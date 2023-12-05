Пять прикаспийских стран запустят министерский диалог, заявил Лавров
Лавров: пять прикаспийских стран запустят диалог на уровне глав МИД
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пять прикаспийских стран (Россия, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан и Иран) запускают новый формат диалога на уровне министров иностранных дел, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодняшняя встреча имеет особенный характер, мы, по сути, запускаем новый, регулярный министерский диалог, который будет действовать в рамках мандата, согласованного на саммите в Ашхабаде. Этот мандат, в частности, предполагает рассмотрение вопросов развития пятистороннего сотрудничества и совершенствование его форматов, выработку согласованных мер по реализации решений саммитов, подготовку их повестки дня и итоговых документов", - сказал Лавров в ходе встречи глав МИД прикаспийской пятерки.
Он отметил, что сотрудничество на Каспии достигло высокого уровня, однако требуются дополнительные усилия по повышению качества пятистороннего взаимодействия и укреплению его международно-правовых основ. По словам Лаврова, у региона Каспийского моря есть огромный потенциал развития, особенно с учетом планов создания транспортного коридора Север-Юг. Кроме того, прикаспийские страны сталкиваются и с серьезными вызовами в области экологической безопасности, обмеления Каспия и сохранения его биоресурсов, добавил он.
"Мы полагаем, что эффективность нашей работы могло бы повысить создание Каспийского совета - форума сотрудничества, диалога, без каких-либо бюрократических схем наподобие секретариатов. Рассчитываем на обсуждение и данной инициативы", - заключил министр.