https://ria.ru/20231205/gaza-1913835049.html
Гуманитарные организации в Газе навредили мирному населению, заявил ЦАХАЛ
Гуманитарные организации в Газе навредили мирному населению, заявил ЦАХАЛ - РИА Новости, 05.12.2023
Гуманитарные организации в Газе навредили мирному населению, заявил ЦАХАЛ
Действия гуманитарных организаций в секторе Газа причинили вред мирному населению на фоне израильской операции в анклаве, утверждает представитель Армии обороны РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T11:52
2023-12-05T11:52
2023-12-05T11:52
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/03/1913479182_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c8aa44fd5fd9abdbd0bd752ed9f3dc80.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Действия гуманитарных организаций в секторе Газа причинили вред мирному населению на фоне израильской операции в анклаве, утверждает представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус. "Когда мы начали призывать эвакуировать мирное население с поля боевых действий до наших маневров на севере Газы, мы предупреждали за две с половиной недели до появления наших солдат на земле... Ответ, который мы получили (от гуманитарных организаций - ред.), был крайне неудовлетворительным и не полезным, и это навредило защите гражданских", - заявил Конрикус в ходе брифинга, запись которого была выложена в соцсети X. По его словам, гуманитарные организации вместо того, чтобы помочь Израилю, перед началом операцией, занимались "кампанией пропаганды". Конрикус также выразил мнение, что Агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) необходимо пересмотреть свою деятельность в секторе Газа. "БАПОР, которое якобы обучает детей в секторе Газа, должно сделать пересмотр того, как оно выполняют свою работу, оно поддерживало палестинскую психологию жертвы на протяжении 75 лет", - заявил Конрикус. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в результате израильских бомбардировок сектора Газа с 7 октября возросло до 15 899 человек, 42 тысячи получили ранения, заявил в понедельник представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кидра. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у движения осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231205/khamas-1913826939.html
https://ria.ru/20231205/gaza-1913832259.html
https://ria.ru/20231205/gaza-1913774989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Гуманитарные организации в Газе навредили мирному населению, заявил ЦАХАЛ
ЦАХАЛ: гуманитарные организации в Газе делали пропаганду, а не помогали жителям
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Действия гуманитарных организаций в секторе Газа причинили вред мирному населению на фоне израильской операции в анклаве, утверждает
представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.
"Когда мы начали призывать эвакуировать мирное население с поля боевых действий до наших маневров на севере Газы, мы предупреждали за две с половиной недели до появления наших солдат на земле... Ответ, который мы получили (от гуманитарных организаций - ред.), был крайне неудовлетворительным и не полезным, и это навредило защите гражданских", - заявил Конрикус в ходе брифинга, запись которого была выложена в соцсети X.
По его словам, гуманитарные организации вместо того, чтобы помочь Израилю, перед началом операцией, занимались "кампанией пропаганды".
Конрикус также выразил мнение, что Агентству ООН
для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) необходимо пересмотреть свою деятельность в секторе Газа.
Израиль заявил о ликвидации около пяти тысяч бойцов ХАМАС
"БАПОР
, которое якобы обучает детей в секторе Газа, должно сделать пересмотр того, как оно выполняют свою работу, оно поддерживало палестинскую психологию жертвы на протяжении 75 лет", - заявил Конрикус.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
США разрабатывают план перехода Газы под контроль ПНА, пишут СМИ
Число погибших в результате израильских бомбардировок сектора Газа с 7 октября возросло до 15 899 человек, 42 тысячи получили ранения, заявил в понедельник представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кидра
.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у движения осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
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