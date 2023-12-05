Рейтинг@Mail.ru
Лавров и глава МИД Ирана обсудили возобновление имплементации СВПД - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 05.12.2023 (обновлено: 18:01 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/iran-1913953964.html
Лавров и глава МИД Ирана обсудили возобновление имплементации СВПД
Лавров и глава МИД Ирана обсудили возобновление имплементации СВПД - РИА Новости, 05.12.2023
Лавров и глава МИД Ирана обсудили возобновление имплементации СВПД
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и глава МИД Ирана Xосейн Амир Абдоллахиан обсудили на встрече в Москве перспективы возобновления... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T17:49
2023-12-05T18:01
иран
россия
в мире
сергей лавров
хосейн амир абдоллахиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913908559_0:152:3351:2037_1920x0_80_0_0_1d533ccb997627784de9a0f2014c2322.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и глава МИД Ирана Xосейн Амир Абдоллахиан обсудили на встрече в Москве перспективы возобновления имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий и ситуацию в секторе Газа, заявили во вторник в российском дипведомстве."Министры обсудили ряд актуальных международных тем, включая ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, перспективы возобновления имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также отдельные региональные сюжеты, представляющие взаимный интерес", - говорится в комментарии на сайте.Стороны рассмотрели комплекс вопросов, связанных с расширением взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Ираном, а также практической реализацией договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях."Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление дружественных российско-иранских отношений. Условлено о продолжении тесных контактов", - подчеркнули в МИД РФ."Свидетельством готовности двух стран к наращиванию координации усилий по преодолению незаконного санкционного давления стало подписание министрами иностранных дел Российско-Иранской декларации о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер", - указали в министерстве.
https://ria.ru/20231022/poshliny-1904503161.html
https://ria.ru/20231128/sanktsii-1912437553.html
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913908559_299:0:3028:2047_1920x0_80_0_0_817687f5ebabd7011a27a07088d2981f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, россия, в мире, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан
Иран, Россия, В мире, Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиан
Лавров и глава МИД Ирана обсудили возобновление имплементации СВПД

Лавров и глава МИД Ирана обсудили перспективы возобновления имплементации СВПД

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян
Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и глава МИД Ирана Xосейн Амир Абдоллахиан обсудили на встрече в Москве перспективы возобновления имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий и ситуацию в секторе Газа, заявили во вторник в российском дипведомстве.
"Министры обсудили ряд актуальных международных тем, включая ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, перспективы возобновления имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также отдельные региональные сюжеты, представляющие взаимный интерес", - говорится в комментарии на сайте.
Грузовые контейнеры - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
Россия и Иран обнулят таможенные пошлины
22 октября, 15:43
Стороны рассмотрели комплекс вопросов, связанных с расширением взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Ираном, а также практической реализацией договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.
"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление дружественных российско-иранских отношений. Условлено о продолжении тесных контактов", - подчеркнули в МИД РФ.
"Свидетельством готовности двух стран к наращиванию координации усилий по преодолению незаконного санкционного давления стало подписание министрами иностранных дел Российско-Иранской декларации о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер", - указали в министерстве.
Президент НИЦ Курчатовский институт Михаил Ковальчук
Ковальчук: Иран, преодолевший санкции США, достоин глубокого уважения
28 ноября, 16:56
 
ИранРоссияВ миреСергей ЛавровХосейн Амир Абдоллахиан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала