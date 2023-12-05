https://ria.ru/20231205/los-1913990333.html
Водитель автомобиля, сбивший лося в Ленинградской области, погиб
Водитель автомобиля, сбивший лося в Ленинградской области, погиб - РИА Новости, 05.12.2023
Водитель автомобиля, сбивший лося в Ленинградской области, погиб
Водитель легковушки в Ленинградской области погиб после столкновения машины с лосем, пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T21:06
2023-12-05T21:06
2023-12-05T21:10
происшествия
авто
ленинградская область
россия
усть-луга
kia rio
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Водитель легковушки в Ленинградской области погиб после столкновения машины с лосем, пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в телеграм-канале ведомства.Как информирует ведомство, ДТП произошло на 38-м километре подъездного пути к морскому торговому порту Усть-Луга. "Пятого декабря в 17.25 на 38 километре автодороги… водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем Kia Rio, совершил наезд на лося, перебегавшего проезжую часть. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, а его пассажир, неустановленный мужчина, госпитализирован в тяжёлом состоянии", - говорится в сообщении.По факту дорожной аварии проводится проверка.
https://ria.ru/20230729/dtp-1887069541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, ленинградская область, россия, усть-луга, kia rio
Происшествия, Авто, Ленинградская область, Россия, Усть-Луга, Kia Rio
Водитель автомобиля, сбивший лося в Ленинградской области, погиб
Водитель, сбивший лося в Ленинградской области, погиб, его пассажир в больнице