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В херсонский заповедник привезли антилоп и верблюдов

В херсонский заповедник привезли антилоп и верблюдов - РИА Новости, 04.12.2023

В херсонский заповедник привезли антилоп и верблюдов

Впервые за последние два года в херсонский биосферный заповедник "Аскания-Нова" привезли новых обитателей, в их числе антилопы и верблюды, сообщила пресс-служба РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T11:11

2023-12-04T11:11

2023-12-04T14:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Впервые за последние два года в херсонский биосферный заповедник "Аскания-Нова" привезли новых обитателей, в их числе антилопы и верблюды, сообщила пресс-служба заповедника в Telegram. "За последние два года коллекция уникального акклиматизационного зоопарка биосферного заповедника "Аскания-Нова" впервые пополнилась новыми обитателями. В заповедник доставлены два самца антилопы Канна, пара яков домашних (самец и самка), двугорбые верблюды (самец и самка), а также самец гуанако", — указали в материале.Животные переданы по соглашению о сотрудничестве с государственным природным биосферным заповедником "Ростовский" и Ассоциацией по сохранению и восстановлению редких и исчезающих видов животных "Живая природа степи". "Животные чувствуют себя хорошо", — отметили в пресс-службе.Ближайший месяц они проведут в карантине, а затем переедут в специально подготовленные для них помещения и вольеры для комфортной зимовки в новых условиях. Биосферный заповедник "Аскания-Нова" — особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Это старейший в мире степной заповедник, его основал в конце XIX века российский помещик немецкого происхождения Фридрих Фальц-Фейн. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь — эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь "Аскании-Новы" превышает 33 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20231129/ryby-1912628711.html

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Новые обитатели херсонского заповедника "Аскания-Нова" В херсонский заповедник "Аскания-Нова" впервые за два года привезли новых обитателей. Среди них пара яков, двугорбые верблюды и гуанако. 2023-12-04T11:11 true PT0M15S

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