https://ria.ru/20231205/ekskursii-1913805894.html

Спецсезон экскурсий по 14 фабрикам и заводам Москвы проведут в рамках акции

Спецсезон экскурсий по 14 фабрикам и заводам Москвы проведут в рамках акции - РИА Новости, 05.12.2023

Спецсезон экскурсий по 14 фабрикам и заводам Москвы проведут в рамках акции

Дополнительный сезон экскурсий по четырнадцати фабриками и заводам Москвы пройду в рамках проекта "Открой#Моспром" с 11 до 22 декабря; регистрация уже началась, РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T10:13

2023-12-05T10:13

2023-12-05T10:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913803947_0:115:1600:1015_1920x0_80_0_0_72d8a35d5c85f148a6e15dd8e99d9f76.jpg

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Дополнительный сезон экскурсий по четырнадцати фабриками и заводам Москвы пройду в рамках проекта "Открой#Моспром" с 11 до 22 декабря; регистрация уже началась, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы ДИПП Владислав Овчинский.Он напомнил, что в 2023 году очные экскурсии проходили каждый месяц в честь юбилейного года проекта. "Итоговую серию провели в ноябре, тогда мы организовали более 180 экскурсий, которые посетили свыше четырех с половиной тысяч человек. Однако спрос аудитории не уменьшается, все больше участников хотят посетить столичные промпредприятия. В связи с этим мы решили провести дополнительные тридцать шесть туров по четырнадцати фабрикам и заводам города. Участники в декабре в преддверии праздников смогут побывать на производствах напитков, кондитерских изделий, ювелирных украшений, игрушек, обуви и другой продукции", – отметил глава ДИПП, слова которого привели в пресс-службе.Экскурсантам расскажут об изготовлении, в том числе на 3D-принтере, ювелирных украшений на предприятии "Эстет" и о выпуске на заводе "Научные Развлечения" высокотехнологичных наборов для обучения. Кроме того, гости узнают о развитии космической и авиационной отрасли на предприятиях "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева", ПАО "ИЛ" и НПО "Молния", а также о том, как выстраивалась работа кондитерской отрасли на примере одного из крупнейших холдингов России "Объединенные кондитеры", говорится в сообщении.Принять участие в мероприятии можно, подав заявку и пройдя специальные задания в мини-приложении ВКонтакте "Открытая промышленность".Также, участники, проявившие особую активность, могут рассчитывать на получение мерчей: умных колонок с голосовым помощником, портативных зарядных устройств, термосов, шопперов, изданий о промышленности Москвы и других подарков, пояснили в пресс-службе ДИПП.Там добавили, что всего за 5 лет работы проекта "Открой#Моспром" состоялось более 2 тысяч экскурсий по предприятиям столицы и свыше 500 мастер-классов.В октябре проект занял 3 место в номинации "Лучшая промышленная экскурсия" ежегодной специализированной премии индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций Bema!. А в июне этого года он одержал победу в номинации "Промышленный маршрут" народной премии "Маршрут построен". В целом, проект собрал уже 8 наград.

https://ria.ru/20231201/premiya-1913124746.html

https://ria.ru/20231203/turbina-1913434272.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, владислав овчинский