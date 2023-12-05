https://ria.ru/20231205/britaniya-1913776476.html
Британия опровергла "взлом" системы ядерного комплекса российскими хакерами
Британия опровергла "взлом" системы ядерного комплекса российскими хакерами - РИА Новости, 05.12.2023
Британия опровергла "взлом" системы ядерного комплекса российскими хакерами
Власти Великобритании опровергли факт взлома системы ядерного комплекса "Селлафилд" хакерами, якобы связанными с Россией и Китаем, о котором сообщила газета... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T01:31
2023-12-05T01:31
2023-12-05T01:31
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Власти Великобритании опровергли факт взлома системы ядерного комплекса "Селлафилд" хакерами, якобы связанными с Россией и Китаем, о котором сообщила газета Guardian. Ядерный комплекс "Селлафилд" находится на севере Англии на побережье Ирландского моря, занимает территорию в 6 квадратных километров. Как сообщала Guardian, там расположено крупнейшее на Земле хранилище плутония, а также хранятся ядерные отходы, накопленные за десятилетия разработки ядерного оружия и ввезенные из других стран. "У нас нет данных или улик, чтобы предполагать, что сеть "Селлафилд" была успешно атакована государственными субъектами, как это описывает Guardian. Наши системы мониторинга надежны, и мы с высокой степенью уверенности можем полагать, что в нашей системе нет такого вредоносного программного обеспечения", - говорится в заявлении на сайте правительства. В документе отмечается, что Guardian получила соответствующий комментарий властей перед публикацией статьи, где также опровергался ряд неточностей в их расследовании. Помимо этого, власти сообщают, что издание не предоставило каких-то доказательств, подтверждающих атаки. Ранее Guardian опубликовала статью по итогам собственного расследования, где сообщала, что хакеры, якобы связанные с Россией и Китаем, неоднократно атаковали один из крупнейших ядерных комплексов Великобритании "Селлафилд". По информации издания, высокопоставленные работники предприятия неоднократно скрывали факт взлома. При этом источники сообщили, что первые нарушения безопасности были зафиксированы в 2015 году, когда в сети объекта было обнаружено скрытое шпионское программное обеспечение. В "Селлафилде" хранятся среди прочего инструкции на случай атаки на Великобританию или аварийных ядерных ситуаций. Помимо этого, хакеры могли получить доступ к записям о перевозке ядерных отходов и их утилизации. Правительственный чиновник сообщил изданию, что британское агентство по ядерному регулированию проводит проверки на объекте, а их расследование проходит под кодовым именем "Волан-де-Морт" (в честь злодея из книг о Гарри Поттере) из-за потенциальной угрозы со стороны комплекса.
https://ria.ru/20231201/ucheniya-1913183204.html
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великобритания, в мире, россия, китай, гарри поттер
Великобритания, В мире, Россия, Китай, Гарри Поттер
Британия опровергла "взлом" системы ядерного комплекса российскими хакерами
Лондон опроверг взлом системы крупного ядерного объекта хакерами из России и КНР
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости.
Власти Великобритании опровергли факт взлома системы ядерного комплекса "Селлафилд" хакерами, якобы связанными с Россией и Китаем, о котором сообщила газета Guardian
.
Ядерный комплекс "Селлафилд" находится на севере Англии на побережье Ирландского моря, занимает территорию в 6 квадратных километров. Как сообщала Guardian, там расположено крупнейшее на Земле хранилище плутония, а также хранятся ядерные отходы, накопленные за десятилетия разработки ядерного оружия и ввезенные из других стран.
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"У нас нет данных или улик, чтобы предполагать, что сеть "Селлафилд" была успешно атакована государственными субъектами, как это описывает Guardian. Наши системы мониторинга надежны, и мы с высокой степенью уверенности можем полагать, что в нашей системе нет такого вредоносного программного обеспечения", - говорится в заявлении на сайте правительства.
В документе отмечается, что Guardian получила соответствующий комментарий властей перед публикацией статьи, где также опровергался ряд неточностей в их расследовании. Помимо этого, власти сообщают, что издание не предоставило каких-то доказательств, подтверждающих атаки.
Ранее Guardian опубликовала статью по итогам собственного расследования, где сообщала, что хакеры, якобы связанные с Россией и Китаем, неоднократно атаковали один из крупнейших ядерных комплексов Великобритании "Селлафилд".
По информации издания, высокопоставленные работники предприятия неоднократно скрывали факт взлома. При этом источники сообщили, что первые нарушения безопасности были зафиксированы в 2015 году, когда в сети объекта было обнаружено скрытое шпионское программное обеспечение. В "Селлафилде" хранятся среди прочего инструкции на случай атаки на Великобританию или аварийных ядерных ситуаций. Помимо этого, хакеры могли получить доступ к записям о перевозке ядерных отходов и их утилизации.
Правительственный чиновник сообщил изданию, что британское агентство по ядерному регулированию проводит проверки на объекте, а их расследование проходит под кодовым именем "Волан-де-Морт" (в честь злодея из книг о Гарри Поттере) из-за потенциальной угрозы со стороны комплекса.
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