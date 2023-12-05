https://ria.ru/20231205/moldaviya-1913960100.html

Евродепутат предложил Киеву и Кишиневу вместе поднять вопрос членства в ЕС

Евродепутат предложил Киеву и Кишиневу вместе поднять вопрос членства в ЕС - РИА Новости, 05.12.2023

Евродепутат предложил Киеву и Кишиневу вместе поднять вопрос членства в ЕС

Молдавии не стоит поднимать вопрос рассмотрения ее присоединения в Европейскому союзу отдельно от Украины, считает депутат Европарламента от Румынии Еуджениу... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T18:06

2023-12-05T18:06

2023-12-05T18:06

в мире

молдавия

украина

евросоюз

европарламент

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КИШИНЕВ, 5 дек - РИА Новости. Молдавии не стоит поднимать вопрос рассмотрения ее присоединения в Европейскому союзу отдельно от Украины, считает депутат Европарламента от Румынии Еуджениу Томак. "Ни у одной из стран ЕС не должно быть замечаний для Молдавии. Но, я думаю, что Молдавия попадет с ловушку, если решится поднять вопрос отдельно (от Украины - ред.). Если бы не было военного конфликта, то у европейской повестки был бы иной ритм эволюции", - заявил Томак в эфире телеканала Pro TV, комментируя возможность рассмотрения вопросов вступления Украины и Молдавии в ЕС по отдельности. По его словам, в ЕС сейчас наблюдается небывалая открытость, но никто не может дать Кишиневу 100% гарантий, что в декабре будет принято решение о начале переговоров по вступлению республики в Евросоюз. Томак допускает, что вопрос принятия подобного решения может быть отложен до весны, хотя это и вызовет определенные сложности. "Если ЕС решит отложить вопрос начала переговоров на пару месяцев, то это замедлит весь процесс евроинтеграции. В первую очередь потому, что весь Европейский союз будет проходить через избирательную кампанию. Откладывать что-то в год выборов крайне нежелательно", - отметил евродепутат. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.

https://ria.ru/20231124/es-1911521795.html

https://ria.ru/20231201/ukraina-1913104914.html

молдавия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, украина, евросоюз, европарламент