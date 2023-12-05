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Ледовое шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады" покажут в Петербурге

Ледовое шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады" покажут в Петербурге - РИА Новости, 05.12.2023

Ледовое шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады" покажут в Петербурге

С 27 декабря 2023 года по 7 января 2024 года в СК "Юбилейный" в Санкт-Петербурге состоятся гастроли ледового представления компании NAVKA SHOW "История любви... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T17:43

2023-12-05T17:43

2023-12-05T17:43

пресс-релизы

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МОСКВА, 5 дек - Пресс-служба NAVKA SHOW (Навка шоу). С 27 декабря 2023 года по 7 января 2024 года в СК "Юбилейный" в Санкт-Петербурге состоятся гастроли ледового представления компании NAVKA SHOW "История любви Шахерезады" (0+). Созданная по мотивам знаменитого собрания арабских сказок и новелл "Тысяча и одна ночь" история любви персидского царя Шахрияра и сказительницы Шахерезады предстанет перед зрителями в форме красочного музыкально-театрального шоу на льду, не имеющего аналогов в мире. Главными действующими лицами новогоднего шоу Татьяны Навки в Петербурге станут Камила Валиева и Анна Щербакова. Вместе с олимпийскими чемпионками Пекина на лед выйдут чемпион России, чемпион Европы, олимпийский чемпион Марк Кондратюк, трехкратные чемпионы России, многократные призеры чемпионата Европы и мира, двукратные серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов, чемпионка России, чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира Елизавета Туктамышева, серебряный призер чемпионата Европы и двукратный серебряный призер чемпионата России Артур Гачинский и другие именитые спортсмены. "Я счастлива, что в наших проектах участвуют выдающиеся и всемирно известные спортсмены, каждый из которых оставил след в современном фигурном катании. Благодаря профессионализму, индивидуальности и таланту каждого из них, рождается настоящая магия на льду! Этой зимой ведущие роли в "Истории любви Шахерезады" будут исполнять Анна Щербакова и Камила Валиева – мировые звезды фигурного катания! Должна признаться, что каждый раз для меня это совершенно новый спектакль – настолько яркая индивидуальность у каждого исполнителя. Это было нашей мечтой, чтобы все гости Северной столицы могли увидеть нашу добрую, веселую, классную сказку. Только любовью и добром можно победить любое зло, преодолеть любую преграду на своем пути", – отмечает генеральный продюсер проекта, автор идеи и режиссер шоу Татьяна Навка. Зрители увидят симбиоз фигурного катания, чарующей восточной хореографии, декораций и спецэффектов. Уникальные костюмы, видеопроекции, музыка – все это погружает в атмосферу Востока с его характерной эстетикой, отправляя в сказочные путешествия, где свет, добро и любовь непременно побеждают все невзгоды. Трибуны ДС "Мегаспорт" в Москве и олимпийского дворца спорта "Айсберг" в Сочи рукоплескали лучшим фигуристам России и мира. Наступило долгожданное время премьерных показов ледового шоу "История любви Шахерезады" в Петербурге в новогодние каникулы. Главные герои говорят голосами звезд российской эстрады. Вокальные партии задорного персонажа Джинна исполняет король российской поп-сцены — Филипп Киркоров, Саис озвучивает Ани Лорак, Шахерезаду – Жасмин, Шахрияра – Алексей Чумаков, Богиню – Валерия, Аладдина – Тимур Родригез. Широкий репертуар – от хитов Юрия Антонова до легендарных композиций группы Queen не оставит равнодушным никого. Лирическая линия любви Шахерезады и Шахрияра сопровождается музыкальной композицией Мишеля Леграна, известной по картине "Шербурские зонтики". "Наше ледовое шоу – это настоящая феерия. Более 1000 специалистов в разных областях трудились над созданием этого проекта. Шоу наполнено сложнейшими техническими решениями, спецэффектами высочайшего уровня, красочными видеопроекциями, погружающими зрителя в сказочную атмосферу сразу нескольких восточных культур – Египта, Индии, Древнего Вавилона и Персии. Специально для "Истории любви Шахерезады" художники создали более 150 уникальных костюмов невероятной красоты", – описывает шоу Татьяна Навка. Бесконечные споры, что для человека важнее – любовь или богатство, – появились не вчера и ведутся до сих пор. И будут вестись, пока существует человечество. "История любви Шахерезады" дает свой ответ, а уж насколько он правильный и честный, каждый решает для себя сам. Гостей СК "Юбилейный" ждет аудиовизуальное представление с эффектными номерами фигуристов и волшебной хореографией, полетами артистов под куполом арены, вокальными партиями в исполнении звезд российской эстрады, масштабными декорациями и инсталляциями с использованием новейших 3D-технологий, театральными эффектами, художественной анимацией и сказочной атмосферой. Музыкально-театральное шоу на льду "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ШАХЕРЕЗАДЫ" можно будет увидеть в Петербурге с 27 декабря 2023 года по 7 января 2024 года. Подробности о шоу и информация о заказе билетов на официальном сайте. Продолжительность шоу: два часа с антрактом. Дети до трех лет посещают шоу бесплатно без предоставления отдельного места (на коленях у родителей). Если ребенку больше трех лет, на него необходимо приобретать билет. Безопасная покупка на сайте и оплата онлайн: Мир, Visa, Mastercard. Информация о продавце: ООО "НАВКА ШОУ", ИНН 9705112951, ОГРН 5177746252613 119180, Москва, Большая Якиманка, 22 к.3, оф.77 Реклама, ООО "НАВКА ШОУ", ИНН 9705112951, erid: 4CQwVszH9pWuokUGuRF

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы