Рейтинг@Mail.ru
В российских судах введут дресс-код - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 05.12.2023 (обновлено: 15:44 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/dress-kod-1913897472.html
В российских судах введут дресс-код
В российских судах введут дресс-код - РИА Новости, 05.12.2023
В российских судах введут дресс-код
Совет судей РФ утвердит правила пребывания посетителей в судах: урегулируют внешний вид посетителей, их безопасность и по каким документам можно пройти на... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:23
2023-12-05T15:44
общество
россия
совет судей рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906661953_0:184:3076:1914_1920x0_80_0_0_ec6f1755797633897ae10aa4323a1984.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Совет судей РФ утвердит правила пребывания посетителей в судах: урегулируют внешний вид посетителей, их безопасность и по каким документам можно пройти на заседание. Как пояснил на заседании совета во вторник председатель профильной комиссии Эдуард Ермаков, за несколько лет работы над типовыми правилами были учтены пожелания всех заинтересованных сторон - Совета по правам человека, Минюста, адвокатов, приставов и так далее. "В проекте урегулированы вопросы безопасности судей, сотрудников аппарата и посетителей. Есть список документов, по которым можно пройти в суд, уточняется, кто может пройти по служебному удостоверению", - пояснил Ермаков. Содержательную часть документа он пояснять в беседе с журналистами не стал. Тем не менее он уточнил, что основная задача правил - "минимизировать усмотрение сотрудника, осуществляющего допуск в суд". Поэтому, например, там будет содержаться исчерпывающий перечень оснований для отказа в доступе в суд. "Так, отсутствие аккредитации для СМИ не является основанием для отказа в доступе... Вопрос пристава, с какой целью вы пришли в суд, будет считаться неприемлемым", - отметил судья.
https://ria.ru/20230908/etiket-1895084605.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906661953_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e7464d20423f42fb2ca72299cc6deec9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, совет судей рф
Общество, Россия, Совет судей РФ
В российских судах введут дресс-код

Совет судей России разрабатывает правила пребывания посетителей в судах

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМосковский городской суд
Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Московский городской суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Совет судей РФ утвердит правила пребывания посетителей в судах: урегулируют внешний вид посетителей, их безопасность и по каким документам можно пройти на заседание.
Как пояснил на заседании совета во вторник председатель профильной комиссии Эдуард Ермаков, за несколько лет работы над типовыми правилами были учтены пожелания всех заинтересованных сторон - Совета по правам человека, Минюста, адвокатов, приставов и так далее.
«
"В проекте урегулированы вопросы безопасности судей, сотрудников аппарата и посетителей. Есть список документов, по которым можно пройти в суд, уточняется, кто может пройти по служебному удостоверению", - пояснил Ермаков.
Содержательную часть документа он пояснять в беседе с журналистами не стал.
Тем не менее он уточнил, что основная задача правил - "минимизировать усмотрение сотрудника, осуществляющего допуск в суд". Поэтому, например, там будет содержаться исчерпывающий перечень оснований для отказа в доступе в суд.
Правила этикета - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Правила этикета: как вести себя за столом, в лифте, на переговорах
8 сентября, 19:52
«
"Так, отсутствие аккредитации для СМИ не является основанием для отказа в доступе... Вопрос пристава, с какой целью вы пришли в суд, будет считаться неприемлемым", - отметил судья.
 
ОбществоРоссияСовет судей РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала