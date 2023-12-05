https://ria.ru/20231205/avtovaz-1913872803.html

"АвтоВАЗ" планирует выпустить около 200 тысяч Lada Granta в 2023 году

"АвтоВАЗ" планирует выпустить около 200 тысяч Lada Granta в 2023 году - РИА Новости, 05.12.2023

"АвтоВАЗ" планирует выпустить около 200 тысяч Lada Granta в 2023 году

"АвтоВАЗ" планирует произвести на заводе в Тольятти порядка 200 тысяч автомобилей Lada Granta по итогам 2023 года, сообщил президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T14:04

2023-12-05T14:04

2023-12-05T14:04

авто

автоваз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797410432_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_297f23f8225b3aad14e0c5ab3847f1b2.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует произвести на заводе в Тольятти порядка 200 тысяч автомобилей Lada Granta по итогам 2023 года, сообщил президент компании Максим Соколов. Granta - самая продаваемая и бюджетная модель как в линейке "АвтоВАЗа", так и на российском авторынке в целом. "Сегодня конвейеры "АвтоВАЗа" работают с высочайшей производительностью. Многие даже не верят, но уровень роботизации и автоматизации на ряде производств, в частности, на сварочной линии нашего флагмана производственной линейки продуктовой, автомобиля Granta - мы в этом году, наверное, выпустим 200 тысяч, - уровень роботизации составляет 82%. Лучшие заводы Японии в свое время были процентов 90%. Такой уровень производительности труда непосредственно в самом "АвтоВАЗе", - сказал Соколов, выступая на People Forum. "АвтоВАЗ" не раскрывал производство по моделям за 2022 год, а продажи Lada Granta тогда составили 95,9 тысячи штук. При этом производственный план компании на 2023 год составляет около 400 тысяч Lada (возможна корректировка в пределах 10% в сторону снижения на фоне санкций). "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. В 2022 году было продано 188,6 тысячи автомобилей бренда (-46% к 2021 году).

https://ria.ru/20231204/iran-1913769825.html

https://ria.ru/20231201/niva-1913195922.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, автоваз