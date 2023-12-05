На Украине откроют доступ к декларациям чиновников
На Украине 11 декабря будет открыт доступ к реестру деклараций чиновников
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Публичный доступ к реестру деклараций чиновников будет открыт на Украине 11 декабря, сообщил во вторник глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков в комментарии изданию "Эспрессо".
Верховная рада Украины 20 сентября поддержала законопроект, согласно которому чиновники и парламентарии обязаны публично демонстрировать свои доходы в е-декларировании. Документ уже подписал Владимир Зеленский.
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"Министерство юстиции должно утвердить порядок отбора деклараций для полных проверок... И мы запустим полные проверки деклараций. Мониторинг образа жизни (чиновников - ред.) мы осуществляли… в результате этого выявлены случаи необоснованных активов, незаконного обогащения депутатов и работников других органов, в том числе правоохранительных. Национальное агентство по предотвращению коррупции 11 декабря откроет публичный доступ к реестру деклараций", - сказал Новиков.
По данным издания, в 2022 году добровольно подали декларацию только 38 депутатов Верховной рады.
Зеленский ранее заявлял, что решение об обнародовании деклараций украинских чиновников должно быть уже в сентябре. В частности, он предлагал обеспечить круглосуточный доступ к реестру деклараций.
При этом агентство "РБК-Украина" отмечало, что в реестре не будут отражаться декларации военнослужащих госпогранслужбы, госслужбы спецсвязи и защиты информации, управления госохраны, ВСУ и других военных формирований. Эти исключения не коснутся военнослужащих на должностях министров и их заместителей, председателей центральных и местных органов исполнительной власти и их заместителей, работников аппаратов министерств, врачебно-летных комиссий, сотрудников военкоматов, занимающихся подготовкой, организацией, закупкой товаров, работ и услуг оборонного назначения.
В марте 2022 года украинский парламент приостановил обязательную подачу деклараций о доходах со стороны чиновников на время военного положения. В конце февраля этого года Новиков заявлял, что лишь 28 из более чем 400 депутатов Верховной рады и два сотрудника офиса Владимира Зеленского задекларировали свои доходы.