компаний предусмотрены свыше 20 мер поддержки. В их числе – субсидии и целевые займы. Также можно воспользоваться некоторыми антикризисными инструментами.
https://ria.ru/20231204/moskva-1913499779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. На территории Москвы сейчас ведут свою деятельность в общей сложности более 4 тысяч промышленных площадок, в частности, обрабатывающие предприятия за первые 10 месяцев этого года увеличили объем производства на 16%, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"За десять месяцев московские предприятия обрабатывающей промышленности нарастили выпуск продукции на 16%. В лидерах –производители одежды, электрического оборудования и комплектующих для автотранспорта", - сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
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По его словам, за первые 10 месяцев текущего года показатель объема отгрузки промышленных предприятий столицы составил примерно 8,4 трлн рублей. Это число на 5,7% выше показателя 2022 года.
При этом одним из самых динамичных месяцев этого года стал октябрь. Если сравнивать данные с октябрем прошлого года, рост обрабатывающих предприятий составил 21,4%.
В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский
отметил, что промышленность на территории мегаполиса всегда стабильно развивается. В среднем рост составляет примерно 10% каждый год. Таким образом, российская столица опережает такие промышленные мегаполисы, как Сингапур
, Пекин
и Нью-Дели
.
Москва – город с развитым производством. В столичных промышленных организациях трудоустроены более 720 тыс. специалистов. Каждый год в городе начинают работать до 50 средних и крупных предприятий, а еще открывается примерно 100 малых организаций.
Для московского бизнеса созданы комфортные условия, которые позволяют развиваться всем формам бизнеса. Для московских компаний предусмотрены свыше 20 мер поддержки. В их числе – субсидии и целевые займы. Также можно воспользоваться некоторыми антикризисными инструментами.