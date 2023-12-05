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"АвтоВАЗ" планирует выпустить около 200 тысяч Lada Granta в 2023 году - РИА Новости, 05.12.2023
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14:04 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/avtovaz-1913872803.html
"АвтоВАЗ" планирует выпустить около 200 тысяч Lada Granta в 2023 году
"АвтоВАЗ" планирует выпустить около 200 тысяч Lada Granta в 2023 году - РИА Новости, 05.12.2023
"АвтоВАЗ" планирует выпустить около 200 тысяч Lada Granta в 2023 году
"АвтоВАЗ" планирует произвести на заводе в Тольятти порядка 200 тысяч автомобилей Lada Granta по итогам 2023 года, сообщил президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T14:04
2023-12-05T14:04
авто
автоваз
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует произвести на заводе в Тольятти порядка 200 тысяч автомобилей Lada Granta по итогам 2023 года, сообщил президент компании Максим Соколов. Granta - самая продаваемая и бюджетная модель как в линейке "АвтоВАЗа", так и на российском авторынке в целом. "Сегодня конвейеры "АвтоВАЗа" работают с высочайшей производительностью. Многие даже не верят, но уровень роботизации и автоматизации на ряде производств, в частности, на сварочной линии нашего флагмана производственной линейки продуктовой, автомобиля Granta - мы в этом году, наверное, выпустим 200 тысяч, - уровень роботизации составляет 82%. Лучшие заводы Японии в свое время были процентов 90%. Такой уровень производительности труда непосредственно в самом "АвтоВАЗе", - сказал Соколов, выступая на People Forum. "АвтоВАЗ" не раскрывал производство по моделям за 2022 год, а продажи Lada Granta тогда составили 95,9 тысячи штук. При этом производственный план компании на 2023 год составляет около 400 тысяч Lada (возможна корректировка в пределах 10% в сторону снижения на фоне санкций). "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. В 2022 году было продано 188,6 тысячи автомобилей бренда (-46% к 2021 году).
https://ria.ru/20231204/iran-1913769825.html
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авто, автоваз
Авто, АвтоВАЗ
"АвтоВАЗ" планирует выпустить около 200 тысяч Lada Granta в 2023 году

Соколов: "АвтоВАЗ" планирует выпустить около 200 тысяч Lada Granta в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Granta Classic
Автомобиль Lada Granta Classic - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Автомобиль Lada Granta Classic . Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует произвести на заводе в Тольятти порядка 200 тысяч автомобилей Lada Granta по итогам 2023 года, сообщил президент компании Максим Соколов.
Granta - самая продаваемая и бюджетная модель как в линейке "АвтоВАЗа", так и на российском авторынке в целом.
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"Сегодня конвейеры "АвтоВАЗа" работают с высочайшей производительностью. Многие даже не верят, но уровень роботизации и автоматизации на ряде производств, в частности, на сварочной линии нашего флагмана производственной линейки продуктовой, автомобиля Granta - мы в этом году, наверное, выпустим 200 тысяч, - уровень роботизации составляет 82%. Лучшие заводы Японии в свое время были процентов 90%. Такой уровень производительности труда непосредственно в самом "АвтоВАЗе", - сказал Соколов, выступая на People Forum.
"АвтоВАЗ" не раскрывал производство по моделям за 2022 год, а продажи Lada Granta тогда составили 95,9 тысячи штук. При этом производственный план компании на 2023 год составляет около 400 тысяч Lada (возможна корректировка в пределах 10% в сторону снижения на фоне санкций).
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. В 2022 году было продано 188,6 тысячи автомобилей бренда (-46% к 2021 году).
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