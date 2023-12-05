https://ria.ru/20231205/gelendzhik-1913855635.html

Геленджик поставил рекорд по курортному сбору

Геленджик поставил рекорд по курортному сбору - РИА Новости, 05.12.2023

Геленджик поставил рекорд по курортному сбору

Геленджик с начала года собрал 69 миллионов рублей курортного сбора, такой показатель стал рекордным для города, сообщил мэр Алексей Богодистов. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T17:09

2023-12-05T17:09

2023-12-05T17:09

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КРАСНОДАР, 5 дек – РИА Новости. Геленджик с начала года собрал 69 миллионов рублей курортного сбора, такой показатель стал рекордным для города, сообщил мэр Алексей Богодистов. "69 миллионов рублей и 1066 операторов курортного сбора зарегистрированы в реестре с начала года. Это рекордная отметка с момента участия Геленджика в эксперименте по внедрению курортного сбора. Важно донести до каждого предпринимателя, что средства мы направляем исключительно на развитие наших территорий", – написал Богодистов в телеграм-канале. Он добавил, что самый большой вклад внесли предприниматели из Кабардинского и Дивноморского округов Геленджика. К сегодняшнему дню в эксперименте по развитию курортной инфраструктуры в Краснодарском крае участвуют Сочи, Сириус, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, некоторые поселения Туапсинского и Ейского районов. Согласно внесенному изменению в краевой закон, с 2024 года курортный сбор начнут взимать также в Новороссийске, Туапсе и ряде населенных пунктов Мостовского района.

https://ria.ru/20231124/sbor-1911620197.html

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