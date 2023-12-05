https://ria.ru/20231205/moldaviya-1913960100.html
Евродепутат предложил Киеву и Кишиневу вместе поднять вопрос членства в ЕС
Евродепутат предложил Киеву и Кишиневу вместе поднять вопрос членства в ЕС - РИА Новости, 05.12.2023
Евродепутат предложил Киеву и Кишиневу вместе поднять вопрос членства в ЕС
Молдавии не стоит поднимать вопрос рассмотрения ее присоединения в Европейскому союзу отдельно от Украины, считает депутат Европарламента от Румынии Еуджениу... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T18:06
2023-12-05T18:06
2023-12-05T18:06
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КИШИНЕВ, 5 дек - РИА Новости. Молдавии не стоит поднимать вопрос рассмотрения ее присоединения в Европейскому союзу отдельно от Украины, считает депутат Европарламента от Румынии Еуджениу Томак. "Ни у одной из стран ЕС не должно быть замечаний для Молдавии. Но, я думаю, что Молдавия попадет с ловушку, если решится поднять вопрос отдельно (от Украины - ред.). Если бы не было военного конфликта, то у европейской повестки был бы иной ритм эволюции", - заявил Томак в эфире телеканала Pro TV, комментируя возможность рассмотрения вопросов вступления Украины и Молдавии в ЕС по отдельности. По его словам, в ЕС сейчас наблюдается небывалая открытость, но никто не может дать Кишиневу 100% гарантий, что в декабре будет принято решение о начале переговоров по вступлению республики в Евросоюз. Томак допускает, что вопрос принятия подобного решения может быть отложен до весны, хотя это и вызовет определенные сложности. "Если ЕС решит отложить вопрос начала переговоров на пару месяцев, то это замедлит весь процесс евроинтеграции. В первую очередь потому, что весь Европейский союз будет проходить через избирательную кампанию. Откладывать что-то в год выборов крайне нежелательно", - отметил евродепутат. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
https://ria.ru/20231124/es-1911521795.html
https://ria.ru/20231201/ukraina-1913104914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, украина, евросоюз, европарламент
В мире, Молдавия, Украина, Евросоюз, Европарламент
Евродепутат предложил Киеву и Кишиневу вместе поднять вопрос членства в ЕС
Евродепутат: Кишиневу не стоит поднимать вопрос членства в ЕС отдельно от Киева
КИШИНЕВ, 5 дек - РИА Новости. Молдавии не стоит поднимать вопрос рассмотрения ее присоединения в Европейскому союзу отдельно от Украины, считает депутат Европарламента от Румынии Еуджениу Томак.
"Ни у одной из стран ЕС не должно быть замечаний для Молдавии. Но, я думаю, что Молдавия попадет с ловушку, если решится поднять вопрос отдельно (от Украины - ред.). Если бы не было военного конфликта, то у европейской повестки был бы иной ритм эволюции", - заявил Томак в эфире телеканала Pro TV, комментируя возможность рассмотрения вопросов вступления Украины и Молдавии в ЕС по отдельности.
Эксперт оценил вариант вступления Грузии и Молдавии в ЕС "по частям"
По его словам, в ЕС сейчас наблюдается небывалая открытость, но никто не может дать Кишиневу 100% гарантий, что в декабре будет принято решение о начале переговоров по вступлению республики в Евросоюз. Томак допускает, что вопрос принятия подобного решения может быть отложен до весны, хотя это и вызовет определенные сложности.
"Если ЕС решит отложить вопрос начала переговоров на пару месяцев, то это замедлит весь процесс евроинтеграции. В первую очередь потому, что весь Европейский союз будет проходить через избирательную кампанию. Откладывать что-то в год выборов крайне нежелательно", - отметил евродепутат.
Президент Молдавии Майя Санду
в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе
23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия
выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
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