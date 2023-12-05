https://ria.ru/20231205/dtp-1913926968.html

Сын владельца "Тайгана" в Крыму получил срок за ДТП, в котором погибли люди

Сын владельца "Тайгана" в Крыму получил срок за ДТП, в котором погибли люди - РИА Новости, 05.12.2023

Сын владельца "Тайгана" в Крыму получил срок за ДТП, в котором погибли люди

СУСК РФ по Крыму и Севастополю. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T16:37

2023-12-05T16:37

2023-12-05T16:37

происшествия

авто

севастополь

россия

олег зубков

renault logan

bmw x5

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Суд в Крыму приговорил сына директора парка львов "Тайган" Ярослава Зубкова к 4 годам колонии-поселения за автомобильную аварию, в которой погибла семья с ребенком, сообщают в пресс-службе СУСК РФ по Крыму и Севастополю.ДТП произошло на трассе "Таврида" 26 июня 2022 года. Водитель автомобиля BMW X5 совершил наезд на стоящий на дороге легковой автомобиль Renault, водитель которого оформлял мелкое ДТП с водителем другой машины. В результате удара кузов Renault был сдавлен настолько, что его водитель, супруга и их 15-летняя дочь погибли на месте. "Приговором суда он приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с дальнейшим ограничением права управления транспортными средствами сроком на 3 года", - сообщили в СУСК РФ.Дело рассматривал Симферопольский районный суд. На суде обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и принес извинения потерпевшей стороне. В суде РИА Новости подтвердили, что осужденный – сын владельца парка "Тайган" Олега Зубкова Ярослав Зубков.

https://ria.ru/20231204/moshennichestvo-1913745045.html

https://ria.ru/20231130/prigovor-1912970430.html

севастополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, севастополь, россия, олег зубков, renault logan, bmw x5