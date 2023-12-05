https://ria.ru/20231205/bespilotniki-1913790297.html

Над Азовским морем нейтрализовали еще шесть беспилотников

Над Азовским морем нейтрализовали еще шесть беспилотников - РИА Новости, 05.12.2023

Над Азовским морем нейтрализовали еще шесть беспилотников

Российская ПВО пресекла попытку Киева устроить террористическую атаку на территории РФ с применением беспилотников, четыре аппарата уничтожены и еще два... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T06:50

2023-12-05T06:50

2023-12-05T06:52

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

азовское море

киев

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российская ПВО пресекла попытку Киева устроить террористическую атаку на территории РФ с применением беспилотников, четыре аппарата уничтожены и еще два перехвачены над Азовским морем, сообщили во вторник в Минобороны России."Пятого декабря около 6.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника и перехватили еще два над акваторией Азовского моря.

https://ria.ru/20231203/bespilotnik-1913469586.html

россия

азовское море

киев

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безопасность, россия, азовское море, киев