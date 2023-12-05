https://ria.ru/20231205/bespilotniki-1913790297.html
Над Азовским морем нейтрализовали еще шесть беспилотников
Над Азовским морем нейтрализовали еще шесть беспилотников - РИА Новости, 05.12.2023
Над Азовским морем нейтрализовали еще шесть беспилотников
Российская ПВО пресекла попытку Киева устроить террористическую атаку на территории РФ с применением беспилотников, четыре аппарата уничтожены и еще два... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T06:50
2023-12-05T06:50
2023-12-05T06:52
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
азовское море
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576341067_0:140:2200:1378_1920x0_80_0_0_c72bf75a1f9cc6d9b5305f9cc3454e3a.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российская ПВО пресекла попытку Киева устроить террористическую атаку на территории РФ с применением беспилотников, четыре аппарата уничтожены и еще два перехвачены над Азовским морем, сообщили во вторник в Минобороны России."Пятого декабря около 6.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника и перехватили еще два над акваторией Азовского моря.
https://ria.ru/20231203/bespilotnik-1913469586.html
россия
азовское море
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576341067_189:0:2026:1378_1920x0_80_0_0_8c6f19cad964bff26e221a7b6324a07c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, азовское море, киев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Азовское море, Киев
Над Азовским морем нейтрализовали еще шесть беспилотников
Минобороны: ПВО перехватила и уничтожила над Азовским морем еще шесть БПЛА