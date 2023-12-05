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Над Азовским морем нейтрализовали еще шесть беспилотников - РИА Новости, 05.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:50 05.12.2023 (обновлено: 06:52 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/bespilotniki-1913790297.html
Над Азовским морем нейтрализовали еще шесть беспилотников
Над Азовским морем нейтрализовали еще шесть беспилотников - РИА Новости, 05.12.2023
Над Азовским морем нейтрализовали еще шесть беспилотников
Российская ПВО пресекла попытку Киева устроить террористическую атаку на территории РФ с применением беспилотников, четыре аппарата уничтожены и еще два... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T06:50
2023-12-05T06:52
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
азовское море
киев
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российская ПВО пресекла попытку Киева устроить террористическую атаку на территории РФ с применением беспилотников, четыре аппарата уничтожены и еще два перехвачены над Азовским морем, сообщили во вторник в Минобороны России."Пятого декабря около 6.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника и перехватили еще два над акваторией Азовского моря.
https://ria.ru/20231203/bespilotnik-1913469586.html
россия
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безопасность, россия, азовское море, киев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Азовское море, Киев
Над Азовским морем нейтрализовали еще шесть беспилотников

Минобороны: ПВО перехватила и уничтожила над Азовским морем еще шесть БПЛА

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российская ПВО пресекла попытку Киева устроить террористическую атаку на территории РФ с применением беспилотников, четыре аппарата уничтожены и еще два перехвачены над Азовским морем, сообщили во вторник в Минобороны России.
"Пятого декабря около 6.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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3 декабря, 16:36
Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника и перехватили еще два над акваторией Азовского моря.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАзовское мореКиев
 
 
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