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Сын владельца "Тайгана" в Крыму получил срок за ДТП, в котором погибли люди - РИА Новости, 05.12.2023
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16:37 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/dtp-1913926968.html
Сын владельца "Тайгана" в Крыму получил срок за ДТП, в котором погибли люди
Сын владельца "Тайгана" в Крыму получил срок за ДТП, в котором погибли люди - РИА Новости, 05.12.2023
Сын владельца "Тайгана" в Крыму получил срок за ДТП, в котором погибли люди
СУСК РФ по Крыму и Севастополю. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T16:37
2023-12-05T16:37
происшествия
авто
севастополь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Суд в Крыму приговорил сына директора парка львов "Тайган" Ярослава Зубкова к 4 годам колонии-поселения за автомобильную аварию, в которой погибла семья с ребенком, сообщают в пресс-службе СУСК РФ по Крыму и Севастополю.ДТП произошло на трассе "Таврида" 26 июня 2022 года. Водитель автомобиля BMW X5 совершил наезд на стоящий на дороге легковой автомобиль Renault, водитель которого оформлял мелкое ДТП с водителем другой машины. В результате удара кузов Renault был сдавлен настолько, что его водитель, супруга и их 15-летняя дочь погибли на месте. &quot;Приговором суда он приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с дальнейшим ограничением права управления транспортными средствами сроком на 3 года&quot;, - сообщили в СУСК РФ.Дело рассматривал Симферопольский районный суд. На суде обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и принес извинения потерпевшей стороне. В суде РИА Новости подтвердили, что осужденный – сын владельца парка "Тайган" Олега Зубкова Ярослав Зубков.
https://ria.ru/20231204/moshennichestvo-1913745045.html
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происшествия, авто, севастополь, россия, олег зубков, renault logan, bmw x5
Происшествия, Авто, Севастополь, Россия, Олег Зубков, Renault Logan, BMW X5
Сын владельца "Тайгана" в Крыму получил срок за ДТП, в котором погибли люди

Сын владельца "Тайгана" в Крыму получил 4 года за ДТП, в котором погибла семья

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Суд в Крыму приговорил сына директора парка львов "Тайган" Ярослава Зубкова к 4 годам колонии-поселения за автомобильную аварию, в которой погибла семья с ребенком, сообщают в пресс-службе СУСК РФ по Крыму и Севастополю.
ДТП произошло на трассе "Таврида" 26 июня 2022 года. Водитель автомобиля BMW X5 совершил наезд на стоящий на дороге легковой автомобиль Renault, водитель которого оформлял мелкое ДТП с водителем другой машины. В результате удара кузов Renault был сдавлен настолько, что его водитель, супруга и их 15-летняя дочь погибли на месте.
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«

"Приговором суда он приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с дальнейшим ограничением права управления транспортными средствами сроком на 3 года", - сообщили в СУСК РФ.

Дело рассматривал Симферопольский районный суд. На суде обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и принес извинения потерпевшей стороне.
В суде РИА Новости подтвердили, что осужденный – сын владельца парка "Тайган" Олега Зубкова Ярослав Зубков.
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ПроисшествияАвтоСевастопольРоссияОлег ЗубковRenault LoganBMW X5
 
 
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