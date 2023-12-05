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Водитель автомобиля, сбивший лося в Ленинградской области, погиб - РИА Новости, 05.12.2023
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21:06 05.12.2023 (обновлено: 21:10 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/los-1913990333.html
Водитель автомобиля, сбивший лося в Ленинградской области, погиб
Водитель автомобиля, сбивший лося в Ленинградской области, погиб - РИА Новости, 05.12.2023
Водитель автомобиля, сбивший лося в Ленинградской области, погиб
Водитель легковушки в Ленинградской области погиб после столкновения машины с лосем, пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T21:06
2023-12-05T21:10
происшествия
авто
ленинградская область
россия
усть-луга
kia rio
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Водитель легковушки в Ленинградской области погиб после столкновения машины с лосем, пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в телеграм-канале ведомства.Как информирует ведомство, ДТП произошло на 38-м километре подъездного пути к морскому торговому порту Усть-Луга. &quot;Пятого декабря в 17.25 на 38 километре автодороги… водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем Kia Rio, совершил наезд на лося, перебегавшего проезжую часть. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, а его пассажир, неустановленный мужчина, госпитализирован в тяжёлом состоянии&quot;, - говорится в сообщении.По факту дорожной аварии проводится проверка.
https://ria.ru/20230729/dtp-1887069541.html
ленинградская область
россия
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происшествия, авто, ленинградская область, россия, усть-луга, kia rio
Происшествия, Авто, Ленинградская область, Россия, Усть-Луга, Kia Rio
Водитель автомобиля, сбивший лося в Ленинградской области, погиб

Водитель, сбивший лося в Ленинградской области, погиб, его пассажир в больнице

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Водитель легковушки в Ленинградской области погиб после столкновения машины с лосем, пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в телеграм-канале ведомства.
Как информирует ведомство, ДТП произошло на 38-м километре подъездного пути к морскому торговому порту Усть-Луга.
«

"Пятого декабря в 17.25 на 38 километре автодороги… водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем Kia Rio, совершил наезд на лося, перебегавшего проезжую часть. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, а его пассажир, неустановленный мужчина, госпитализирован в тяжёлом состоянии", - говорится в сообщении.

По факту дорожной аварии проводится проверка.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
В Ленинградской области в ДТП с лосем погиб человек
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ПроисшествияАвтоЛенинградская областьРоссияУсть-ЛугаKia Rio
 
 
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