https://ria.ru/20231205/iran-1913953964.html

Лавров и глава МИД Ирана обсудили возобновление имплементации СВПД

Лавров и глава МИД Ирана обсудили возобновление имплементации СВПД - РИА Новости, 05.12.2023

Лавров и глава МИД Ирана обсудили возобновление имплементации СВПД

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и глава МИД Ирана Xосейн Амир Абдоллахиан обсудили на встрече в Москве перспективы возобновления... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T17:49

2023-12-05T17:49

2023-12-05T18:01

иран

россия

в мире

сергей лавров

хосейн амир абдоллахиан

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и глава МИД Ирана Xосейн Амир Абдоллахиан обсудили на встрече в Москве перспективы возобновления имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий и ситуацию в секторе Газа, заявили во вторник в российском дипведомстве."Министры обсудили ряд актуальных международных тем, включая ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, перспективы возобновления имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также отдельные региональные сюжеты, представляющие взаимный интерес", - говорится в комментарии на сайте.Стороны рассмотрели комплекс вопросов, связанных с расширением взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Ираном, а также практической реализацией договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях."Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление дружественных российско-иранских отношений. Условлено о продолжении тесных контактов", - подчеркнули в МИД РФ."Свидетельством готовности двух стран к наращиванию координации усилий по преодолению незаконного санкционного давления стало подписание министрами иностранных дел Российско-Иранской декларации о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер", - указали в министерстве.

https://ria.ru/20231022/poshliny-1904503161.html

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иран, россия, в мире, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан