https://ria.ru/20231205/krasnaya_armiya-1913773449.html

В РВИО рассказали, как контрнаступление Красной Армии сорвало планы Гитлера

В РВИО рассказали, как контрнаступление Красной Армии сорвало планы Гитлера - РИА Новости, 05.12.2023

В РВИО рассказали, как контрнаступление Красной Армии сорвало планы Гитлера

Контрнаступление Красной Армии под Москвой после трагического начала битвы за столицу нарушило планы Гитлера на блицкриг и быструю победу над СССР, благодаря... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T00:18

2023-12-05T00:18

2023-12-05T00:18

москва

ссср

куйбышев

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Контрнаступление Красной Армии под Москвой после трагического начала битвы за столицу нарушило планы Гитлера на блицкриг и быструю победу над СССР, благодаря грамотному вводу резервов Третий Рейх вынужден был отступить и ввязаться в затяжную войну, на которую не рассчитывал, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Ровно 82 года назад, 5 декабря 1941 года, Красная Армия перешла в контрнаступление в рамках битвы за Москву, начавшейся для СССР крайне неудачно: в начале октября советские войска были окружены под Вязьмой и Брянском, потери убитыми и пленными составили более 500 тысяч человек. Всерьез ставился вопрос об эвакуации руководства страны из столицы и переноса ее в Куйбышев (ныне Самара). В результате успешного контрнаступления, завершившегося 30 апреля 1942 года, немцы были отброшены от столицы на разных направлениях на расстояние от 150 до 250 километров. "Перелом Московской битвы и переход советских войск в контрнаступление означал крах немецкого плана блицкрига, то есть "молниеносной войны". Теперь нацистская Германия уже точно входила в затяжную войну с СССР. Хоть противник был еще очень силен и о его полном крахе не было и речи, это был мощный моральный удар по гитлеровцам", - сказал Мягков. Историк отметил, что после срыва немецкого наступления на Москву, многие нацистские генералы пали духом. Им не удалось взять ключевой политический, экономический и культурный центр СССР, закончить войну своей сокрушительной победой. Напротив, Красная Армия выиграла время для консолидации своих сил "Запасная столица" Собеседник агентства выразил мнение, что Советский Союз победил бы нацистскую Германию, даже потеряв Москву, однако в таком случае жертв было бы неизмеримо больше, а война завершилась бы позже 1945 года. "Известно, что у советского руководства был "план Б" даже на случай потери Москвы - "резервную столицу" предусмотрели в Куйбышеве. Так или иначе мы бы победили гитлеровцев, даже при потере Москвы, но когда и какой кровью?" - отметил историк. В РВИО напомнили, что при оккупации Москвы, перспективу которой в 1941 году рассматривали как вполне реальную, промышленные объекты столицы должны были подорвать, чтобы они не достались врагу, также формировались ячейки подпольного движения на случай необходимости противодействовать оккупационным властям. Спасли резервыПереломить череду поражений под Москвой СССР помогли грамотно накопленные резервы на флангах. Переживая "головокружение от успехов", гитлеровцы не ожидали, что их смогут отбросить от города по плану контрнаступления, который занимал лишь один листок бумаги. "Когда немцы вели наступление, в Подмосковье перебрасывались крупные соединения из внутренних округов, Сибири и Дальнего Востока, которые сосредотачивались на флангах - северо-западнее и юго-западнее Москвы. Именно там они и перешли в наступление. Что удивительно, сам план контрнаступления 30 ноября 1941 года передал Сталину командующий Западного фронта Жуков на одном листке бумаги", - рассказал Мягков. По словам историка, на этом листке Жуков написал, что противник выдыхается - необходимо отбросить его ударные группировки в районе Крюково, Красной Поляны и Тулы. "Немцы не были готовы к тому, что десятки раз разбитая ими Красная Армия будет способна, скрытно накопив резервы, перейти в контрнаступление - это было полной неожиданностью для вермахта", - подчеркнул собеседник агентства.

https://ria.ru/20230913/poryv-1896002196.html

https://ria.ru/20231120/nyurnberg-1910467462.html

https://ria.ru/20231106/pobeda-1907651268.html

москва

ссср

куйбышев

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москва, ссср, куйбышев, российское военно-историческое общество (рвио)