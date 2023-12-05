https://ria.ru/20231205/gaza-1913799109.html

Медики осмотрели 120 человек, прибывших в Москву из Газы

Медики осмотрели 120 человек, прибывших в Москву из Газы - РИА Новости, 05.12.2023

Медики осмотрели 120 человек, прибывших в Москву из Газы

Медики осмотрели 120 человек, прибывших из сектора Газа в Москву, у ряда лиц выявлены заболевания, одна женщина госпитализирована, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T09:01

2023-12-05T09:01

2023-12-05T09:32

москва

сектор газа

общество

домодедово (аэропорт)

россия

палестина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Медики осмотрели 120 человек, прибывших из сектора Газа в Москву, у ряда лиц выявлены заболевания, одна женщина госпитализирована, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.В ночь с понедельника на вторник в аэропорту "Домодедово" приземлился первый за декабрь спецборт МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами и членами их семей. По информации министерства, на борту находились 120 человек."Прибывшие из сектора Газа осмотрены по прилету специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, среди них 29 детей. У ряда выявлены неинфекционные заболевания, такие как сахарный диабет и гипертония, выданы необходимые лекарственные препараты", - говорится в сообщении.Одна женщина-гражданка Палестины госпитализирована в удовлетворительном состоянии, уточнили в пресс-службе. Всего было осмотрено 120 человек.

https://ria.ru/20231205/evakuatsiya-1913784558.html

https://ria.ru/20231205/gumpomosch-1913775511.html

москва

сектор газа

россия

палестина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, сектор газа, общество, домодедово (аэропорт), россия, палестина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году