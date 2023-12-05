https://ria.ru/20231205/iran-1913953964.html
Лавров и глава МИД Ирана обсудили возобновление имплементации СВПД
Лавров и глава МИД Ирана обсудили возобновление имплементации СВПД - РИА Новости, 05.12.2023
Лавров и глава МИД Ирана обсудили возобновление имплементации СВПД
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и глава МИД Ирана Xосейн Амир Абдоллахиан обсудили на встрече в Москве перспективы возобновления... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T17:49
2023-12-05T17:49
2023-12-05T18:01
иран
россия
в мире
сергей лавров
хосейн амир абдоллахиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913908559_0:152:3351:2037_1920x0_80_0_0_1d533ccb997627784de9a0f2014c2322.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и глава МИД Ирана Xосейн Амир Абдоллахиан обсудили на встрече в Москве перспективы возобновления имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий и ситуацию в секторе Газа, заявили во вторник в российском дипведомстве."Министры обсудили ряд актуальных международных тем, включая ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, перспективы возобновления имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также отдельные региональные сюжеты, представляющие взаимный интерес", - говорится в комментарии на сайте.Стороны рассмотрели комплекс вопросов, связанных с расширением взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Ираном, а также практической реализацией договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях."Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление дружественных российско-иранских отношений. Условлено о продолжении тесных контактов", - подчеркнули в МИД РФ."Свидетельством готовности двух стран к наращиванию координации усилий по преодолению незаконного санкционного давления стало подписание министрами иностранных дел Российско-Иранской декларации о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер", - указали в министерстве.
https://ria.ru/20231022/poshliny-1904503161.html
https://ria.ru/20231128/sanktsii-1912437553.html
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913908559_299:0:3028:2047_1920x0_80_0_0_817687f5ebabd7011a27a07088d2981f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, в мире, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан
Иран, Россия, В мире, Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиан
Лавров и глава МИД Ирана обсудили возобновление имплементации СВПД
Лавров и глава МИД Ирана обсудили перспективы возобновления имплементации СВПД
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и глава МИД Ирана Xосейн Амир Абдоллахиан обсудили на встрече в Москве перспективы возобновления имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий и ситуацию в секторе Газа, заявили во вторник в российском дипведомстве
.
"Министры обсудили ряд актуальных международных тем, включая ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, перспективы возобновления имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также отдельные региональные сюжеты, представляющие взаимный интерес", - говорится в комментарии на сайте.
Россия и Иран обнулят таможенные пошлины
Стороны рассмотрели комплекс вопросов, связанных с расширением взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией
и Ираном, а также практической реализацией договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.
"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление дружественных российско-иранских отношений. Условлено о продолжении тесных контактов", - подчеркнули в МИД РФ.
"Свидетельством готовности двух стран к наращиванию координации усилий по преодолению незаконного санкционного давления стало подписание министрами иностранных дел Российско-Иранской декларации о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер", - указали в министерстве.
Ковальчук: Иран, преодолевший санкции США, достоин глубокого уважения