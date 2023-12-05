Рейтинг@Mail.ru
Спецсезон экскурсий по 14 фабрикам и заводам Москвы проведут в рамках акции - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:13 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/ekskursii-1913805894.html
Спецсезон экскурсий по 14 фабрикам и заводам Москвы проведут в рамках акции
Спецсезон экскурсий по 14 фабрикам и заводам Москвы проведут в рамках акции - РИА Новости, 05.12.2023
Спецсезон экскурсий по 14 фабрикам и заводам Москвы проведут в рамках акции
Дополнительный сезон экскурсий по четырнадцати фабриками и заводам Москвы пройду в рамках проекта "Открой#Моспром" с 11 до 22 декабря; регистрация уже началась, РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T10:13
2023-12-05T10:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913803947_0:115:1600:1015_1920x0_80_0_0_72d8a35d5c85f148a6e15dd8e99d9f76.jpg
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Дополнительный сезон экскурсий по четырнадцати фабриками и заводам Москвы пройду в рамках проекта "Открой#Моспром" с 11 до 22 декабря; регистрация уже началась, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы ДИПП Владислав Овчинский.Он напомнил, что в 2023 году очные экскурсии проходили каждый месяц в честь юбилейного года проекта. "Итоговую серию провели в ноябре, тогда мы организовали более 180 экскурсий, которые посетили свыше четырех с половиной тысяч человек. Однако спрос аудитории не уменьшается, все больше участников хотят посетить столичные промпредприятия. В связи с этим мы решили провести дополнительные тридцать шесть туров по четырнадцати фабрикам и заводам города. Участники в декабре в преддверии праздников смогут побывать на производствах напитков, кондитерских изделий, ювелирных украшений, игрушек, обуви и другой продукции", – отметил глава ДИПП, слова которого привели в пресс-службе.Экскурсантам расскажут об изготовлении, в том числе на 3D-принтере, ювелирных украшений на предприятии "Эстет" и о выпуске на заводе "Научные Развлечения" высокотехнологичных наборов для обучения. Кроме того, гости узнают о развитии космической и авиационной отрасли на предприятиях "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева", ПАО "ИЛ" и НПО "Молния", а также о том, как выстраивалась работа кондитерской отрасли на примере одного из крупнейших холдингов России "Объединенные кондитеры", говорится в сообщении.Принять участие в мероприятии можно, подав заявку и пройдя специальные задания в мини-приложении ВКонтакте "Открытая промышленность".Также, участники, проявившие особую активность, могут рассчитывать на получение мерчей: умных колонок с голосовым помощником, портативных зарядных устройств, термосов, шопперов, изданий о промышленности Москвы и других подарков, пояснили в пресс-службе ДИПП.Там добавили, что всего за 5 лет работы проекта "Открой#Моспром" состоялось более 2 тысяч экскурсий по предприятиям столицы и свыше 500 мастер-классов.В октябре проект занял 3 место в номинации "Лучшая промышленная экскурсия" ежегодной специализированной премии индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций Bema!. А в июне этого года он одержал победу в номинации "Промышленный маршрут" народной премии "Маршрут построен". В целом, проект собрал уже 8 наград.
https://ria.ru/20231201/premiya-1913124746.html
https://ria.ru/20231203/turbina-1913434272.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913803947_179:0:1600:1066_1920x0_80_0_0_8daefba7b89ab9514dac41e2ef668f1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский

Спецсезон экскурсий по 14 фабрикам и заводам Москвы проведут в рамках акции

© Фото : Пресс-служба ДИППСпецсезон экскурсий по 14 фабрикам и заводам Москвы проведут в рамках акции
Спецсезон экскурсий по 14 фабрикам и заводам Москвы проведут в рамках акции - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Спецсезон экскурсий по 14 фабрикам и заводам Москвы проведут в рамках акции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Дополнительный сезон экскурсий по четырнадцати фабриками и заводам Москвы пройду в рамках проекта "Открой#Моспром" с 11 до 22 декабря; регистрация уже началась, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы ДИПП Владислав Овчинский.
Он напомнил, что в 2023 году очные экскурсии проходили каждый месяц в честь юбилейного года проекта. "Итоговую серию провели в ноябре, тогда мы организовали более 180 экскурсий, которые посетили свыше четырех с половиной тысяч человек. Однако спрос аудитории не уменьшается, все больше участников хотят посетить столичные промпредприятия. В связи с этим мы решили провести дополнительные тридцать шесть туров по четырнадцати фабрикам и заводам города. Участники в декабре в преддверии праздников смогут побывать на производствах напитков, кондитерских изделий, ювелирных украшений, игрушек, обуви и другой продукции", – отметил глава ДИПП, слова которого привели в пресс-службе.
Экскурсантам расскажут об изготовлении, в том числе на 3D-принтере, ювелирных украшений на предприятии "Эстет" и о выпуске на заводе "Научные Развлечения" высокотехнологичных наборов для обучения. Кроме того, гости узнают о развитии космической и авиационной отрасли на предприятиях "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева", ПАО "ИЛ" и НПО "Молния", а также о том, как выстраивалась работа кондитерской отрасли на примере одного из крупнейших холдингов России "Объединенные кондитеры", говорится в сообщении.
Принять участие в мероприятии можно, подав заявку и пройдя специальные задания в мини-приложении ВКонтакте "Открытая промышленность".
Открой#Моспром стал лауреатом премии за развитие промышленного туризма - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
"Открой#Моспром" стал лауреатом премии за развитие промышленного туризма
1 декабря, 12:12
Также, участники, проявившие особую активность, могут рассчитывать на получение мерчей: умных колонок с голосовым помощником, портативных зарядных устройств, термосов, шопперов, изданий о промышленности Москвы и других подарков, пояснили в пресс-службе ДИПП.
Там добавили, что всего за 5 лет работы проекта "Открой#Моспром" состоялось более 2 тысяч экскурсий по предприятиям столицы и свыше 500 мастер-классов.
В октябре проект занял 3 место в номинации "Лучшая промышленная экскурсия" ежегодной специализированной премии индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций Bema!. А в июне этого года он одержал победу в номинации "Промышленный маршрут" народной премии "Маршрут построен". В целом, проект собрал уже 8 наград.
ЛГ автоматика - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
Компания из Москвы создала импортозамещающий элемент для газовых турбин
3 декабря, 12:12
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала