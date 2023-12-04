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В херсонский заповедник привезли антилоп и верблюдов - РИА Новости, 04.12.2023
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11:11 04.12.2023 (обновлено: 14:57 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/zapovednik-1913573649.html
В херсонский заповедник привезли антилоп и верблюдов
В херсонский заповедник привезли антилоп и верблюдов - РИА Новости, 04.12.2023
В херсонский заповедник привезли антилоп и верблюдов
Впервые за последние два года в херсонский биосферный заповедник "Аскания-Нова" привезли новых обитателей, в их числе антилопы и верблюды, сообщила пресс-служба РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:11
2023-12-04T14:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Впервые за последние два года в херсонский биосферный заповедник "Аскания-Нова" привезли новых обитателей, в их числе антилопы и верблюды, сообщила пресс-служба заповедника в Telegram. &quot;За последние два года коллекция уникального акклиматизационного зоопарка биосферного заповедника &quot;Аскания-Нова&quot; впервые пополнилась новыми обитателями. В заповедник доставлены два самца антилопы Канна, пара яков домашних (самец и самка), двугорбые верблюды (самец и самка), а также самец гуанако&quot;, — указали в материале.Животные переданы по соглашению о сотрудничестве с государственным природным биосферным заповедником "Ростовский" и Ассоциацией по сохранению и восстановлению редких и исчезающих видов животных "Живая природа степи". &quot;Животные чувствуют себя хорошо&quot;, — отметили в пресс-службе.Ближайший месяц они проведут в карантине, а затем переедут в специально подготовленные для них помещения и вольеры для комфортной зимовки в новых условиях. Биосферный заповедник "Аскания-Нова" — особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Это старейший в мире степной заповедник, его основал в конце XIX века российский помещик немецкого происхождения Фридрих Фальц-Фейн. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь — эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь "Аскании-Новы" превышает 33 тысячи гектаров.
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Новые обитатели херсонского заповедника "Аскания-Нова"
В херсонский заповедник "Аскания-Нова" впервые за два года привезли новых обитателей. Среди них пара яков, двугорбые верблюды и гуанако.
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новости - туризм, херсонская область
Хорошие новости, Новости - Туризм, Херсонская область
В херсонский заповедник привезли антилоп и верблюдов

В херсонский биосферный заповедник "Аскания-Нова" привезли антилоп и верблюдов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Впервые за последние два года в херсонский биосферный заповедник "Аскания-Нова" привезли новых обитателей, в их числе антилопы и верблюды, сообщила пресс-служба заповедника в Telegram.
«

"За последние два года коллекция уникального акклиматизационного зоопарка биосферного заповедника "Аскания-Нова" впервые пополнилась новыми обитателями. В заповедник доставлены два самца антилопы Канна, пара яков домашних (самец и самка), двугорбые верблюды (самец и самка), а также самец гуанако", — указали в материале.

© Фото : Заповедник "Аскания-Нова"/TelegramКоллаж с изображением новых обитателей заповедника "Аскания-Нова"
Коллаж с изображением новых обитателей заповедника Аскания-Нова - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : Заповедник "Аскания-Нова"/Telegram
Коллаж с изображением новых обитателей заповедника "Аскания-Нова"
Животные переданы по соглашению о сотрудничестве с государственным природным биосферным заповедником "Ростовский" и Ассоциацией по сохранению и восстановлению редких и исчезающих видов животных "Живая природа степи".
«

"Животные чувствуют себя хорошо", — отметили в пресс-службе.

Ближайший месяц они проведут в карантине, а затем переедут в специально подготовленные для них помещения и вольеры для комфортной зимовки в новых условиях.
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Биосферный заповедник "Аскания-Нова" — особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Это старейший в мире степной заповедник, его основал в конце XIX века российский помещик немецкого происхождения Фридрих Фальц-Фейн. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь — эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь "Аскании-Новы" превышает 33 тысячи гектаров.
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