https://ria.ru/20231205/los-1913990333.html

Водитель автомобиля, сбивший лося в Ленинградской области, погиб

Водитель автомобиля, сбивший лося в Ленинградской области, погиб - РИА Новости, 05.12.2023

Водитель автомобиля, сбивший лося в Ленинградской области, погиб

Водитель легковушки в Ленинградской области погиб после столкновения машины с лосем, пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T21:06

2023-12-05T21:06

2023-12-05T21:10

происшествия

авто

ленинградская область

россия

усть-луга

kia rio

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Водитель легковушки в Ленинградской области погиб после столкновения машины с лосем, пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в телеграм-канале ведомства.Как информирует ведомство, ДТП произошло на 38-м километре подъездного пути к морскому торговому порту Усть-Луга. "Пятого декабря в 17.25 на 38 километре автодороги… водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем Kia Rio, совершил наезд на лося, перебегавшего проезжую часть. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, а его пассажир, неустановленный мужчина, госпитализирован в тяжёлом состоянии", - говорится в сообщении.По факту дорожной аварии проводится проверка.

https://ria.ru/20230729/dtp-1887069541.html

ленинградская область

россия

усть-луга

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, ленинградская область, россия, усть-луга, kia rio