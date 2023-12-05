https://ria.ru/20231205/dress-kod-1913897472.html

В российских судах введут дресс-код

В российских судах введут дресс-код - РИА Новости, 05.12.2023

В российских судах введут дресс-код

Совет судей РФ утвердит правила пребывания посетителей в судах: урегулируют внешний вид посетителей, их безопасность и по каким документам можно пройти на... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:23

2023-12-05T15:23

2023-12-05T15:44

общество

россия

совет судей рф

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Совет судей РФ утвердит правила пребывания посетителей в судах: урегулируют внешний вид посетителей, их безопасность и по каким документам можно пройти на заседание. Как пояснил на заседании совета во вторник председатель профильной комиссии Эдуард Ермаков, за несколько лет работы над типовыми правилами были учтены пожелания всех заинтересованных сторон - Совета по правам человека, Минюста, адвокатов, приставов и так далее. "В проекте урегулированы вопросы безопасности судей, сотрудников аппарата и посетителей. Есть список документов, по которым можно пройти в суд, уточняется, кто может пройти по служебному удостоверению", - пояснил Ермаков. Содержательную часть документа он пояснять в беседе с журналистами не стал. Тем не менее он уточнил, что основная задача правил - "минимизировать усмотрение сотрудника, осуществляющего допуск в суд". Поэтому, например, там будет содержаться исчерпывающий перечень оснований для отказа в доступе в суд. "Так, отсутствие аккредитации для СМИ не является основанием для отказа в доступе... Вопрос пристава, с какой целью вы пришли в суд, будет считаться неприемлемым", - отметил судья.

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, совет судей рф