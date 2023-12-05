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Медики осмотрели 120 человек, прибывших в Москву из Газы - РИА Новости, 05.12.2023
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09:01 05.12.2023 (обновлено: 09:32 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/gaza-1913799109.html
Медики осмотрели 120 человек, прибывших в Москву из Газы
Медики осмотрели 120 человек, прибывших в Москву из Газы - РИА Новости, 05.12.2023
Медики осмотрели 120 человек, прибывших в Москву из Газы
Медики осмотрели 120 человек, прибывших из сектора Газа в Москву, у ряда лиц выявлены заболевания, одна женщина госпитализирована, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T09:01
2023-12-05T09:32
москва
сектор газа
общество
домодедово (аэропорт)
россия
палестина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Медики осмотрели 120 человек, прибывших из сектора Газа в Москву, у ряда лиц выявлены заболевания, одна женщина госпитализирована, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.В ночь с понедельника на вторник в аэропорту "Домодедово" приземлился первый за декабрь спецборт МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами и членами их семей. По информации министерства, на борту находились 120 человек."Прибывшие из сектора Газа осмотрены по прилету специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, среди них 29 детей. У ряда выявлены неинфекционные заболевания, такие как сахарный диабет и гипертония, выданы необходимые лекарственные препараты", - говорится в сообщении.Одна женщина-гражданка Палестины госпитализирована в удовлетворительном состоянии, уточнили в пресс-службе. Всего было осмотрено 120 человек.
https://ria.ru/20231205/evakuatsiya-1913784558.html
https://ria.ru/20231205/gumpomosch-1913775511.html
москва
сектор газа
россия
палестина
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москва, сектор газа, общество, домодедово (аэропорт), россия, палестина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Москва, Сектор Газа, Общество, Домодедово (аэропорт), Россия, Палестина, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Медики осмотрели 120 человек, прибывших в Москву из Газы

Медики осмотрели 120 человек, прибывших из Газы, одна женщина госпитализирована

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Медики осмотрели 120 человек, прибывших из сектора Газа в Москву, у ряда лиц выявлены заболевания, одна женщина госпитализирована, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.
В ночь с понедельника на вторник в аэропорту "Домодедово" приземлился первый за декабрь спецборт МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами и членами их семей. По информации министерства, на борту находились 120 человек.
Девушка возле электронного табло вылетов в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Эвакуированная из Газы в Россию девушка встретилась со свекровью
04:32
"Прибывшие из сектора Газа осмотрены по прилету специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, среди них 29 детей. У ряда выявлены неинфекционные заболевания, такие как сахарный диабет и гипертония, выданы необходимые лекарственные препараты", - говорится в сообщении.
Одна женщина-гражданка Палестины госпитализирована в удовлетворительном состоянии, уточнили в пресс-службе. Всего было осмотрено 120 человек.
Международный аэропорт Каир - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Россия с начала гуманитарной миссии доставила в Газу более 288 тонн помощи
00:57
 
МоскваСектор ГазаОбществоДомодедово (аэропорт)РоссияПалестинаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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