https://ria.ru/20231204/zapovednik-1913573649.html
В херсонский заповедник привезли антилоп и верблюдов
В херсонский заповедник привезли антилоп и верблюдов - РИА Новости, 04.12.2023
В херсонский заповедник привезли антилоп и верблюдов
Впервые за последние два года в херсонский биосферный заповедник "Аскания-Нова" привезли новых обитателей, в их числе антилопы и верблюды, сообщила пресс-служба РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:11
2023-12-04T11:11
2023-12-04T14:57
хорошие новости
новости - туризм
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913593481_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_40d05c96bce167f667629c9510d1534b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Впервые за последние два года в херсонский биосферный заповедник "Аскания-Нова" привезли новых обитателей, в их числе антилопы и верблюды, сообщила пресс-служба заповедника в Telegram. "За последние два года коллекция уникального акклиматизационного зоопарка биосферного заповедника "Аскания-Нова" впервые пополнилась новыми обитателями. В заповедник доставлены два самца антилопы Канна, пара яков домашних (самец и самка), двугорбые верблюды (самец и самка), а также самец гуанако", — указали в материале.Животные переданы по соглашению о сотрудничестве с государственным природным биосферным заповедником "Ростовский" и Ассоциацией по сохранению и восстановлению редких и исчезающих видов животных "Живая природа степи". "Животные чувствуют себя хорошо", — отметили в пресс-службе.Ближайший месяц они проведут в карантине, а затем переедут в специально подготовленные для них помещения и вольеры для комфортной зимовки в новых условиях. Биосферный заповедник "Аскания-Нова" — особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Это старейший в мире степной заповедник, его основал в конце XIX века российский помещик немецкого происхождения Фридрих Фальц-Фейн. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь — эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь "Аскании-Новы" превышает 33 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20231129/ryby-1912628711.html
https://ria.ru/20231117/kotenok-1910027235.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913593481_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c6d0d99ccf7c3d148d35c02cb8a524c6.jpg
Новые обитатели херсонского заповедника "Аскания-Нова"
В херсонский заповедник "Аскания-Нова" впервые за два года привезли новых обитателей. Среди них пара яков, двугорбые верблюды и гуанако.
2023-12-04T11:11
true
PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, херсонская область
Хорошие новости, Новости - Туризм, Херсонская область
В херсонский заповедник привезли антилоп и верблюдов
В херсонский биосферный заповедник "Аскания-Нова" привезли антилоп и верблюдов