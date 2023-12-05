https://ria.ru/20231205/gosoboronzakaz-1913793098.html
В Челябинской области в разы вырос объем выпуска продукции гособоронзаказа
В Челябинской области в разы вырос объем выпуска продукции гособоронзаказа - РИА Новости, 05.12.2023
В Челябинской области в разы вырос объем выпуска продукции гособоронзаказа
Предприятия оборонно-промышленного комплекса в Челябинской области нарастили объем выпуска продукции в разы, а по нескольким направлениям - в десятки раз,... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T07:37
2023-12-05T07:37
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челябинская область
экономика
алексей текслер
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса в Челябинской области нарастили объем выпуска продукции в разы, а по нескольким направлениям - в десятки раз, сообщил в интервью РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" губернатор Алексей Текслер. "Мы выполняем все поставленные задачи. Объем выпуска оборонной продукции вырос в разы, а по нескольким направлениям - в десятки раз. Не могу говорить об этом детально, но отмечу, что как в годы Великой Отечественной войны Челябинская область была центром промышленности, сегодня в этом смысле ничего не меняется", - сказал Текслер. Он отметил, что многие предприятия региона, которые ранее не занимались выпуском продукции ОПК, "сегодня занимаются ей, потому что страна сказала: "Надо!" "Специальная военная операция оказала значительное влияние на региональный оборонно-промышленный комплекс. Реагируя на потребности армии, предприятия ОПК в короткие сроки скорректировали темпы, номенклатуру и объем производимых изделий. Существенно возросли и объемы государственного оборонного заказа. Часть предприятий модернизирует производственные мощности, чтобы увеличить объемы производства специальной продукции", - уточнил губернатор. По его словам, многие заводы перешли на работу в две и три смены, но, несмотря на такую нагрузку, все предприятия оборонного комплекса в Челябинской области исполняют порученные заказы точно в сроки и с высоким качеством. "Работу оборонного-промышленного комплекса держу на личном контроле. Для этого в регионе создан оперативный штаб под моим председательством", - добавил Текслер.
https://ria.ru/20231205/opk-1913792337.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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челябинская область, экономика, алексей текслер, выставка-форум "россия"
Челябинская область, Экономика, Алексей Текслер, Выставка-форум "Россия"
В Челябинской области в разы вырос объем выпуска продукции гособоронзаказа
Текслер: объем продукции гособоронзаказа в Челябинской области вырос в разы
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса в Челябинской области нарастили объем выпуска продукции в разы, а по нескольким направлениям - в десятки раз, сообщил в интервью РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" губернатор Алексей Текслер.
«
"Мы выполняем все поставленные задачи. Объем выпуска оборонной продукции вырос в разы, а по нескольким направлениям - в десятки раз. Не могу говорить об этом детально, но отмечу, что как в годы Великой Отечественной войны Челябинская область была центром промышленности, сегодня в этом смысле ничего не меняется", - сказал Текслер.
Он отметил, что многие предприятия региона, которые ранее не занимались выпуском продукции ОПК, "сегодня занимаются ей, потому что страна сказала: "Надо!"
"Специальная военная операция оказала значительное влияние на региональный оборонно-промышленный комплекс. Реагируя на потребности армии, предприятия ОПК в короткие сроки скорректировали темпы, номенклатуру и объем производимых изделий. Существенно возросли и объемы государственного оборонного заказа. Часть предприятий модернизирует производственные мощности, чтобы увеличить объемы производства специальной продукции", - уточнил губернатор.
По его словам, многие заводы перешли на работу в две и три смены, но, несмотря на такую нагрузку, все предприятия оборонного комплекса в Челябинской области исполняют порученные заказы точно в сроки и с высоким качеством.
"Работу оборонного-промышленного комплекса держу на личном контроле. Для этого в регионе создан оперативный штаб под моим председательством", - добавил Текслер.
На заводы ОПК Челябинской области с 2022 года устроились 40 тысяч человек