https://ria.ru/20231205/gosoboronzakaz-1913793098.html

В Челябинской области в разы вырос объем выпуска продукции гособоронзаказа

В Челябинской области в разы вырос объем выпуска продукции гособоронзаказа - РИА Новости, 05.12.2023

В Челябинской области в разы вырос объем выпуска продукции гособоронзаказа

Предприятия оборонно-промышленного комплекса в Челябинской области нарастили объем выпуска продукции в разы, а по нескольким направлениям - в десятки раз,... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T07:37

2023-12-05T07:37

2023-12-05T07:40

челябинская область

экономика

алексей текслер

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса в Челябинской области нарастили объем выпуска продукции в разы, а по нескольким направлениям - в десятки раз, сообщил в интервью РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" губернатор Алексей Текслер. "Мы выполняем все поставленные задачи. Объем выпуска оборонной продукции вырос в разы, а по нескольким направлениям - в десятки раз. Не могу говорить об этом детально, но отмечу, что как в годы Великой Отечественной войны Челябинская область была центром промышленности, сегодня в этом смысле ничего не меняется", - сказал Текслер. Он отметил, что многие предприятия региона, которые ранее не занимались выпуском продукции ОПК, "сегодня занимаются ей, потому что страна сказала: "Надо!" "Специальная военная операция оказала значительное влияние на региональный оборонно-промышленный комплекс. Реагируя на потребности армии, предприятия ОПК в короткие сроки скорректировали темпы, номенклатуру и объем производимых изделий. Существенно возросли и объемы государственного оборонного заказа. Часть предприятий модернизирует производственные мощности, чтобы увеличить объемы производства специальной продукции", - уточнил губернатор. По его словам, многие заводы перешли на работу в две и три смены, но, несмотря на такую нагрузку, все предприятия оборонного комплекса в Челябинской области исполняют порученные заказы точно в сроки и с высоким качеством. "Работу оборонного-промышленного комплекса держу на личном контроле. Для этого в регионе создан оперативный штаб под моим председательством", - добавил Текслер.

https://ria.ru/20231205/opk-1913792337.html

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челябинская область, экономика, алексей текслер, выставка-форум "россия"