https://ria.ru/20231205/gaza-1913799109.html
Медики осмотрели 120 человек, прибывших в Москву из Газы
Медики осмотрели 120 человек, прибывших в Москву из Газы - РИА Новости, 05.12.2023
Медики осмотрели 120 человек, прибывших в Москву из Газы
Медики осмотрели 120 человек, прибывших из сектора Газа в Москву, у ряда лиц выявлены заболевания, одна женщина госпитализирована, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T09:01
2023-12-05T09:01
2023-12-05T09:32
москва
сектор газа
общество
домодедово (аэропорт)
россия
палестина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Медики осмотрели 120 человек, прибывших из сектора Газа в Москву, у ряда лиц выявлены заболевания, одна женщина госпитализирована, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.В ночь с понедельника на вторник в аэропорту "Домодедово" приземлился первый за декабрь спецборт МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами и членами их семей. По информации министерства, на борту находились 120 человек."Прибывшие из сектора Газа осмотрены по прилету специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, среди них 29 детей. У ряда выявлены неинфекционные заболевания, такие как сахарный диабет и гипертония, выданы необходимые лекарственные препараты", - говорится в сообщении.Одна женщина-гражданка Палестины госпитализирована в удовлетворительном состоянии, уточнили в пресс-службе. Всего было осмотрено 120 человек.
https://ria.ru/20231205/evakuatsiya-1913784558.html
https://ria.ru/20231205/gumpomosch-1913775511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сектор газа, общество, домодедово (аэропорт), россия, палестина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Москва, Сектор Газа, Общество, Домодедово (аэропорт), Россия, Палестина, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Медики осмотрели 120 человек, прибывших в Москву из Газы
Медики осмотрели 120 человек, прибывших из Газы, одна женщина госпитализирована